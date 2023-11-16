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Суд отказался выпустить больного Коломойского* из СИЗО

Суд отказался выпустить больного Коломойского* из СИЗО - 16.11.2023 Украина.ру

Суд отказался выпустить больного Коломойского* из СИЗО

Киевский суд отказал в ходатайстве адвоката украинского олигарха Игоря Коломоского* и оставил его клиента под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,9 миллиарда гривен. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua"

2023-11-16T19:43

2023-11-16T19:43

2023-11-16T19:43

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коррупция

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Сегодня, 16 ноября, в Киевском апелляционном суде состоялось заседание по жалобе защиты Игоря Коломойского* на продление бизнесмену содержания под стражей.Неделю назад адвокат Андрей Лысак утверждал, что у его клиента появились новые заболевания, из-за чего тот не может больше находиться в СИЗО. На отказ Коломойский* отреагировал заявлением, что его дело было сфабриковано. Кому выгодно посадить Коломойского*, бизнесмен не утонил, но добавил, что назвать их имена не может, так как во время следствия это станет отягчающим обстоятельством. Напомним, 2 сентября стало известно, что Служба безопасности Украины объявила Коломойскому* подозрение в мошенничестве и отмывании имущества, которое было получено преступным путём. Украинские следователи установили, что Коломойский* таким способом завладел свыше 570 млн гривен, а затем легализовал их. Позже Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило новое обвинение бизнесмену. Ему вменяют присвоение средств Приватбанка, бенефициаром которого он являлся до 2016 года. * Включен в перечень экстремистов и террористов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, игорь коломойский, суд, сизо, коррупция