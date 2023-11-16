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Суд отказался выпустить больного Коломойского* из СИЗО
Суд отказался выпустить больного Коломойского* из СИЗО - 16.11.2023 Украина.ру
Суд отказался выпустить больного Коломойского* из СИЗО
Киевский суд отказал в ходатайстве адвоката украинского олигарха Игоря Коломоского* и оставил его клиента под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,9 миллиарда гривен. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua"
2023-11-16T19:43
2023-11-16T19:43
2023-11-16T19:43
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украина
игорь коломойский
суд
сизо
коррупция
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Сегодня, 16 ноября, в Киевском апелляционном суде состоялось заседание по жалобе защиты Игоря Коломойского* на продление бизнесмену содержания под стражей.Неделю назад адвокат Андрей Лысак утверждал, что у его клиента появились новые заболевания, из-за чего тот не может больше находиться в СИЗО. На отказ Коломойский* отреагировал заявлением, что его дело было сфабриковано. Кому выгодно посадить Коломойского*, бизнесмен не утонил, но добавил, что назвать их имена не может, так как во время следствия это станет отягчающим обстоятельством. Напомним, 2 сентября стало известно, что Служба безопасности Украины объявила Коломойскому* подозрение в мошенничестве и отмывании имущества, которое было получено преступным путём. Украинские следователи установили, что Коломойский* таким способом завладел свыше 570 млн гривен, а затем легализовал их. Позже Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило новое обвинение бизнесмену. Ему вменяют присвоение средств Приватбанка, бенефициаром которого он являлся до 2016 года. * Включен в перечень экстремистов и террористов
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, игорь коломойский, суд, сизо, коррупция
Новости, Украина, Игорь Коломойский, Суд, СИЗО, коррупция
Суд отказался выпустить больного Коломойского* из СИЗО
Киевский суд отказал в ходатайстве адвоката украинского олигарха Игоря Коломоского* и оставил его клиента под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,9 миллиарда гривен. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua"
Сегодня, 16 ноября, в Киевском апелляционном суде состоялось заседание по жалобе защиты Игоря Коломойского* на продление бизнесмену содержания под стражей.
Неделю назад адвокат Андрей Лысак утверждал,
что у его клиента появились новые заболевания, из-за чего тот не может больше находиться в СИЗО.
На отказ Коломойский* отреагировал заявлением, что его дело было сфабриковано.
"Этого дела не было, если бы кто-то очень не хотел высосать его из пальца. Сначала потерпевшим в этом деле была компания "Химик Прикарпатье" затем следователь понял, что эта компания не может быть потерпевшей после чего потерпевшим стал ПриватБанк. Сам ПриватБанк об этом узнал только из прессы. Напомню, что ПриватБанк это государственная компания почти 7 лет и за это время ни одна ревизия не выявила отсутствия в кассе 6 миллиардов гривен", – сказал украинский олигарх.
Кому выгодно посадить Коломойского*, бизнесмен не утонил, но добавил, что назвать их имена не может, так как во время следствия это станет отягчающим обстоятельством.
Напомним, 2 сентября стало известно, что Служба безопасности Украины объявила Коломойскому* подозрение в мошенничестве и отмывании имущества, которое было получено преступным путём. Украинские следователи установили, что Коломойский* таким способом завладел свыше 570 млн гривен, а затем легализовал их. Позже Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило новое обвинение бизнесмену. Ему вменяют присвоение средств Приватбанка, бенефициаром которого он являлся до 2016 года.
* Включен в перечень экстремистов и террористов