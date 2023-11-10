https://ukraina.ru/20231110/1050908224.html

Новые болезни обнаружил у Коломойского* его адвокат

Новые болезни обнаружил у Коломойского* его адвокат - 10.11.2023 Украина.ру

Новые болезни обнаружил у Коломойского* его адвокат

Адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского*, внесённого в России в список террористов и экстремистов, Андрей Лысак вновь просит выпустить своего клиента из СИЗО, потому что у подзащитного якобы выявлены новые заболевания

2023-11-10T01:25

2023-11-10T01:25

2023-11-10T01:25

новости

украина

игорь коломойский

олигарх

коррупция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103420/47/1034204748_0:66:1920:1146_1920x0_80_0_0_0f0d0ff6f1d7ea372ff5dd5e1c67a730.jpg

Уточняется, что отпустить Коломойского* следует как можно быстрее, так как его состояние ухудшается. Защитники украинского олигарха сразу после его задержания заявляли, что у Коломойского* есть несколько хронических заболеваний и он "нуждается в систематическом приёме медицинских препаратов и должен соблюдать необходимый режим и находиться под постоянным врачебным наблюдением". Содержание бизнесмена под стражей несовместимо с состоянием его здоровья, утверждают они. Более 20-ти главных раввинов Украины в конце октября даже писали коллективное письмо в котором указали, что "не понимают реальные основания задержания уважаемого господина Игоря Коломойского* и просят рассмотреть его состояние с точки зрения гуманности". Напомним, 2 сентября стало известно, что Служба безопасности Украины объявила Коломойскому* подозрение в мошенничестве и отмывании имущества, которое было получено преступным путём. Украинские следователи установили, что Коломойский* таким способом завладел свыше 570 млн гривен, а затем легализовал их. Позже Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило новое обвинение бизнесмену. Ему вменяют присвоение средств Приватбанка, бенефициаром которого он являлся до 2016 года.* Включен в перечень экстремистов и террористов

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, игорь коломойский, олигарх, коррупция