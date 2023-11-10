Новые болезни обнаружил у Коломойского* его адвокат - 10.11.2023 Украина.ру
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Новые болезни обнаружил у Коломойского* его адвокат
Новые болезни обнаружил у Коломойского* его адвокат - 10.11.2023 Украина.ру
Новые болезни обнаружил у Коломойского* его адвокат
Адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского*, внесённого в России в список террористов и экстремистов, Андрей Лысак вновь просит выпустить своего клиента из СИЗО, потому что у подзащитного якобы выявлены новые заболевания
2023-11-10T01:25
2023-11-10T01:25
новости
украина
игорь коломойский
олигарх
коррупция
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Уточняется, что отпустить Коломойского* следует как можно быстрее, так как его состояние ухудшается. Защитники украинского олигарха сразу после его задержания заявляли, что у Коломойского* есть несколько хронических заболеваний и он "нуждается в систематическом приёме медицинских препаратов и должен соблюдать необходимый режим и находиться под постоянным врачебным наблюдением". Содержание бизнесмена под стражей несовместимо с состоянием его здоровья, утверждают они. Более 20-ти главных раввинов Украины в конце октября даже писали коллективное письмо в котором указали, что "не понимают реальные основания задержания уважаемого господина Игоря Коломойского* и просят рассмотреть его состояние с точки зрения гуманности". Напомним, 2 сентября стало известно, что Служба безопасности Украины объявила Коломойскому* подозрение в мошенничестве и отмывании имущества, которое было получено преступным путём. Украинские следователи установили, что Коломойский* таким способом завладел свыше 570 млн гривен, а затем легализовал их. Позже Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило новое обвинение бизнесмену. Ему вменяют присвоение средств Приватбанка, бенефициаром которого он являлся до 2016 года.* Включен в перечень экстремистов и террористов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, игорь коломойский, олигарх, коррупция
Новости, Украина, Игорь Коломойский, олигарх, коррупция

Новые болезни обнаружил у Коломойского* его адвокат

01:25 10.11.2023
 
© коллаж Украина.руКоллаж Коломойский НПЗ
Коллаж Коломойский НПЗ
© коллаж Украина.ру
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Адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского*, внесённого в России в список террористов и экстремистов, Андрей Лысак вновь просит выпустить своего клиента из СИЗО, потому что у подзащитного якобы выявлены новые заболевания
"По нашему мнению, Игорь Валерьевич не может содержаться в изоляции в условиях отсутствия нормального медицинского обеспечения, поскольку были обнаружены дополнительные заболевания", - цитирует адвоката телеграм-канал Klymenko.Time.
Уточняется, что отпустить Коломойского* следует как можно быстрее, так как его состояние ухудшается.
Защитники украинского олигарха сразу после его задержания заявляли, что у Коломойского* есть несколько хронических заболеваний и он "нуждается в систематическом приёме медицинских препаратов и должен соблюдать необходимый режим и находиться под постоянным врачебным наблюдением". Содержание бизнесмена под стражей несовместимо с состоянием его здоровья, утверждают они.
Более 20-ти главных раввинов Украины в конце октября даже писали коллективное письмо в котором указали, что "не понимают реальные основания задержания уважаемого господина Игоря Коломойского* и просят рассмотреть его состояние с точки зрения гуманности".
Напомним, 2 сентября стало известно, что Служба безопасности Украины объявила Коломойскому* подозрение в мошенничестве и отмывании имущества, которое было получено преступным путём. Украинские следователи установили, что Коломойский* таким способом завладел свыше 570 млн гривен, а затем легализовал их. Позже Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило новое обвинение бизнесмену. Ему вменяют присвоение средств Приватбанка, бенефициаром которого он являлся до 2016 года.
* Включен в перечень экстремистов и террористов
 
НовостиУкраинаИгорь Коломойскийолигархкоррупция
 
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