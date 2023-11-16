https://ukraina.ru/20231116/1051080764.html
Зеленский зачищает Раду от "диссидента" Дубинского
Зеленский зачищает Раду от "диссидента" Дубинского - 16.11.2023 Украина.ру
Зеленский зачищает Раду от "диссидента" Дубинского
Дубинский лишится места в финансовом комитете Верховной Раде Украины в ближайшее время, сообщили украинские СМИ
2023-11-16T13:37
2023-11-16T13:37
2023-11-16T13:37
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Находящегося в следственном изоляторе оппозиционного нардепа Александра Дубинского лишат места в парламентском комитете по вопросам финансов. Об этом 16 ноября заявила представительница фракции Владимира Зеленского во ВРУ Юлия Палийчук.По словам представительницы фракции "Слуга народа", Дубинский лишится места в финансовом комитете ВРУ в ближайшее время – соответствующая инициатива уже внесена на рассмотрение радовцев.Дубинский является зампредом парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Сейчас он находится в следственном изоляторе по обвинению в измене постсоветской республике.СБУ уверена, что нардеп Дубинский был информатором Генерального штаба российской армии и работал под позывным "Буратино".Дубинского также подозревают в содействии массовому бегству уклонистов из Украины.До помещения в СИЗО нардеп Дубинский резко критиковал Зеленского. К оппозиционеру пытались применить разные меры воздействия - вплоть до призыва в ВСУ с отправкой в зону СВО.
https://ukraina.ru/20231114/1051013000.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Зеленский зачищает Раду от "диссидента" Дубинского
Дубинский лишится места в финансовом комитете Верховной Раде Украины в ближайшее время, сообщили украинские СМИ
Находящегося в следственном изоляторе оппозиционного нардепа Александра Дубинского лишат места в парламентском комитете по вопросам финансов. Об этом 16 ноября заявила представительница фракции Владимира Зеленского во ВРУ Юлия Палийчук.
По словам представительницы фракции "Слуга народа", Дубинский лишится места в финансовом комитете ВРУ в ближайшее время – соответствующая инициатива уже внесена на рассмотрение радовцев.
Дубинский является зампредом парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Сейчас он находится в следственном изоляторе по обвинению в измене постсоветской республике.
СБУ уверена, что нардеп Дубинский был информатором Генерального штаба российской армии и работал под позывным "Буратино".
Дубинского также подозревают в содействии массовому бегству уклонистов
из Украины.
До помещения в СИЗО нардеп Дубинский резко критиковал Зеленского. К оппозиционеру пытались применить разные меры воздействия - вплоть до призыва в ВСУ с отправкой в зону СВО.