https://ukraina.ru/20231116/1051080764.html

Зеленский зачищает Раду от "диссидента" Дубинского

Зеленский зачищает Раду от "диссидента" Дубинского - 16.11.2023 Украина.ру

Зеленский зачищает Раду от "диссидента" Дубинского

Дубинский лишится места в финансовом комитете Верховной Раде Украины в ближайшее время, сообщили украинские СМИ

2023-11-16T13:37

2023-11-16T13:37

2023-11-16T13:37

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Находящегося в следственном изоляторе оппозиционного нардепа Александра Дубинского лишат места в парламентском комитете по вопросам финансов. Об этом 16 ноября заявила представительница фракции Владимира Зеленского во ВРУ Юлия Палийчук.По словам представительницы фракции "Слуга народа", Дубинский лишится места в финансовом комитете ВРУ в ближайшее время – соответствующая инициатива уже внесена на рассмотрение радовцев.Дубинский является зампредом парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Сейчас он находится в следственном изоляторе по обвинению в измене постсоветской республике.СБУ уверена, что нардеп Дубинский был информатором Генерального штаба российской армии и работал под позывным "Буратино".Дубинского также подозревают в содействии массовому бегству уклонистов из Украины.До помещения в СИЗО нардеп Дубинский резко критиковал Зеленского. К оппозиционеру пытались применить разные меры воздействия - вплоть до призыва в ВСУ с отправкой в зону СВО.

https://ukraina.ru/20231114/1051013000.html

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