Зеленский зачищает Раду от "диссидента" Дубинского - 16.11.2023 Украина.ру
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Зеленский зачищает Раду от "диссидента" Дубинского
Зеленский зачищает Раду от "диссидента" Дубинского - 16.11.2023 Украина.ру
Зеленский зачищает Раду от "диссидента" Дубинского
Дубинский лишится места в финансовом комитете Верховной Раде Украины в ближайшее время, сообщили украинские СМИ
2023-11-16T13:37
2023-11-16T13:37
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Находящегося в следственном изоляторе оппозиционного нардепа Александра Дубинского лишат места в парламентском комитете по вопросам финансов. Об этом 16 ноября заявила представительница фракции Владимира Зеленского во ВРУ Юлия Палийчук.По словам представительницы фракции "Слуга народа", Дубинский лишится места в финансовом комитете ВРУ в ближайшее время – соответствующая инициатива уже внесена на рассмотрение радовцев.Дубинский является зампредом парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Сейчас он находится в следственном изоляторе по обвинению в измене постсоветской республике.СБУ уверена, что нардеп Дубинский был информатором Генерального штаба российской армии и работал под позывным "Буратино".Дубинского также подозревают в содействии массовому бегству уклонистов из Украины.До помещения в СИЗО нардеп Дубинский резко критиковал Зеленского. К оппозиционеру пытались применить разные меры воздействия - вплоть до призыва в ВСУ с отправкой в зону СВО.
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новости, новости украины, украина, репрессии, сизо, госизмена, уклонисты, дубинский, верховная рада, нардеп, политика, сбу, спецслужбы, владимир зеленский
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Зеленский зачищает Раду от "диссидента" Дубинского

13:37 16.11.2023
 
© Фото : Dubinsky.pro / TelegramАлександр Дубинский
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : Dubinsky.pro / Telegram
Читать в
Дубинский лишится места в финансовом комитете Верховной Раде Украины в ближайшее время, сообщили украинские СМИ
Находящегося в следственном изоляторе оппозиционного нардепа Александра Дубинского лишат места в парламентском комитете по вопросам финансов. Об этом 16 ноября заявила представительница фракции Владимира Зеленского во ВРУ Юлия Палийчук.
По словам представительницы фракции "Слуга народа", Дубинский лишится места в финансовом комитете ВРУ в ближайшее время – соответствующая инициатива уже внесена на рассмотрение радовцев.
Дубинский является зампредом парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Сейчас он находится в следственном изоляторе по обвинению в измене постсоветской республике.
СБУ уверена, что нардеп Дубинский был информатором Генерального штаба российской армии и работал под позывным "Буратино".
Дубинского также подозревают в содействии массовому бегству уклонистов из Украины.
До помещения в СИЗО нардеп Дубинский резко критиковал Зеленского. К оппозиционеру пытались применить разные меры воздействия - вплоть до призыва в ВСУ с отправкой в зону СВО.
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
14 ноября, 14:00
Зеленский шантажирует республиканцев? Почему "Буратино" Дубинского арестовалиДепутат рады Александр Дубинский встретит Новый год в СИЗО. Киевские власти могут использовать депутата для "легкого шантажа" республиканцев: разблокируйте помощь Украине, а мы не расскажем, как вы собирали компромат на Байдена
 
НовостиНовости УкраиныУкраинарепрессииСИЗОгосизменауклонистыДубинскийВерховная РаданардепполитикаСБУспецслужбыВладимир Зеленский
 
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13:37Зеленский зачищает Раду от "диссидента" Дубинского
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