Военный эксперт о том, чем рискуют истребители ВКС РФ в зоне СВО и почему там нет бомбовых налетов - 16.11.2023 Украина.ру
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Военный эксперт о том, чем рискуют истребители ВКС РФ в зоне СВО и почему там нет бомбовых налетов
Военный эксперт о том, чем рискуют истребители ВКС РФ в зоне СВО и почему там нет бомбовых налетов - 16.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, чем рискуют истребители ВКС РФ в зоне СВО и почему там нет бомбовых налетов
На Украине в зоне спецоперации работает очень много средств ПВО, поэтому российская авиация работает там очень осторожно. Там не применяются бомбардировочные налеты и авиация действует немного по-другому. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
2023-11-16T04:40
2023-11-16T04:40
новости
авиа
авиация
истребители
пво
израиль
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самолеты
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Сейчас в секторе Газа израильские самолеты могут спокойно летать низко и не боятся, что они будут уничтожены. Хотя ХАМАС принимал такие попытки и у них даже что-то получилось, сообщил эксперт.На Украине в воздухе сложилась совсем другая ситуация. Там работает очень много средств ПВО, поэтому авиация там работает немножко по-другому, добавил он.Военные теоретики, которые занимаются разработкой ведения боевых действий, придумают механизмы применения всех типов вооружений, которые уже показали себя в ходе спецоперации на Украине, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231115/1051026295.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, авиа, авиация, истребители, пво, израиль, украина, самолеты, россия, сво, радары
Новости, авиа, авиация, истребители, ПВО, Израиль, Украина, самолеты, Россия, СВО, радары

Военный эксперт о том, чем рискуют истребители ВКС РФ в зоне СВО и почему там нет бомбовых налетов

04:40 16.11.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамолеты-бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации
Самолеты-бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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На Украине в зоне спецоперации работает очень много средств ПВО, поэтому российская авиация работает там очень осторожно. Там не применяются бомбардировочные налеты и авиация действует немного по-другому. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
Сейчас в секторе Газа израильские самолеты могут спокойно летать низко и не боятся, что они будут уничтожены. Хотя ХАМАС принимал такие попытки и у них даже что-то получилось, сообщил эксперт.
На Украине в воздухе сложилась совсем другая ситуация. Там работает очень много средств ПВО, поэтому авиация там работает немножко по-другому, добавил он.
"Мы не видим бомбардировочных налетов, потому что самолеты рискуют попасть в зону видимости радаров. Прилетит ракета и тут же их собьет. Поэтому самолеты используются очень осторожно — на пределах характеристик применяемого вооружения", - отметил Орлов.
Военные теоретики, которые занимаются разработкой ведения боевых действий, придумают механизмы применения всех типов вооружений, которые уже показали себя в ходе спецоперации на Украине, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Васильев интервью
Вчера, 03:12
Алексей Васильев: У России хватает ультимативных штук, чтобы погнать ВСУ до Павлограда и угомонить США ВСУ опасны тем, что это все равно полноценная армия. Их суммарная численность составляет миллион человек. В боевых частях задействованы 300–400 тысяч
 
НовостиавиаавиацияистребителиПВОИзраильУкраинасамолетыРоссияСВОрадары
 
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