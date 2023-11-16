https://ukraina.ru/20231116/1051035365.html

Военный эксперт о том, чем рискуют истребители ВКС РФ в зоне СВО и почему там нет бомбовых налетов

Военный эксперт о том, чем рискуют истребители ВКС РФ в зоне СВО и почему там нет бомбовых налетов - 16.11.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, чем рискуют истребители ВКС РФ в зоне СВО и почему там нет бомбовых налетов

На Украине в зоне спецоперации работает очень много средств ПВО, поэтому российская авиация работает там очень осторожно. Там не применяются бомбардировочные налеты и авиация действует немного по-другому. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов

2023-11-16T04:40

2023-11-16T04:40

2023-11-16T04:40

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Сейчас в секторе Газа израильские самолеты могут спокойно летать низко и не боятся, что они будут уничтожены. Хотя ХАМАС принимал такие попытки и у них даже что-то получилось, сообщил эксперт.На Украине в воздухе сложилась совсем другая ситуация. Там работает очень много средств ПВО, поэтому авиация там работает немножко по-другому, добавил он.Военные теоретики, которые занимаются разработкой ведения боевых действий, придумают механизмы применения всех типов вооружений, которые уже показали себя в ходе спецоперации на Украине, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231115/1051026295.html

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новости, авиа, авиация, истребители, пво, израиль, украина, самолеты, россия, сво, радары