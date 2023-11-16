Военный эксперт о том, чем рискуют истребители ВКС РФ в зоне СВО и почему там нет бомбовых налетов
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамолеты-бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации
На Украине в зоне спецоперации работает очень много средств ПВО, поэтому российская авиация работает там очень осторожно. Там не применяются бомбардировочные налеты и авиация действует немного по-другому. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
Сейчас в секторе Газа израильские самолеты могут спокойно летать низко и не боятся, что они будут уничтожены. Хотя ХАМАС принимал такие попытки и у них даже что-то получилось, сообщил эксперт.
На Украине в воздухе сложилась совсем другая ситуация. Там работает очень много средств ПВО, поэтому авиация там работает немножко по-другому, добавил он.
"Мы не видим бомбардировочных налетов, потому что самолеты рискуют попасть в зону видимости радаров. Прилетит ракета и тут же их собьет. Поэтому самолеты используются очень осторожно — на пределах характеристик применяемого вооружения", - отметил Орлов.
Военные теоретики, которые занимаются разработкой ведения боевых действий, придумают механизмы применения всех типов вооружений, которые уже показали себя в ходе спецоперации на Украине, резюмировал собеседник Украина.ру.
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