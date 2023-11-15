"Голосуют совсем не то, что надо Украине": Железняк заподозрил соотечественников во вредительстве - 15.11.2023 Украина.ру
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"Голосуют совсем не то, что надо Украине": Железняк заподозрил соотечественников во вредительстве
"Голосуют совсем не то, что надо Украине": Железняк заподозрил соотечественников во вредительстве - 15.11.2023 Украина.ру
"Голосуют совсем не то, что надо Украине": Железняк заподозрил соотечественников во вредительстве
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк намекнул, что украинская делегация в Вашингтоне повлияла на принятие бюджета, в который не включена Украина. Об этом он написал 15 ноября в своём телеграм-канале
2023-11-15T12:01
2023-11-15T12:01
новости
украина
сша
конгресс сша
президент сша
ярослав железняк
делегация
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Палата представителей Конгресса США одобрила внесённый спикером законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства, в котором не предусмотрено выделение средств на помощь Украине и Израилю.Для принятия законопроекта требовались голоса двух третей законодателей. В его поддержку проголосовали 336, против - 95.Украинский нардеп обратил внимание, что "за" проголосовали 209 демократов и 127 республиканцев. А вот "против" высказались 93 республиканцы и только 2 демократа.Железняк пришёл к выводу, что спикер Майк Джонсон "может ставить и голосовать законы без поддержки республиканцев и даже когда его ультраправые коллеги против".Украинская делегация во главе с вице-премьером Юлией Свириденко находится в США с рабочим визитом. В состав делегации входит глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он пытался убедить американцев, что только при продолжении финансирования Киева "выстоит мировой порядок".Двухэтапный план финансирования правительства был представлен спикером Палаты представителей республиканцем Майком Джонсоном. Срок согласованного ранее временного финансирования правительства и предотвращения шатдауна, определённый законопроектом в октябре, истекает 17 ноября.Новый законопроект предусматривает финансирование сельского хозяйства, военного строительства, энергетики и других обязательных статей расходов. При этом, как отмечали американские СМИ, в нём не говорится о дополнительной помощи Израилю или Украине.Одобренный конгрессменами законопроект теперь должен поддержать Сенат и подписать президент США. В случае его вступления в силу, новых законопроектов по финансированию Украины или Израиля вероятнее всего не будет принято до начала 2024 года.
https://ukraina.ru/20231115/1051033683.html
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новости, украина, сша, конгресс сша, президент сша, ярослав железняк, делегация
Новости, Украина, США, Конгресс США, президент США, Ярослав Железняк, делегация

"Голосуют совсем не то, что надо Украине": Железняк заподозрил соотечественников во вредительстве

12:01 15.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ярослав ЖелезнякЯрослав Железняк
Ярослав Железняк - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ярослав Железняк
Читать в
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк намекнул, что украинская делегация в Вашингтоне повлияла на принятие бюджета, в который не включена Украина. Об этом он написал 15 ноября в своём телеграм-канале
Палата представителей Конгресса США одобрила внесённый спикером законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства, в котором не предусмотрено выделение средств на помощь Украине и Израилю.
Для принятия законопроекта требовались голоса двух третей законодателей. В его поддержку проголосовали 336, против - 95.
Украинский нардеп обратил внимание, что "за" проголосовали 209 демократов и 127 республиканцев. А вот "против" высказались 93 республиканцы и только 2 демократа.
Железняк пришёл к выводу, что спикер Майк Джонсон "может ставить и голосовать законы без поддержки республиканцев и даже когда его ультраправые коллеги против".

"P.S. Ни на что не намекаю, но как-то второй раз когда в DC (Вашингтоне. – Ред.) наша делегация, то что-то потом Палата голосует совсем не то, что надо Украине...." - написал Железняк.

Украинская делегация во главе с вице-премьером Юлией Свириденко находится в США с рабочим визитом. В состав делегации входит глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он пытался убедить американцев, что только при продолжении финансирования Киева "выстоит мировой порядок".
Двухэтапный план финансирования правительства был представлен спикером Палаты представителей республиканцем Майком Джонсоном. Срок согласованного ранее временного финансирования правительства и предотвращения шатдауна, определённый законопроектом в октябре, истекает 17 ноября.
Новый законопроект предусматривает финансирование сельского хозяйства, военного строительства, энергетики и других обязательных статей расходов. При этом, как отмечали американские СМИ, в нём не говорится о дополнительной помощи Израилю или Украине.
Одобренный конгрессменами законопроект теперь должен поддержать Сенат и подписать президент США. В случае его вступления в силу, новых законопроектов по финансированию Украины или Израиля вероятнее всего не будет принято до начала 2024 года.
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