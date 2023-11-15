Эксперт о том, согласится ли Россия "разрезать" пополам Украину и почему США не "разойдутся миром" с КНР
© AP / Ivan Sekretarev
© AP / Ivan Sekretarev
Чтобы "по-тихому" уйти с Украины, США должны сформулировать для себя приемлемый образ поражения, который не приведет к внутренней смуте. При этом Лондон и Вашингтон еще надеются на ничью. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Украина становится не нужна Западу и то, что они здесь проиграли, все прекрасно понимают. В Лондоне и Вашингтоне еще существует надежда на ничью. А ничья для них – это раздел Украины, рассказал эксперт.
"Все изменится, когда Вашингтон сформулирует для себя приемлемый образ поражения, который не приведет к внутренней смуте. Постепенно они его формулируют, не впервой, из Афганистана же ушли. Но там была страшная картинка, а здесь такой картинки не будет", - подчеркнул Казаков.
Раздел Украины для России совершенно неприемлем, потому такое решение будет невозможно объяснить внутри страны. Даже если представить раздел в самой выгодной конфигурации, когда Левобережная и причерноморская части остаются под контролем России. Это значит, что НАТО продвинется к границам РФ почти на тысячу километров, отметил политолог.
Южно-Китайское море по-прежнему является для Соединенных Штатов большим приоритетом, чем Украина. И разойтись миром с Китаем у США перспектив нет. В отличие от конфликта на Украине там еще завязана экономика, резюмировал собеседник Украина.ру.
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