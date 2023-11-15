https://ukraina.ru/20231115/1051014292.html

Эксперт о том, согласится ли Россия "разрезать" пополам Украину и почему США не "разойдутся миром" с КНР

Эксперт о том, согласится ли Россия "разрезать" пополам Украину и почему США не "разойдутся миром" с КНР - 15.11.2023 Украина.ру

Эксперт о том, согласится ли Россия "разрезать" пополам Украину и почему США не "разойдутся миром" с КНР

Чтобы "по-тихому" уйти с Украины, США должны сформулировать для себя приемлемый образ поражения, который не приведет к внутренней смуте. При этом Лондон и Вашингтон еще надеются на ничью. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков

2023-11-15T04:30

2023-11-15T04:30

2023-11-15T04:30

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Украина становится не нужна Западу и то, что они здесь проиграли, все прекрасно понимают. В Лондоне и Вашингтоне еще существует надежда на ничью. А ничья для них – это раздел Украины, рассказал эксперт.Раздел Украины для России совершенно неприемлем, потому такое решение будет невозможно объяснить внутри страны. Даже если представить раздел в самой выгодной конфигурации, когда Левобережная и причерноморская части остаются под контролем России. Это значит, что НАТО продвинется к границам РФ почти на тысячу километров, отметил политолог.Южно-Китайское море по-прежнему является для Соединенных Штатов большим приоритетом, чем Украина. И разойтись миром с Китаем у США перспектив нет. В отличие от конфликта на Украине там еще завязана экономика, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231114/1050994606.html

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новости, украина, китай, сша, война, великобритания, конфликт, карта, россия, нато, границы, экономика