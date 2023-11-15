Эксперт о том, согласится ли Россия "разрезать" пополам Украину и почему США не "разойдутся миром" с КНР - 15.11.2023 Украина.ру
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Эксперт о том, согласится ли Россия "разрезать" пополам Украину и почему США не "разойдутся миром" с КНР
Эксперт о том, согласится ли Россия "разрезать" пополам Украину и почему США не "разойдутся миром" с КНР - 15.11.2023 Украина.ру
Эксперт о том, согласится ли Россия "разрезать" пополам Украину и почему США не "разойдутся миром" с КНР
Чтобы "по-тихому" уйти с Украины, США должны сформулировать для себя приемлемый образ поражения, который не приведет к внутренней смуте. При этом Лондон и Вашингтон еще надеются на ничью. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
2023-11-15T04:30
2023-11-15T04:30
новости
украина
китай
сша
война
великобритания
конфликт
карта
россия
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Украина становится не нужна Западу и то, что они здесь проиграли, все прекрасно понимают. В Лондоне и Вашингтоне еще существует надежда на ничью. А ничья для них – это раздел Украины, рассказал эксперт.Раздел Украины для России совершенно неприемлем, потому такое решение будет невозможно объяснить внутри страны. Даже если представить раздел в самой выгодной конфигурации, когда Левобережная и причерноморская части остаются под контролем России. Это значит, что НАТО продвинется к границам РФ почти на тысячу километров, отметил политолог.Южно-Китайское море по-прежнему является для Соединенных Штатов большим приоритетом, чем Украина. И разойтись миром с Китаем у США перспектив нет. В отличие от конфликта на Украине там еще завязана экономика, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231114/1050994606.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, китай, сша, война, великобритания, конфликт, карта, россия, нато, границы, экономика
Новости, Украина, Китай, США, война, Великобритания, конфликт, карта, Россия, НАТО, границы, экономика

Эксперт о том, согласится ли Россия "разрезать" пополам Украину и почему США не "разойдутся миром" с КНР

04:30 15.11.2023
 
© AP / Ivan Sekretarev
- РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP / Ivan Sekretarev
Читать в
Чтобы "по-тихому" уйти с Украины, США должны сформулировать для себя приемлемый образ поражения, который не приведет к внутренней смуте. При этом Лондон и Вашингтон еще надеются на ничью. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Украина становится не нужна Западу и то, что они здесь проиграли, все прекрасно понимают. В Лондоне и Вашингтоне еще существует надежда на ничью. А ничья для них – это раздел Украины, рассказал эксперт.
"Все изменится, когда Вашингтон сформулирует для себя приемлемый образ поражения, который не приведет к внутренней смуте. Постепенно они его формулируют, не впервой, из Афганистана же ушли. Но там была страшная картинка, а здесь такой картинки не будет", - подчеркнул Казаков.
Раздел Украины для России совершенно неприемлем, потому такое решение будет невозможно объяснить внутри страны. Даже если представить раздел в самой выгодной конфигурации, когда Левобережная и причерноморская части остаются под контролем России. Это значит, что НАТО продвинется к границам РФ почти на тысячу километров, отметил политолог.
Южно-Китайское море по-прежнему является для Соединенных Штатов большим приоритетом, чем Украина. И разойтись миром с Китаем у США перспектив нет. В отличие от конфликта на Украине там еще завязана экономика, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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