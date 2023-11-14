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ВСУ используют наёмников для расстрела дезертиров

ВСУ используют наёмников для расстрела дезертиров - 14.11.2023 Украина.ру

ВСУ используют наёмников для расстрела дезертиров

Боевики Вооружённых сил Украины используют иностранных наёмников для того, чтобы стрелять по покидающим позиции украинским мобилизованным. Об этом заявил украинский военный Георгий Чубетидзе, попавший в плен ВС России

2023-11-14T19:31

2023-11-14T19:31

2023-11-14T19:31

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Как сообщили в минобороны РФ, Чубетидзе – гражданин Грузии, занимавший в украинской армии должность стрелка-снайпера. Боевик состоял во втором интернациональном легионе ВСУ. По его словам, в подразделениях наёмников много преступников из разных стран мира – это бывшие осуждённые граждане (как и Чубетидзе), которые пытались избежать наказания у себя на родине. Рассказывая о себе, Чубетидзе отметил, что он и сам находился в следственном изоляторе на Украине, но в марте 2023 года его завербовали на службу по контракту в ВСУ. Помимо этого военнопленный отметил, что в его подразделении боевики регулярно употребляли наркотики. Он рассказал, что в один из дней снайперы из Испании – сослуживцы Чубетидзе по интернациональному легиону – не рассчитали с дозой наркотиков и потеряли адекватность. Чубетидзе с сослуживцем должны были срочно сменить их на позиции. Но отправившись для ротации ночью, грузинские снайперы заблудились и вышли на позиции российских войск. На предложение сдаться они сразу сложили оружие, заключили в минобороны. Ранее пленный боец ВСУ рассказал как в Запорожье расправляются с людьми за высказывания в поддержку России.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сво, спецоперация, военнопленные, всу, наемники, иностранные наемники