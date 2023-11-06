В Запорожье расправляются с людьми за высказывания в поддержку России – пленный боец ВСУ - 06.11.2023 Украина.ру
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В Запорожье расправляются с людьми за высказывания в поддержку России – пленный боец ВСУ
В Запорожье расправляются с людьми за высказывания в поддержку России – пленный боец ВСУ - 06.11.2023 Украина.ру
В Запорожье расправляются с людьми за высказывания в поддержку России – пленный боец ВСУ
Люди бесследно пропадают, если говорят вслух о поддержке России, рассказал оказавшийся в плену военнослужащий ВСУ
2023-11-06T18:51
2023-11-06T18:51
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По словам пленного бойца, в Запорожье под страхом смерти местные жители не говорят о России положительных слов, даже если не настроены против нее.Причина в том, что "много людей поприходило с фронта" радикально настроенных. "Даже до СБУ дело не дойдет: боевики приедут – и разговор закончится. Люди сдадут. Скажут, что ты говоришь за Россию, поддерживаешь, – и все. Ребята пропадали", – цитирует пленного РИА Новости.Мужчина до мобилизации жил в городе Запорожье, был призван летом этого года. Попал в плен на Запорожском направлении.
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Новости, Новости Украины, ВСУ, Запорожье, пленный

В Запорожье расправляются с людьми за высказывания в поддержку России – пленный боец ВСУ

18:51 06.11.2023
 
© РИА НовостиПленный боец ВСУ из Запорожья
Пленный боец ВСУ из Запорожья - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости
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Люди бесследно пропадают, если говорят вслух о поддержке России, рассказал оказавшийся в плену военнослужащий ВСУ
По словам пленного бойца, в Запорожье под страхом смерти местные жители не говорят о России положительных слов, даже если не настроены против нее.
"Братанчик на районе сказал меж делом, что Путин – красавчик, скоро придет. Это он между своими сказал. И что? Через пару дней пропал человек. По поселку проехали бойцы, отвезли на воспитательную беседу и все, пропал", – рассказал он.
Причина в том, что "много людей поприходило с фронта" радикально настроенных. "Даже до СБУ дело не дойдет: боевики приедут – и разговор закончится. Люди сдадут. Скажут, что ты говоришь за Россию, поддерживаешь, – и все. Ребята пропадали", – цитирует пленного РИА Новости.
Мужчина до мобилизации жил в городе Запорожье, был призван летом этого года. Попал в плен на Запорожском направлении.
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