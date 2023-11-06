https://ukraina.ru/20231106/1050800176.html

В Запорожье расправляются с людьми за высказывания в поддержку России – пленный боец ВСУ

В Запорожье расправляются с людьми за высказывания в поддержку России – пленный боец ВСУ - 06.11.2023 Украина.ру

В Запорожье расправляются с людьми за высказывания в поддержку России – пленный боец ВСУ

Люди бесследно пропадают, если говорят вслух о поддержке России, рассказал оказавшийся в плену военнослужащий ВСУ

2023-11-06T18:51

2023-11-06T18:51

2023-11-06T18:51

новости

новости украины

всу

запорожье

пленный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/06/1050800059_0:0:624:351_1920x0_80_0_0_c978c37ecb078af37892933fd0c60737.jpg

По словам пленного бойца, в Запорожье под страхом смерти местные жители не говорят о России положительных слов, даже если не настроены против нее.Причина в том, что "много людей поприходило с фронта" радикально настроенных. "Даже до СБУ дело не дойдет: боевики приедут – и разговор закончится. Люди сдадут. Скажут, что ты говоришь за Россию, поддерживаешь, – и все. Ребята пропадали", – цитирует пленного РИА Новости.Мужчина до мобилизации жил в городе Запорожье, был призван летом этого года. Попал в плен на Запорожском направлении.

https://ukraina.ru/20231030/1050622621.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, всу, запорожье, пленный