https://ukraina.ru/20231114/1051017351.html

Ловушка для Трампа. Зачем глава офиса Зеленского полетел в США

Ловушка для Трампа. Зачем глава офиса Зеленского полетел в США - 14.11.2023 Украина.ру

Ловушка для Трампа. Зачем глава офиса Зеленского полетел в США

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак отправился в США. Цель визита — усиление поддержки и наращивание вооружения, встреча с главой Госдепа Энтони Блинкеном

2023-11-14T16:20

2023-11-14T16:20

2023-11-14T18:07

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При этом часть экспертов утверждает, что истинные мотивы визита Ермака — наладить контакт Зеленского и Трампа. Украинские политики не хотят выпасть из орбиты приоритетных интересов республиканской партии, которая набирает обороты в предвыборной президентской гонке. Андрей Ермак, выступая в Гудзонском институте в Вашингтоне 13 ноября, заявил, что приближается переломный момент в войне — и 2024 год будет решающим. Как меняются конфигурации в американо-украинских отношениях, анализировали эксперты и лидеры мнений на своих страницах в соцсетях.Политолог Сергей Марков: «Зеленский ищет, как бы обмануть Трампа. Там, говорят, план Зеленского такой.1. Переговорить с Трампом об Украине, так чтобы Трамп высказался нейтрально.2. Рассказать всем, что Трамп не против выделения денег США Украине.3. Антитрамповские СМИ в США напишут вал публикаций, что Трамп не против выделения денег Украине.4. Конгрессмены от Республиканской партии под влиянием этого вала публикаций сменят свою позицию и поддержат выделение денег Украине.Но этот хитрый план Зеленского может сорваться, потому что у Трампа великолепное политическое чутье и Трамп знает, что Зеленский его враг и Трамп знает, что Зеленский и его союзники в Демократической партии хотят обмануть Трампа.Как обмануть, возможно, точно Трамп и не знает. Но Трамп чует».Народный депутат Украины Александр Дубинский: «Публично обращаюсь к журналисту Такеру Карлсону, который не побоится осветить тему политического преследования единственного на Украине политика и журналиста в прошлом, который говорил о коррупции высших должностных лиц Украины и фактах расхищения финансовой помощи США через Минобороны Украины, к которому причастны депутаты "Слуги Народа" и чиновники Офиса президента. Сейчас реальный президент Украины по фамилии Ермак в США пытается убедить американские власти в том, что коррупции на Украине нет, и списать свое и окружения воровство на происки "агентов кремля". Также он пытается договориться о телефонном разговоре между Зеленским и Трампом, чтобы добиться поддержки в конгрессе помощи Украине, которую они же с Зеленским и расхищают.Я единственный говорю об этой коррупции, которая подтверждена многочисленными фактами и журналистскими расследованиями, и именно за это менят хотят посадить в СИЗО по очередным сфабрикованным обвинениям. Объединив усилия, мы сможем раскрыть миру правду про шайку аферистов, захвативших Украину. Раскрыть Ugly Truth, которую пытаются скрыть Ермак и Зеленский с присными».Политик Олег Царев: «Глава офиса Зеленского Ермак якобы собирается убеждать советника Байдена Салливана в том, что весной Украина готова идти в новое контрнаступление, под которое нужна новая военная и финансовая помощь штатов. А СМИ тем временем переходят от обсуждения неудач Украины на фронте к персоналиям, особое внимание уделяя разногласиям между президентом Зеленским и Залужным, особенно после интервью главкома The Economist, где он заявлял о тупиковой ситуации на фронте. The Daily Telegraph пишет об усталости Запада от военного конфликта и от Зеленского, который всеми силами пытается вернуть себе внимание партнеров. Как я и предполагал, СМИ медленно, но верно ведут кампанию по дискредитации президента Украины.Украинская власть пытается пообещать Западу новое наступление. Они считают, что деньги и оружие им не дают, потому что у них не было успешного наступления. Они не понимают ситуации. Бедные солдаты, которых гнали в наступление, многие погибли или были ранены. Наступление было обречено изначально. Деньги и оружие не дают не потому, что наступления нет. Деньги и оружие не дали ради того, чтобы наступления не было! Украину предали. Нет. Использовали, а потом предали. Впрочем, немудрено. Такие партнеры».Политический аналитик Дмитрий Быков: «Ермак поехал в США обсуждать формулу мира Зеленского. Так он сам заявил на своих ресурсах. Интересно, что после скандала в медиапространстве по поводу того, почему завхоз представляет Украину, он написал, что уехал в США в составе делегации во главе с вице-премьером Свириденко. Прикрылся, так сказать, ею. А как насчет слов Стефанчука, что представлять Украину может только 4 человека: президент, премьер, председатель ВР и министр МИД? А как насчет слов Данилова, что все остальные, кроме этих четырех, туристы? Или это другое?)) Ермак представляет страну, хотя юридического права на это не имеет. Неужели он хочет так легализоваться в украинском обществе: якобы посмотрите, союзники принимают Ермака, он легитимен. Несколько смешно от того, как у наших людей искажено восприятие реалий. Ермака никто никуда не выбирал, его назначил один человек — Зеленский. У него нет никаких полномочий ни на что, кроме управления аппаратом обеспечения работы президента. Но пиар Ермаку устраивают такой, что он якобы уже может претендовать на место второго, а то и первого лица в государстве. Это полный бред с точки зрения демократии и правления. Единоличное решение Зеленского назначить Ермака создало прецедент, где Ермак контролирует все в стране, фактически является теневым руководителем и куратором всех политических, экономических и международных процессов. Это нонсенс, на который мы какого-то черта согласились. Пора с этим заканчивать, потому что добра от этого точно не будет. Прогнозирую, что ситуация будет ухудшаться с таким ермаковским управлением».Политолог Максим Жаров: «Администрация Байдена включает "фактор Трампа" в последней попытке разблокировать бюджетный процесс. До истечения срока действия "временного бюджета" в США 5 дней, в Палате представителей республиканцы во главе с новым спикером Майком Джонсоном продолжают рубить хвост кошке по частям, вносить неприемлемые априори для Белого дома законопроекты о бюджете на 2024 год. В связи с чем Белый дом решил напрямую замкнуть вымогающего деньги из последних сил Зеленского на Трампа. В США сейчас находится правая рука Зеленского Ермак, который в ходе переговоров в том числе и с республиканцами должен попытаться добиться от них соглашения на последний при действующей администрации Белого дома и самый крупный транш для Украины. Белый дом, учитывая несдержанность Трампа и его стремление к громким, но пустопорожним решениям, рассчитывает в комбинации "разговор Трампа с Зеленским" либо связать Трампа по рукам и ногам данными им украинцам несбыточными обещаниями, либо спровоцировать его на громкий выпад в адрес Зеленского, который может быть использован для дискредитации Трампа внутри Республиканской партии. Все последние дни демократический истеблишмент всячески заманивает Трампа в ловушку. Из недр демократической партии разносятся слухи о готовности допустить Трампа до выборов-2024, поскольку эта часть партии пребывает в уверенности, что Трамп для Байдена (или любого иного кандидата от демпартии) якобы неопасен. Посмотрим, клюнет ли Трамп на эти "заманухи" и как он отреагирует на ловушку "разговор с Зеленским"».* Орфография и пунктуация авторов сохранены.

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