https://ukraina.ru/20231114/1051003002.html

Помогать Украине становится все сложнее — помощник генсека НАТО

Помогать Украине становится все сложнее — помощник генсека НАТО - 14.11.2023 Украина.ру

Помогать Украине становится все сложнее — помощник генсека НАТО

Чем дольше длятся военные действия на Украине, тем сложнее странам альянса оказывать помощь Киеву. Об этом заявил помощник генерального секретаря НАТО Дэвид ван Вил в интервью японской газете "Асахи"

2023-11-14T09:33

2023-11-14T09:33

2023-11-14T09:33

помощь

нато

украина

генсек

новости

война

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"Если наступит усталость от помощи, это будет ударом по международной безопасности… Чем дольше длится война, тем сложнее оказывать помощь, но для воюющих украинцев ситуация гораздо более тяжелая, чем для нас, помогающих только оружием и деньгами", - сказал он.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ukraina.ru/20231113/1050977055.html

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помощь, нато, украина, генсек, новости, война