https://ukraina.ru/20231114/1050994474.html
Военный эксперт раскрыл, почему Залужный готов сдать Авдеевку и уже вывел оперативный штаб ВСУ за Орловку
Военный эксперт раскрыл, почему Залужный готов сдать Авдеевку и уже вывел оперативный штаб ВСУ за Орловку - 14.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт раскрыл, почему Залужный готов сдать Авдеевку и уже вывел оперативный штаб ВСУ за Орловку
Формально украинские военные еще не оставили Авдеевку, но главком ВСУ Валерий Залужный уже вывел за Орловку оперативный штаб авдеевской группировки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-11-14T05:20
2023-11-14T05:20
2023-11-14T05:20
новости
валерий залужный
авдеевка
штаб
отступление
логистика
владимир зеленский
днепр
вс рф
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Оперативный штаб авдеевской группировки недавно был выведен за Орловку. Что бы ни кричал Владимир Зеленский, командует ВСУ главком Валерий Залужный и Генштаб. Украинские военные действуют в логике "Васька слушает, да ест", рассказал эксперт.При этом арьергард был брошен в развалинах под удары российской авиации и артиллерии. Его приносят в жертву, чтобы уравновесить безумные речи Зеленского и не подставить Залужного, которого могут обвинить в проигрыше ВСУ, отметил он.Чем дольше Украина будет держаться за Авдеевку, чем больше будет попыток наступления через Днепр с попытками создания плацдармов, тем выгоднее для российской армии, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231113/1050960013.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, валерий залужный, авдеевка, штаб, отступление, логистика, владимир зеленский, днепр, вс рф
Новости, Валерий Залужный, Авдеевка, штаб, отступление, логистика, Владимир Зеленский, Днепр, ВС РФ
Военный эксперт раскрыл, почему Залужный готов сдать Авдеевку и уже вывел оперативный штаб ВСУ за Орловку
Формально украинские военные еще не оставили Авдеевку, но главком ВСУ Валерий Залужный уже вывел за Орловку оперативный штаб авдеевской группировки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Оперативный штаб авдеевской группировки недавно был выведен за Орловку. Что бы ни кричал Владимир Зеленский, командует ВСУ главком Валерий Залужный и Генштаб. Украинские военные действуют в логике "Васька слушает, да ест", рассказал эксперт.
При этом арьергард был брошен в развалинах под удары российской авиации и артиллерии. Его приносят в жертву, чтобы уравновесить безумные речи Зеленского и не подставить Залужного, которого могут обвинить в проигрыше ВСУ, отметил он.
"А так формально [главком ВСУ Валерий Залужный] не сдал [Авдеевку], но вряд ли верит, что город можно удержать, учитывая, что с трех сторон он окружен российскими войсками, и горлышко, через которое идет снабжение, сжалось до 5–7 километров, что позволяет держать под огневым контролем коммуникации авдеевской группировки", - указал Анпилогов.
Чем дольше Украина будет держаться за Авдеевку, чем больше будет попыток наступления через Днепр с попытками создания плацдармов, тем выгоднее для российской армии, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь