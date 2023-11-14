https://ukraina.ru/20231114/1050994474.html

Военный эксперт раскрыл, почему Залужный готов сдать Авдеевку и уже вывел оперативный штаб ВСУ за Орловку

Военный эксперт раскрыл, почему Залужный готов сдать Авдеевку и уже вывел оперативный штаб ВСУ за Орловку - 14.11.2023 Украина.ру

Военный эксперт раскрыл, почему Залужный готов сдать Авдеевку и уже вывел оперативный штаб ВСУ за Орловку

Формально украинские военные еще не оставили Авдеевку, но главком ВСУ Валерий Залужный уже вывел за Орловку оперативный штаб авдеевской группировки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-11-14T05:20

2023-11-14T05:20

2023-11-14T05:20

новости

валерий залужный

авдеевка

штаб

отступление

логистика

владимир зеленский

днепр

вс рф

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Оперативный штаб авдеевской группировки недавно был выведен за Орловку. Что бы ни кричал Владимир Зеленский, командует ВСУ главком Валерий Залужный и Генштаб. Украинские военные действуют в логике "Васька слушает, да ест", рассказал эксперт.При этом арьергард был брошен в развалинах под удары российской авиации и артиллерии. Его приносят в жертву, чтобы уравновесить безумные речи Зеленского и не подставить Залужного, которого могут обвинить в проигрыше ВСУ, отметил он.Чем дольше Украина будет держаться за Авдеевку, чем больше будет попыток наступления через Днепр с попытками создания плацдармов, тем выгоднее для российской армии, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231113/1050960013.html

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новости, валерий залужный, авдеевка, штаб, отступление, логистика, владимир зеленский, днепр, вс рф