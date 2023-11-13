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На Украине предрекли существенное сокращение населения к 2033 году

На Украине предрекли существенное сокращение населения к 2033 году - 13.11.2023 Украина.ру

На Украине предрекли существенное сокращение населения к 2033 году

Население Украины в 2033 году может составлять от 26 до 35 миллионов человек. Такие данные привела директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова, указав, что такая перспектива – "хуже, чем кто-либо мог себе представить"

2023-11-13T23:49

2023-11-13T23:49

2023-11-13T23:49

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По словам эксперта, нет никаких предпосылок к тому, что страна вернётся к показателю в 45 миллионов. Либанова считает, что в этом вопросе всё зависит от потенциала демографического роста, преждевременной смертности, миграция. Ранее главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный анонсировал ужесточение мобилизации в стране. По его словам, вскоре должны расширить категорию граждан, которые могут быть призваны на фронт. По подсчетам Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала Специальной военной операции РФ в страны Европы прибыли в общей сложности 7 967 409 беженцев с Украины. Всего после 24 февраля с Украины в соседние страны выехало 17 408 643 человека, домой вернулись лишь более девяти миллионов беженцев.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, демография, сво, миграция, рождаемость, украинцы