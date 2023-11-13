На Украине предрекли существенное сокращение населения к 2033 году - 13.11.2023 Украина.ру
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На Украине предрекли существенное сокращение населения к 2033 году
На Украине предрекли существенное сокращение населения к 2033 году - 13.11.2023 Украина.ру
На Украине предрекли существенное сокращение населения к 2033 году
Население Украины в 2033 году может составлять от 26 до 35 миллионов человек. Такие данные привела директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова, указав, что такая перспектива – "хуже, чем кто-либо мог себе представить"
2023-11-13T23:49
2023-11-13T23:49
новости
украина
демография
сво
миграция
рождаемость
украинцы
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По словам эксперта, нет никаких предпосылок к тому, что страна вернётся к показателю в 45 миллионов. Либанова считает, что в этом вопросе всё зависит от потенциала демографического роста, преждевременной смертности, миграция. Ранее главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный анонсировал ужесточение мобилизации в стране. По его словам, вскоре должны расширить категорию граждан, которые могут быть призваны на фронт. По подсчетам Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала Специальной военной операции РФ в страны Европы прибыли в общей сложности 7 967 409 беженцев с Украины. Всего после 24 февраля с Украины в соседние страны выехало 17 408 643 человека, домой вернулись лишь более девяти миллионов беженцев.
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новости, украина, демография, сво, миграция, рождаемость, украинцы
Новости, Украина, демография, СВО, миграция, рождаемость, украинцы

На Украине предрекли существенное сокращение населения к 2033 году

23:49 13.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЦеремония открытия XXII зимних Олимпийских игр
Церемония открытия XXII зимних Олимпийских игр - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Население Украины в 2033 году может составлять от 26 до 35 миллионов человек. Такие данные привела директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова, указав, что такая перспектива – "хуже, чем кто-либо мог себе представить"
"Будет плохо. Значительно хуже, чем кто-либо может себе представить. Вариация прогноза на 2033 год, на десять лет мы делали, - от 26 до 35 миллионов в границах 1991 года", – передаёт её слова "РБК-Украина".
По словам эксперта, нет никаких предпосылок к тому, что страна вернётся к показателю в 45 миллионов. Либанова считает, что в этом вопросе всё зависит от потенциала демографического роста, преждевременной смертности, миграция.
"Это долгий разговор о потенциале демографического роста, о старом населении, о потерях из-за низкой рождаемости, о потерях из-за слишком высокой преждевременной смертности, особенно мужчин, к этому добавилась миграция, которая на сегодня превратилась в главный драйвер демографической динамики – всё плохо, очень плохо", – указала она.
Ранее главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный анонсировал ужесточение мобилизации в стране. По его словам, вскоре должны расширить категорию граждан, которые могут быть призваны на фронт.
По подсчетам Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала Специальной военной операции РФ в страны Европы прибыли в общей сложности 7 967 409 беженцев с Украины. Всего после 24 февраля с Украины в соседние страны выехало 17 408 643 человека, домой вернулись лишь более девяти миллионов беженцев.
 
НовостиУкраинадемографияСВОмиграциярождаемостьукраинцы
 
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