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ВСУ убили 73-летнюю пенсионерку в Донецке

ВСУ убили 73-летнюю пенсионерку в Донецке - 13.11.2023 Украина.ру

ВСУ убили 73-летнюю пенсионерку в Донецке

В результате очередного обстрела Вооружённых сил Украины в Куйбышевском районе Донецка погибла 73-летняя пенсионерка, ещё три пожилые женщины получили ранения. Об этом вечером, 13 ноября, сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

2023-11-13T22:58

2023-11-13T22:58

2023-11-13T22:58

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Ранее Представительство информировало, что в результате применения ВСУ беспилотника-камикадзе в Старобешевском районе ДНР погиб мужчина 1996 года рождения. Поврежден автобус, два автомобиля, а также инфраструктура стройгородка. СЦКК также сообщает, что всего за 634 дня эскалации конфликта в ДНР погибло 4747 мирных жителей, в том числе 140 детей. За указанный период также ранено 5436 гражданских лиц, а также 361 ребёнок.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донбасс, новые регионы рф, обстрелы, всу