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ВСУ убили 73-летнюю пенсионерку в Донецке
ВСУ убили 73-летнюю пенсионерку в Донецке - 13.11.2023 Украина.ру
ВСУ убили 73-летнюю пенсионерку в Донецке
В результате очередного обстрела Вооружённых сил Украины в Куйбышевском районе Донецка погибла 73-летняя пенсионерка, ещё три пожилые женщины получили ранения. Об этом вечером, 13 ноября, сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-11-13T22:58
2023-11-13T22:58
2023-11-13T22:58
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Ранее Представительство информировало, что в результате применения ВСУ беспилотника-камикадзе в Старобешевском районе ДНР погиб мужчина 1996 года рождения. Поврежден автобус, два автомобиля, а также инфраструктура стройгородка. СЦКК также сообщает, что всего за 634 дня эскалации конфликта в ДНР погибло 4747 мирных жителей, в том числе 140 детей. За указанный период также ранено 5436 гражданских лиц, а также 361 ребёнок.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донбасс, новые регионы рф, обстрелы, всу
Новости, Донбасс, Новые регионы РФ, обстрелы, ВСУ
ВСУ убили 73-летнюю пенсионерку в Донецке
В результате очередного обстрела Вооружённых сил Украины в Куйбышевском районе Донецка погибла 73-летняя пенсионерка, ещё три пожилые женщины получили ранения. Об этом вечером, 13 ноября, сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
"По состоянию на 21:00 поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Куйбышевский район): по улице Умова 38: погибла женщина 1950 года рождения", — говорится в публикации.
Ранее Представительство информировало, что в результате применения ВСУ беспилотника-камикадзе в Старобешевском районе ДНР погиб мужчина 1996 года рождения. Поврежден автобус, два автомобиля, а также инфраструктура стройгородка.
СЦКК также сообщает, что всего за 634 дня эскалации конфликта в ДНР погибло 4747 мирных жителей, в том числе 140 детей. За указанный период также ранено 5436 гражданских лиц, а также 361 ребёнок.