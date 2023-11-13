ВСУ убили 73-летнюю пенсионерку в Донецке - 13.11.2023 Украина.ру
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ВСУ убили 73-летнюю пенсионерку в Донецке
ВСУ убили 73-летнюю пенсионерку в Донецке - 13.11.2023 Украина.ру
ВСУ убили 73-летнюю пенсионерку в Донецке
В результате очередного обстрела Вооружённых сил Украины в Куйбышевском районе Донецка погибла 73-летняя пенсионерка, ещё три пожилые женщины получили ранения. Об этом вечером, 13 ноября, сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-11-13T22:58
2023-11-13T22:58
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Ранее Представительство информировало, что в результате применения ВСУ беспилотника-камикадзе в Старобешевском районе ДНР погиб мужчина 1996 года рождения. Поврежден автобус, два автомобиля, а также инфраструктура стройгородка. СЦКК также сообщает, что всего за 634 дня эскалации конфликта в ДНР погибло 4747 мирных жителей, в том числе 140 детей. За указанный период также ранено 5436 гражданских лиц, а также 361 ребёнок.
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Украина.ру
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новости, донбасс, новые регионы рф, обстрелы, всу
Новости, Донбасс, Новые регионы РФ, обстрелы, ВСУ

ВСУ убили 73-летнюю пенсионерку в Донецке

22:58 13.11.2023
 
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialБоец ВСУ в окопе
Боец ВСУ в окопе
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
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В результате очередного обстрела Вооружённых сил Украины в Куйбышевском районе Донецка погибла 73-летняя пенсионерка, ещё три пожилые женщины получили ранения. Об этом вечером, 13 ноября, сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
"По состоянию на 21:00 поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Куйбышевский район): по улице Умова 38: погибла женщина 1950 года рождения", — говорится в публикации.
Ранее Представительство информировало, что в результате применения ВСУ беспилотника-камикадзе в Старобешевском районе ДНР погиб мужчина 1996 года рождения. Поврежден автобус, два автомобиля, а также инфраструктура стройгородка.
СЦКК также сообщает, что всего за 634 дня эскалации конфликта в ДНР погибло 4747 мирных жителей, в том числе 140 детей. За указанный период также ранено 5436 гражданских лиц, а также 361 ребёнок.
 
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