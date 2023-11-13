Финляндия запретила пересекать границу велосипедистам из России - 13.11.2023 Украина.ру
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Финляндия запретила пересекать границу велосипедистам из России
Финляндия запретила пересекать границу велосипедистам из России - 13.11.2023 Украина.ру
Финляндия запретила пересекать границу велосипедистам из России
Со среды, 15 ноября, велосипедистам из России запрещено пересекать границу Финляндии. Об этом сообщили в посольстве РФ в Хельсинки
2023-11-13T21:51
2023-11-13T21:51
новости
финляндия
антироссийские санкции
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Уточняется, что действие данного ограничения вводится на неопределённый срок. В дипмиссии также напомнили, что в пунктах пропуска "Ваалимаа", "Нуйямаа" и "Иматра" на юго-востоке страны аналогичные запреты действуют с 9 ноября. Напомним, с 16 сентября власти Финляндии запретили въезд зарегистрированных в РФ автомобилей. Ввезти автомобиль с российскими номерами в Финляндию сможет только гражданин Евросоюза, постоянно проживающий в России, либо члены его семьи, а также дипломаты или приравненные к ним лица.Позже, 20 октября, Россия прекратила действие соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией.
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новости, финляндия, антироссийские санкции, россия, сво
Новости, Финляндия, антироссийские санкции, Россия, СВО

Финляндия запретила пересекать границу велосипедистам из России

21:51 13.11.2023
 
© Погрануправление ФСБ РФРоссийско-финская граница
Российско-финская граница
© Погрануправление ФСБ РФ
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Со среды, 15 ноября, велосипедистам из России запрещено пересекать границу Финляндии. Об этом сообщили в посольстве РФ в Хельсинки

"Согласно полученному уведомлению финских властей, с 00:00 15 ноября 2023 года Финляндия вводит запрет на пересечение границы со стороны России на велосипедах", — сказано в публикации.

Уточняется, что действие данного ограничения вводится на неопределённый срок. В дипмиссии также напомнили, что в пунктах пропуска "Ваалимаа", "Нуйямаа" и "Иматра" на юго-востоке страны аналогичные запреты действуют с 9 ноября.
Напомним, с 16 сентября власти Финляндии запретили въезд зарегистрированных в РФ автомобилей. Ввезти автомобиль с российскими номерами в Финляндию сможет только гражданин Евросоюза, постоянно проживающий в России, либо члены его семьи, а также дипломаты или приравненные к ним лица.
Позже, 20 октября, Россия прекратила действие соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией.
 
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