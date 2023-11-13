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Финляндия запретила пересекать границу велосипедистам из России

Финляндия запретила пересекать границу велосипедистам из России - 13.11.2023 Украина.ру

Финляндия запретила пересекать границу велосипедистам из России

Со среды, 15 ноября, велосипедистам из России запрещено пересекать границу Финляндии. Об этом сообщили в посольстве РФ в Хельсинки

2023-11-13T21:51

2023-11-13T21:51

2023-11-13T21:51

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Уточняется, что действие данного ограничения вводится на неопределённый срок. В дипмиссии также напомнили, что в пунктах пропуска "Ваалимаа", "Нуйямаа" и "Иматра" на юго-востоке страны аналогичные запреты действуют с 9 ноября. Напомним, с 16 сентября власти Финляндии запретили въезд зарегистрированных в РФ автомобилей. Ввезти автомобиль с российскими номерами в Финляндию сможет только гражданин Евросоюза, постоянно проживающий в России, либо члены его семьи, а также дипломаты или приравненные к ним лица.Позже, 20 октября, Россия прекратила действие соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, финляндия, антироссийские санкции, россия, сво