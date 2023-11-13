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Финляндия запретила пересекать границу велосипедистам из России
Финляндия запретила пересекать границу велосипедистам из России - 13.11.2023 Украина.ру
Финляндия запретила пересекать границу велосипедистам из России
Со среды, 15 ноября, велосипедистам из России запрещено пересекать границу Финляндии. Об этом сообщили в посольстве РФ в Хельсинки
2023-11-13T21:51
2023-11-13T21:51
2023-11-13T21:51
новости
финляндия
антироссийские санкции
россия
сво
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Уточняется, что действие данного ограничения вводится на неопределённый срок. В дипмиссии также напомнили, что в пунктах пропуска "Ваалимаа", "Нуйямаа" и "Иматра" на юго-востоке страны аналогичные запреты действуют с 9 ноября. Напомним, с 16 сентября власти Финляндии запретили въезд зарегистрированных в РФ автомобилей. Ввезти автомобиль с российскими номерами в Финляндию сможет только гражданин Евросоюза, постоянно проживающий в России, либо члены его семьи, а также дипломаты или приравненные к ним лица.Позже, 20 октября, Россия прекратила действие соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, финляндия, антироссийские санкции, россия, сво
Новости, Финляндия, антироссийские санкции, Россия, СВО
Финляндия запретила пересекать границу велосипедистам из России
Со среды, 15 ноября, велосипедистам из России запрещено пересекать границу Финляндии. Об этом сообщили в посольстве РФ в Хельсинки
"Согласно полученному уведомлению финских властей, с 00:00 15 ноября 2023 года Финляндия вводит запрет на пересечение границы со стороны России на велосипедах", — сказано в публикации.
Уточняется, что действие данного ограничения вводится на неопределённый срок. В дипмиссии также напомнили, что в пунктах пропуска "Ваалимаа", "Нуйямаа" и "Иматра" на юго-востоке страны аналогичные запреты действуют с 9 ноября.
Напомним, с 16 сентября власти Финляндии запретили въезд зарегистрированных в РФ автомобилей. Ввезти автомобиль с российскими номерами в Финляндию сможет только гражданин Евросоюза, постоянно проживающий в России, либо члены его семьи, а также дипломаты или приравненные к ним лица.
Позже, 20 октября, Россия прекратила действие соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией.