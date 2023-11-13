https://ukraina.ru/20231113/1050995151.html

Не довёз: в Ужгороде водителя автобуса мобилизовали прямо на работе

Не довёз: в Ужгороде водителя автобуса мобилизовали прямо на работе - 13.11.2023 Украина.ру

Не довёз: в Ужгороде водителя автобуса мобилизовали прямо на работе

Собирался везти детей на соревнования, но сам уехал на фронт. Так закончилась мирная жизнь для водителя автобуса и начался очередной мобилизационный скандал на Украине. В этот раз в ВСУ отправили перевозчика

2023-11-13T21:35

2023-11-13T21:35

2023-11-13T21:35

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мобилизация

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Как сообщает "ТСН", из Винницы в Ужгород выехала группа юных спортсменов для участия в соревнованиях по тхэквондо. Приехавшие на эти всеукраинские состязания дети остались без водителя, который должен был отвезти их домой, потому как мужчину мобилизовали. По его словам, водитель, перевозивший спортсменов, обратился к представителям военкомата и полицейским со словами, что он является единственным перевозчиком у группы юных спортсменов, но для работников ТЦК это не стало весомым аргументом. После того как инцидент стал достоянием общественности, в Закарпатском областном ТЦК заявили, что представители территориального центра комплектации действовали в рамках закона, а по нему никаких поблажек сопровождающим детей нет.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, мобилизация