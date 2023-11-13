Не довёз: в Ужгороде водителя автобуса мобилизовали прямо на работе
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СПвоенный билет Украина
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СП
Собирался везти детей на соревнования, но сам уехал на фронт. Так закончилась мирная жизнь для водителя автобуса и начался очередной мобилизационный скандал на Украине. В этот раз в ВСУ отправили перевозчика
Как сообщает "ТСН", из Винницы в Ужгород выехала группа юных спортсменов для участия в соревнованиях по тхэквондо. Приехавшие на эти всеукраинские состязания дети остались без водителя, который должен был отвезти их домой, потому как мужчину мобилизовали.
"Около часа ночи в гостиницу приехало около 50 человек. Это были сотрудники полиции и ТЦК (прим. ред. - военкомата). Всех мужчин, которые находились в отеле, забрали в военкомат. Известно, что многие не соглашались, считали эти действия противоправными. Есть информация, что против некоторых применяли физическую силу, отобрали мобильные телефоны", – рассказывает отец одного из спортсменов журналистам.
По его словам, водитель, перевозивший спортсменов, обратился к представителям военкомата и полицейским со словами, что он является единственным перевозчиком у группы юных спортсменов, но для работников ТЦК это не стало весомым аргументом.
"Как следствие — дети не имели возможности уехать вовремя из отеля на соревнование. Тренер и дети искали по городу частных перевозчиков, чтобы добраться", – добавил свидетель.
После того как инцидент стал достоянием общественности, в Закарпатском областном ТЦК заявили, что представители территориального центра комплектации действовали в рамках закона, а по нему никаких поблажек сопровождающим детей нет.