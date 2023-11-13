В Курской области при обстреле ВСУ ранен мирный житель – Старовойт - 13.11.2023 Украина.ру
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В Курской области при обстреле ВСУ ранен мирный житель – Старовойт
В Курской области при обстреле ВСУ ранен мирный житель – Старовойт - 13.11.2023 Украина.ру
В Курской области при обстреле ВСУ ранен мирный житель – Старовойт
Один мирный житель получил осколочное ранение в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотного летательного аппарата. Об этом вечером, 13 ноября, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт
2023-11-13T20:16
2023-11-13T20:16
новости
всу
обстрелы
сво
курская область
роман старовойт
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Ранее сообщалось, что украинская армия с&nbsp;помощью БПЛА атаковала территорию рядом с селом Попово-Лежачи в&nbsp;Глушковском районе. Пострадал мирный житель, его госпитализировали с&nbsp;осколочными ранениями.
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новости, всу, обстрелы, сво, курская область, роман старовойт
Новости, ВСУ, обстрелы, СВО, Курская область, Роман Старовойт

В Курской области при обстреле ВСУ ранен мирный житель – Старовойт

20:16 13.11.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРоман Старовойт
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Один мирный житель получил осколочное ранение в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотного летательного аппарата. Об этом вечером, 13 ноября, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт
"Сегодня в селе Горналь Суджанского района с украинского беспилотника был сброшен боеприпас. Ранение получил находившийся рядом с местом происшествия мужчина. Его оперативно доставили в районную больницу, где оказали первичную медицинскую помощь и удалили осколки", – написал он в своём телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что украинская армия с помощью БПЛА атаковала территорию рядом с селом Попово-Лежачи в Глушковском районе. Пострадал мирный житель, его госпитализировали с осколочными ранениями.
 
НовостиВСУобстрелыСВОКурская областьРоман Старовойт
 
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