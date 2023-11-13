В Курской области при обстреле ВСУ ранен мирный житель – Старовойт
Один мирный житель получил осколочное ранение в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотного летательного аппарата. Об этом вечером, 13 ноября, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт
"Сегодня в селе Горналь Суджанского района с украинского беспилотника был сброшен боеприпас. Ранение получил находившийся рядом с местом происшествия мужчина. Его оперативно доставили в районную больницу, где оказали первичную медицинскую помощь и удалили осколки", – написал он в своём телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что украинская армия с помощью БПЛА атаковала территорию рядом с селом Попово-Лежачи в Глушковском районе. Пострадал мирный житель, его госпитализировали с осколочными ранениями.