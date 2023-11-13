Пушилин: задержан опасный диверсант, покушавшийся на "достаточно серьёзные объекты" - 13.11.2023 Украина.ру
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Пушилин: задержан опасный диверсант, покушавшийся на "достаточно серьёзные объекты"
Пушилин: задержан опасный диверсант, покушавшийся на "достаточно серьёзные объекты" - 13.11.2023 Украина.ру
Пушилин: задержан опасный диверсант, покушавшийся на "достаточно серьёзные объекты"
Украинскому диверсанту не удалось сорвать подготовку ДНР к отопительному сезону. Об этом 13 ноября заявил глава народной республики Денис Пушилин.
2023-11-13T19:13
2023-11-13T19:13
новости
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диверсанты
диверсия
коммунальное хозяйство
сво
новые регионы рф
денис пушилин
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"Благодаря слаженным действиям наших правоохранительных органов и Федеральной службы безопасности выявили и уже задержали опасного диверсанта, который был завербован и который должен был взорвать достаточно серьёзные объекты, и не один объект, и это привело бы к очень серьезным осложнениям в плане обеспечения теплом наших жителей", -Задача №1 – обеспечить теплом жильё людей, сказал Пушилин. По его словам, коммунальщикам удаётся сделать свою работу с большим трудом"Благодаря слаженным действиям наших правоохранительных органов и Федеральной службы безопасности выявили и уже задержали опасного диверсанта, который был завербован и который должен был взорвать достаточно серьёзные объекты, и не один объект, и это привело бы к очень серьезным осложнениям в плане обеспечия теплом наших жителей", -сказал глава ДНР."К сожалению, мы видим, что противник на этом не остановится и по мере того, как он терпит поражения на линии фронта, он будет переключать внимание (или пытаться это делать) на проведение диверсий, терактов по отношению к гражданскому населению", – считает Пушилин.Он призвал сограждан реагировать на "подозрительное поведение, подозрительные предметы" и сообщать об этом в МВД и ФСБ.
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новости, днр, диверсанты, диверсия, коммунальное хозяйство, сво, новые регионы рф, денис пушилин
Новости, ДНР, диверсанты, диверсия, коммунальное хозяйство, СВО, Новые регионы РФ, Денис Пушилин

Пушилин: задержан опасный диверсант, покушавшийся на "достаточно серьёзные объекты"

19:13 13.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Ясиноватой в ДНР
Последствия обстрела Ясиноватой в ДНР - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости . Сергей Батурин
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Украинскому диверсанту не удалось сорвать подготовку ДНР к отопительному сезону. Об этом 13 ноября заявил глава народной республики Денис Пушилин.
"Благодаря слаженным действиям наших правоохранительных органов и Федеральной службы безопасности выявили и уже задержали опасного диверсанта, который был завербован и который должен был взорвать достаточно серьёзные объекты, и не один объект, и это привело бы к очень серьезным осложнениям в плане обеспечения теплом наших жителей", -
Задача №1 – обеспечить теплом жильё людей, сказал Пушилин. По его словам, коммунальщикам удаётся сделать свою работу с большим трудом
"Благодаря слаженным действиям наших правоохранительных органов и Федеральной службы безопасности выявили и уже задержали опасного диверсанта, который был завербован и который должен был взорвать достаточно серьёзные объекты, и не один объект, и это привело бы к очень серьезным осложнениям в плане обеспечия теплом наших жителей", -сказал глава ДНР.
"К сожалению, мы видим, что противник на этом не остановится и по мере того, как он терпит поражения на линии фронта, он будет переключать внимание (или пытаться это делать) на проведение диверсий, терактов по отношению к гражданскому населению", считает Пушилин.
Он призвал сограждан реагировать на "подозрительное поведение, подозрительные предметы" и сообщать об этом в МВД и ФСБ.
Вчера, 17:46
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НовостиДНРдиверсантыдиверсиякоммунальное хозяйствоСВОНовые регионы РФДенис Пушилин
 
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