https://ukraina.ru/20231113/1050992794.html
Пушилин: задержан опасный диверсант, покушавшийся на "достаточно серьёзные объекты"
Пушилин: задержан опасный диверсант, покушавшийся на "достаточно серьёзные объекты" - 13.11.2023 Украина.ру
Пушилин: задержан опасный диверсант, покушавшийся на "достаточно серьёзные объекты"
Украинскому диверсанту не удалось сорвать подготовку ДНР к отопительному сезону. Об этом 13 ноября заявил глава народной республики Денис Пушилин.
2023-11-13T19:13
2023-11-13T19:13
2023-11-13T19:13
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коммунальное хозяйство
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"Благодаря слаженным действиям наших правоохранительных органов и Федеральной службы безопасности выявили и уже задержали опасного диверсанта, который был завербован и который должен был взорвать достаточно серьёзные объекты, и не один объект, и это привело бы к очень серьезным осложнениям в плане обеспечения теплом наших жителей", -Задача №1 – обеспечить теплом жильё людей, сказал Пушилин. По его словам, коммунальщикам удаётся сделать свою работу с большим трудом"Благодаря слаженным действиям наших правоохранительных органов и Федеральной службы безопасности выявили и уже задержали опасного диверсанта, который был завербован и который должен был взорвать достаточно серьёзные объекты, и не один объект, и это привело бы к очень серьезным осложнениям в плане обеспечия теплом наших жителей", -сказал глава ДНР."К сожалению, мы видим, что противник на этом не остановится и по мере того, как он терпит поражения на линии фронта, он будет переключать внимание (или пытаться это делать) на проведение диверсий, терактов по отношению к гражданскому населению", – считает Пушилин.Он призвал сограждан реагировать на "подозрительное поведение, подозрительные предметы" и сообщать об этом в МВД и ФСБ.
https://ukraina.ru/20231112/1050963929.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, днр, диверсанты, диверсия, коммунальное хозяйство, сво, новые регионы рф, денис пушилин
Новости, ДНР, диверсанты, диверсия, коммунальное хозяйство, СВО, Новые регионы РФ, Денис Пушилин
Пушилин: задержан опасный диверсант, покушавшийся на "достаточно серьёзные объекты"
Украинскому диверсанту не удалось сорвать подготовку ДНР к отопительному сезону. Об этом 13 ноября заявил глава народной республики Денис Пушилин.
"Благодаря слаженным действиям наших правоохранительных органов и Федеральной службы безопасности выявили и уже задержали опасного диверсанта, который был завербован и который должен был взорвать достаточно серьёзные объекты, и не один объект, и это привело бы к очень серьезным осложнениям в плане обеспечения теплом наших жителей", -
Задача №1 – обеспечить теплом жильё людей, сказал Пушилин. По его словам, коммунальщикам удаётся сделать свою работу с большим трудом
"Благодаря слаженным действиям наших правоохранительных органов и Федеральной службы безопасности выявили и уже задержали опасного диверсанта, который был завербован и который должен был взорвать достаточно серьёзные объекты, и не один объект, и это привело бы к очень серьезным осложнениям в плане обеспечия теплом наших жителей", -сказал глава ДНР.
"К сожалению, мы видим, что противник на этом не остановится и по мере того, как он терпит поражения на линии фронта, он будет переключать внимание (или пытаться это делать) на проведение диверсий, терактов по отношению к гражданскому населению", – считает Пушилин.
Он призвал сограждан реагировать на "подозрительное поведение, подозрительные предметы" и сообщать об этом в МВД и ФСБ.