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Не "слив", а провокация: Фарион оправдывает инцидент с крымским студентом
Не "слив", а провокация: Фарион оправдывает инцидент с крымским студентом - 13.11.2023 Украина.ру
Не "слив", а провокация: Фарион оправдывает инцидент с крымским студентом
Украинская националистка Ирина Фарион пытается оправдаться перед аудиторией за деанонимизацию крымского студента-филолога, который выражал поддержку экс-депутату Верховной Рады, а также нацистским идеям Фарион о "генах украинцев" и "величии личности"
2023-11-13T18:36
2023-11-13T18:36
2023-11-13T18:36
новости
фарион
украина
крым
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В своём телеграм-канале Фарион, вероятно, под давлением критикующих её поступок, опубликовала пост в котором обвинила в произошедшем врагов Украины. Примечательно, что под этим постом Фарион ограничила доступ для комментариев и реакций – их содержание смогла с точностью предсказать даже она. Тем временем, пост с письмом поддержки Фарион от крымского студента Максима Глебова до сих пор опубликован в её телеграм-канале. Напомним, публиковать письма от единомышленников украинская экс-нардеп начала после скандального заявления о военных, которые говорят по-русски и акций студентов против Фарион. В этот раз, публикация наделала шума, потому как стала причиной по которой к парню из Крыма наведалась российская ФСБ. В итоге студент раскаялся и отказался от "своих взглядов".
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, фарион, украина, крым
Новости, Фарион, Украина, Крым
Не "слив", а провокация: Фарион оправдывает инцидент с крымским студентом
Украинская националистка Ирина Фарион пытается оправдаться перед аудиторией за деанонимизацию крымского студента-филолога, который выражал поддержку экс-депутату Верховной Рады, а также нацистским идеям Фарион о "генах украинцев" и "величии личности"
В своём телеграм-канале Фарион, вероятно, под давлением критикующих её поступок, опубликовала пост в котором обвинила в произошедшем врагов Украины.
"Вижу, что парят очередную провокацию против меня, вроде бы из-за меня задержан какой-то студент. Господа. Не видитесь на гэбистскую тактику врага. Меня поддерживают сотни людей, и я им за это благодарна. Кроме того, я не могу знать, откуда эти люди. Но я знаю, что только нашей открытой публичной борьбой можем одержать победу над врагом внутри страны. Боритесь-поборете", – призвала националистка.
Примечательно, что под этим постом Фарион ограничила доступ для комментариев и реакций – их содержание смогла с точностью предсказать даже она. Тем временем, пост с письмом поддержки Фарион от крымского студента Максима Глебова до сих пор опубликован в её телеграм-канале.
Напомним, публиковать письма от единомышленников украинская экс-нардеп начала после скандального заявления о военных, которые говорят по-русски и акций студентов против Фарион. В этот раз, публикация наделала шума, потому как стала причиной по которой к парню из Крыма наведалась российская ФСБ. В итоге студент раскаялся и отказался от "своих взглядов".