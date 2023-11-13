https://ukraina.ru/20231113/1050992252.html

Не "слив", а провокация: Фарион оправдывает инцидент с крымским студентом

Не "слив", а провокация: Фарион оправдывает инцидент с крымским студентом - 13.11.2023 Украина.ру

Не "слив", а провокация: Фарион оправдывает инцидент с крымским студентом

Украинская националистка Ирина Фарион пытается оправдаться перед аудиторией за деанонимизацию крымского студента-филолога, который выражал поддержку экс-депутату Верховной Рады, а также нацистским идеям Фарион о "генах украинцев" и "величии личности"

2023-11-13T18:36

2023-11-13T18:36

2023-11-13T18:36

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В своём телеграм-канале Фарион, вероятно, под давлением критикующих её поступок, опубликовала пост в котором обвинила в произошедшем врагов Украины. Примечательно, что под этим постом Фарион ограничила доступ для комментариев и реакций – их содержание смогла с точностью предсказать даже она. Тем временем, пост с письмом поддержки Фарион от крымского студента Максима Глебова до сих пор опубликован в её телеграм-канале. Напомним, публиковать письма от единомышленников украинская экс-нардеп начала после скандального заявления о военных, которые говорят по-русски и акций студентов против Фарион. В этот раз, публикация наделала шума, потому как стала причиной по которой к парню из Крыма наведалась российская ФСБ. В итоге студент раскаялся и отказался от "своих взглядов".

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, фарион, украина, крым