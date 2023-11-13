https://ukraina.ru/20231113/1050992140.html
Екатеринбургский суд рассматривает дело обвиняемого в терроризме переселенца из Мариуполя
Екатеринбургский суд рассматривает дело обвиняемого в терроризме переселенца из Мариуполя - 13.11.2023 Украина.ру
Екатеринбургский суд рассматривает дело обвиняемого в терроризме переселенца из Мариуполя
Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приступил к рассмотрению дела Виктора Расторгуева. Гражданин России, прибывший из Мариуполя, обвиняется в подготовке подрыва военного комиссариата, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
2023-11-13T18:30
2023-11-13T18:30
2023-11-13T18:30
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Расторгуев, прибывший в Свердловскую область из Мариуполя в 2014 году, является гражданином России. В октябре прошлого года региональное управление ФСБ заявляло об аресте этого 59-летнего местного жителя.Он трудоустроился дворником в больнице Нижнего Тагила. Ему предъявили обвинение в подготовке теракта – подрыва екатеринбургского военкомата по Свердловской области.Дома у обвиняемого нашли компоненты для изготовления самодельного взрывного и зажигательного устройства. Областной военкомат обвиняемый, по версии следствия, планировал поджечь, а также атаковать несколько оборонных предприятий. В частности, "Уралвагонзавод" планировалось атаковать ракетами, которые обвиняемый испытывал в лесу.Уголовное дело с обвинением Расторгуева поступило в сентябре этого года. Состоялось несколько заседаний с рассмотрением по существу.
https://ukraina.ru/20231102/1050715783.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, терроризм, правоохранители, военкоматы, суд, криминал
Новости, терроризм, правоохранители, военкоматы, Суд, криминал
Екатеринбургский суд рассматривает дело обвиняемого в терроризме переселенца из Мариуполя
Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приступил к рассмотрению дела Виктора Расторгуева. Гражданин России, прибывший из Мариуполя, обвиняется в подготовке подрыва военного комиссариата, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Расторгуев, прибывший в Свердловскую область из Мариуполя в 2014 году, является гражданином России. В октябре прошлого года региональное управление ФСБ заявляло об аресте этого 59-летнего местного жителя.
Он трудоустроился дворником в больнице Нижнего Тагила. Ему предъявили обвинение в подготовке теракта – подрыва екатеринбургского военкомата по Свердловской области.
Дома у обвиняемого нашли компоненты для изготовления самодельного взрывного и зажигательного устройства. Областной военкомат обвиняемый, по версии следствия, планировал поджечь, а также атаковать несколько оборонных предприятий. В частности, "Уралвагонзавод" планировалось атаковать ракетами, которые обвиняемый испытывал в лесу.
Уголовное дело с обвинением Расторгуева поступило в сентябре этого года. Состоялось несколько заседаний с рассмотрением по существу.