Екатеринбургский суд рассматривает дело обвиняемого в терроризме переселенца из Мариуполя - 13.11.2023 Украина.ру
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Екатеринбургский суд рассматривает дело обвиняемого в терроризме переселенца из Мариуполя
Екатеринбургский суд рассматривает дело обвиняемого в терроризме переселенца из Мариуполя - 13.11.2023 Украина.ру
Екатеринбургский суд рассматривает дело обвиняемого в терроризме переселенца из Мариуполя
Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приступил к рассмотрению дела Виктора Расторгуева. Гражданин России, прибывший из Мариуполя, обвиняется в подготовке подрыва военного комиссариата, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
2023-11-13T18:30
2023-11-13T18:30
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терроризм
правоохранители
военкоматы
суд
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Расторгуев, прибывший в Свердловскую область из Мариуполя в 2014 году, является гражданином России. В октябре прошлого года региональное управление ФСБ заявляло об аресте этого 59-летнего местного жителя.Он трудоустроился дворником в больнице Нижнего Тагила. Ему предъявили обвинение в подготовке теракта – подрыва екатеринбургского военкомата по Свердловской области.Дома у обвиняемого нашли компоненты для изготовления самодельного взрывного и зажигательного устройства. Областной военкомат обвиняемый, по версии следствия, планировал поджечь, а также атаковать несколько оборонных предприятий. В частности, "Уралвагонзавод" планировалось атаковать ракетами, которые обвиняемый испытывал в лесу.Уголовное дело с обвинением Расторгуева поступило в сентябре этого года. Состоялось несколько заседаний с рассмотрением по существу.
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новости, терроризм, правоохранители, военкоматы, суд, криминал
Новости, терроризм, правоохранители, военкоматы, Суд, криминал

Екатеринбургский суд рассматривает дело обвиняемого в терроризме переселенца из Мариуполя

18:30 13.11.2023
 
© РИА Новости . В. Каушанов / Перейти в фотобанкЕкатеринбург
Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости . В. Каушанов
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Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приступил к рассмотрению дела Виктора Расторгуева. Гражданин России, прибывший из Мариуполя, обвиняется в подготовке подрыва военного комиссариата, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Расторгуев, прибывший в Свердловскую область из Мариуполя в 2014 году, является гражданином России. В октябре прошлого года региональное управление ФСБ заявляло об аресте этого 59-летнего местного жителя.
Он трудоустроился дворником в больнице Нижнего Тагила. Ему предъявили обвинение в подготовке теракта – подрыва екатеринбургского военкомата по Свердловской области.
Дома у обвиняемого нашли компоненты для изготовления самодельного взрывного и зажигательного устройства. Областной военкомат обвиняемый, по версии следствия, планировал поджечь, а также атаковать несколько оборонных предприятий. В частности, "Уралвагонзавод" планировалось атаковать ракетами, которые обвиняемый испытывал в лесу.
Уголовное дело с обвинением Расторгуева поступило в сентябре этого года. Состоялось несколько заседаний с рассмотрением по существу.
Сергей Баранов интервью - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
2 ноября, 17:19
Сергей Баранов: Денацификация невозможна без полного устранения украинского национализмаПочему режим Зеленского нужно называть либерал-фашизмом и что нужно сделать для полной денацификации Украины, в интервью Украина.ру рассказал аналитик-консультант Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), кандидат социологических наук Сергей Баранов
 
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