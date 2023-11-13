Потери ВСУ в СВО составили 190 тысяч убитых и раненых - Economist - 13.11.2023 Украина.ру
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Потери ВСУ в СВО составили 190 тысяч убитых и раненых - Economist
Потери ВСУ в СВО составили 190 тысяч убитых и раненых - Economist - 13.11.2023 Украина.ру
Потери ВСУ в СВО составили 190 тысяч убитых и раненых - Economist
Общие потери украинской армии за время конфликта с Россией составили 190 тысяч убитых и раненых. Об этом со ссылкой на данные США сообщило британское издание The Economist
2023-11-13T18:05
2023-11-13T18:05
новости
потери всу
украина
контрнаступление
убитые
раненые
сво
безработица
экономика
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"Около 4,8 миллиона человек потеряли работу почти за одну ночь, когда Россия атаковала. По оценкам, безработица снизилась до 18,4% в октябре этого года с более чем 30% весной 2022 года, но остается значительно выше довоенного уровня. По данным одного опроса, с начала войны 17% украинских рабочих сменили профессию. Сотни тысяч были призваны в армию. По оценкам американских чиновников, в войне погибло не менее 70 000 украинских солдат и еще до 120 000 получили ранения", - сказано в публикации.Там также отмечено, что в краткосрочной перспективе "Украине понадобится армия врачей и психологов для ухода за ветеранами войны, в том числе тысячами людей с ампутированными конечностями и травмированными солдатами". В послевоенный период огромную роль в экономике будут играть энергетический, транспортный и оборонный сектора. При этом неизбежно, по оценкам издания, вырастет занятость женщин. Сейчас же, констатировало издание, доля женщин в рабочей силе снижается.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, потери всу, украина, контрнаступление, убитые, раненые, сво, безработица, экономика
Новости, потери ВСУ, Украина, контрнаступление, убитые, раненые, СВО, безработица, экономика

Потери ВСУ в СВО составили 190 тысяч убитых и раненых - Economist

18:05 13.11.2023
 
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialВСУ
ВСУ
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
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Общие потери украинской армии за время конфликта с Россией составили 190 тысяч убитых и раненых. Об этом со ссылкой на данные США сообщило британское издание The Economist
"Около 4,8 миллиона человек потеряли работу почти за одну ночь, когда Россия атаковала. По оценкам, безработица снизилась до 18,4% в октябре этого года с более чем 30% весной 2022 года, но остается значительно выше довоенного уровня. По данным одного опроса, с начала войны 17% украинских рабочих сменили профессию. Сотни тысяч были призваны в армию. По оценкам американских чиновников, в войне погибло не менее 70 000 украинских солдат и еще до 120 000 получили ранения", - сказано в публикации.
Там также отмечено, что в краткосрочной перспективе "Украине понадобится армия врачей и психологов для ухода за ветеранами войны, в том числе тысячами людей с ампутированными конечностями и травмированными солдатами". В послевоенный период огромную роль в экономике будут играть энергетический, транспортный и оборонный сектора. При этом неизбежно, по оценкам издания, вырастет занятость женщин. Сейчас же, констатировало издание, доля женщин в рабочей силе снижается.
Бывшие бойцы Вагнера в спецназе Ахмат в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
Вчера, 15:58
Наибольшие потери ВСУ понесли на Донецком и Краснолиманском направленияхВСУ понесли потери на всех направлениях проведения специальной военной операции. При этом наибольшие потери в живой силе – на Донецком и Краснолиманском направлениях. Об этом говорится в сводке Минобороны России от 12 ноября
 
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