https://ukraina.ru/20231113/1050990709.html

Потери ВСУ в СВО составили 190 тысяч убитых и раненых - Economist

Потери ВСУ в СВО составили 190 тысяч убитых и раненых - Economist - 13.11.2023 Украина.ру

Потери ВСУ в СВО составили 190 тысяч убитых и раненых - Economist

Общие потери украинской армии за время конфликта с Россией составили 190 тысяч убитых и раненых. Об этом со ссылкой на данные США сообщило британское издание The Economist

2023-11-13T18:05

2023-11-13T18:05

2023-11-13T18:05

новости

потери всу

украина

контрнаступление

убитые

раненые

сво

безработица

экономика

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"Около 4,8 миллиона человек потеряли работу почти за одну ночь, когда Россия атаковала. По оценкам, безработица снизилась до 18,4% в октябре этого года с более чем 30% весной 2022 года, но остается значительно выше довоенного уровня. По данным одного опроса, с начала войны 17% украинских рабочих сменили профессию. Сотни тысяч были призваны в армию. По оценкам американских чиновников, в войне погибло не менее 70 000 украинских солдат и еще до 120 000 получили ранения", - сказано в публикации.Там также отмечено, что в краткосрочной перспективе "Украине понадобится армия врачей и психологов для ухода за ветеранами войны, в том числе тысячами людей с ампутированными конечностями и травмированными солдатами". В послевоенный период огромную роль в экономике будут играть энергетический, транспортный и оборонный сектора. При этом неизбежно, по оценкам издания, вырастет занятость женщин. Сейчас же, констатировало издание, доля женщин в рабочей силе снижается.

https://ukraina.ru/20231112/1050963529.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, потери всу, украина, контрнаступление, убитые, раненые, сво, безработица, экономика