Потери ВСУ в СВО составили 190 тысяч убитых и раненых - Economist
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialВСУ
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
Общие потери украинской армии за время конфликта с Россией составили 190 тысяч убитых и раненых. Об этом со ссылкой на данные США сообщило британское издание The Economist
"Около 4,8 миллиона человек потеряли работу почти за одну ночь, когда Россия атаковала. По оценкам, безработица снизилась до 18,4% в октябре этого года с более чем 30% весной 2022 года, но остается значительно выше довоенного уровня. По данным одного опроса, с начала войны 17% украинских рабочих сменили профессию. Сотни тысяч были призваны в армию. По оценкам американских чиновников, в войне погибло не менее 70 000 украинских солдат и еще до 120 000 получили ранения", - сказано в публикации.
Там также отмечено, что в краткосрочной перспективе "Украине понадобится армия врачей и психологов для ухода за ветеранами войны, в том числе тысячами людей с ампутированными конечностями и травмированными солдатами". В послевоенный период огромную роль в экономике будут играть энергетический, транспортный и оборонный сектора. При этом неизбежно, по оценкам издания, вырастет занятость женщин. Сейчас же, констатировало издание, доля женщин в рабочей силе снижается.
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