Украинцам выставят еще одну платежку за газ - 13.11.2023 Украина.ру
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Украинцам выставят еще одну платежку за газ
Украинцам выставят еще одну платежку за газ - 13.11.2023 Украина.ру
Украинцам выставят еще одну платежку за газ
Платежка станет третьей. На этот раз им предъявят счет за техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения, пишет украинское издание "УНИАН"
2023-11-13T17:58
2023-11-13T17:58
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Сейчас украинцы получают две квитанции – за газ и за его доставку. Первая включает в себя услугу техобслуживания, ее оказывают местные облгазы. Но возник вопрос: а выполняют ли они свои обязательства надлежащим образом? Вариантов, как это проверить, власти не придумали и решили, что лучше будет выставлять за эту услугу счет отдельной квитанцией.Согласно законодательству, владелец может сам выбрать организацию, которая будет проводить техобслуживание, и заключить с ней договор. Если договор не заключить, то поставка газа прекратится.При этом цена на газ, тепло, горячую воду останется без изменений до конца отопительного сезона, сообщил украинским журналистам премьер-министр Денис Шмыгаль.
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новости, новости украины, газ, коммунальные платежи
Новости, Новости Украины, газ, коммунальные платежи

Украинцам выставят еще одну платежку за газ

17:58 13.11.2023
 
© Украина.ру/Стрингергаз конфорка жкх
газ конфорка жкх
© Украина.ру/Стрингер
Читать в
Платежка станет третьей. На этот раз им предъявят счет за техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения, пишет украинское издание "УНИАН"
Сейчас украинцы получают две квитанции – за газ и за его доставку. Первая включает в себя услугу техобслуживания, ее оказывают местные облгазы. Но возник вопрос: а выполняют ли они свои обязательства надлежащим образом? Вариантов, как это проверить, власти не придумали и решили, что лучше будет выставлять за эту услугу счет отдельной квитанцией.
"Теперь ответственность за эксплуатацию и поддержание рабочего состояния общедомовых сетей в многоэтажке ляжет на совладельцев дома, а в частном жилом доме и непосредственно в квартирах – на хозяина", – сообщает издание.
Согласно законодательству, владелец может сам выбрать организацию, которая будет проводить техобслуживание, и заключить с ней договор. Если договор не заключить, то поставка газа прекратится.
При этом цена на газ, тепло, горячую воду останется без изменений до конца отопительного сезона, сообщил украинским журналистам премьер-министр Денис Шмыгаль.
- РИА Новости, 1920, 29.10.2023
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