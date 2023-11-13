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Украинцам выставят еще одну платежку за газ
Украинцам выставят еще одну платежку за газ - 13.11.2023 Украина.ру
Украинцам выставят еще одну платежку за газ
Платежка станет третьей. На этот раз им предъявят счет за техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения, пишет украинское издание "УНИАН"
2023-11-13T17:58
2023-11-13T17:58
2023-11-13T17:58
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Сейчас украинцы получают две квитанции – за газ и за его доставку. Первая включает в себя услугу техобслуживания, ее оказывают местные облгазы. Но возник вопрос: а выполняют ли они свои обязательства надлежащим образом? Вариантов, как это проверить, власти не придумали и решили, что лучше будет выставлять за эту услугу счет отдельной квитанцией.Согласно законодательству, владелец может сам выбрать организацию, которая будет проводить техобслуживание, и заключить с ней договор. Если договор не заключить, то поставка газа прекратится.При этом цена на газ, тепло, горячую воду останется без изменений до конца отопительного сезона, сообщил украинским журналистам премьер-министр Денис Шмыгаль.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, газ, коммунальные платежи
Украинцам выставят еще одну платежку за газ
Платежка станет третьей. На этот раз им предъявят счет за техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения, пишет украинское издание "УНИАН"
Сейчас украинцы получают две квитанции – за газ и за его доставку. Первая включает в себя услугу техобслуживания, ее оказывают местные облгазы. Но возник вопрос: а выполняют ли они свои обязательства надлежащим образом? Вариантов, как это проверить, власти не придумали и решили, что лучше будет выставлять за эту услугу счет отдельной квитанцией.
"Теперь ответственность за эксплуатацию и поддержание рабочего состояния общедомовых сетей в многоэтажке ляжет на совладельцев дома, а в частном жилом доме и непосредственно в квартирах – на хозяина", – сообщает издание.
Согласно законодательству, владелец может сам выбрать организацию, которая будет проводить техобслуживание, и заключить с ней договор. Если договор не заключить, то поставка газа прекратится.
При этом цена на газ, тепло, горячую воду останется без изменений до конца отопительного сезона, сообщил украинским журналистам премьер-министр Денис Шмыгаль.