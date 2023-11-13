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Украинцам выставят еще одну платежку за газ

Украинцам выставят еще одну платежку за газ - 13.11.2023 Украина.ру

Украинцам выставят еще одну платежку за газ

Платежка станет третьей. На этот раз им предъявят счет за техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения, пишет украинское издание "УНИАН"

2023-11-13T17:58

2023-11-13T17:58

2023-11-13T17:58

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Сейчас украинцы получают две квитанции – за газ и за его доставку. Первая включает в себя услугу техобслуживания, ее оказывают местные облгазы. Но возник вопрос: а выполняют ли они свои обязательства надлежащим образом? Вариантов, как это проверить, власти не придумали и решили, что лучше будет выставлять за эту услугу счет отдельной квитанцией.Согласно законодательству, владелец может сам выбрать организацию, которая будет проводить техобслуживание, и заключить с ней договор. Если договор не заключить, то поставка газа прекратится.При этом цена на газ, тепло, горячую воду останется без изменений до конца отопительного сезона, сообщил украинским журналистам премьер-министр Денис Шмыгаль.

https://ukraina.ru/20231029/1050580630.html

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новости, новости украины, газ, коммунальные платежи