https://ukraina.ru/20231113/1050990023.html
Кто сделал вброс о перегруппировке России на Днепре и почему Зеленский скандалит c военными - Кошкин
Кто сделал вброс о перегруппировке России на Днепре и почему Зеленский скандалит c военными - Кошкин - 13.11.2023 Украина.ру
Кто сделал вброс о перегруппировке России на Днепре и почему Зеленский скандалит c военными - Кошкин
Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в эфире Украина.ру прокомментировал, кто и какие цели преследовал при распространении ложной информации о якобы перегруппировке российских войск в районе Днепра
2023-11-13T17:47
2023-11-13T17:47
2023-11-13T17:47
андрей кошкин
сво
россия
украина
наступление
всу
владимир зеленский
днепр
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00:47 - Цели ложной информации о якобы перегруппировке российских войск в районе Днепра;03:13 - О конфликте между Владимиром Зеленским и военными Украины;06:24 - Что планирует Россия на поле боя?09:47 - Проигрывает ли Украина в информационной войне?11:59 – Откажутся ли США от финансирования Украины?17:12 - Ожидать ли военной эскалации в Приднестровье и Гагаузии? *В интервью упоминается внесенный в список террористов и экстремистов Алексей Арестович.
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2023
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
андрей кошкин, сво, россия, украина, наступление, всу, владимир зеленский, днепр, видео
Андрей Кошкин, СВО, Россия, Украина, наступление, ВСУ, Владимир Зеленский, Днепр
Кто сделал вброс о перегруппировке России на Днепре и почему Зеленский скандалит c военными - Кошкин
Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в эфире Украина.ру прокомментировал, кто и какие цели преследовал при распространении ложной информации о якобы перегруппировке российских войск в районе Днепра
00:47 - Цели ложной информации о якобы перегруппировке российских войск в районе Днепра;
03:13 - О конфликте между Владимиром Зеленским и военными Украины;
06:24 - Что планирует Россия на поле боя?
09:47 - Проигрывает ли Украина в информационной войне?
11:59 – Откажутся ли США от финансирования Украины?
17:12 - Ожидать ли военной эскалации в Приднестровье и Гагаузии?
*В интервью упоминается внесенный в список террористов и экстремистов Алексей Арестович.