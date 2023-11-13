Кто сделал вброс о перегруппировке России на Днепре и почему Зеленский скандалит c военными - Кошкин - 13.11.2023 Украина.ру
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Кто сделал вброс о перегруппировке России на Днепре и почему Зеленский скандалит c военными - Кошкин
Кто сделал вброс о перегруппировке России на Днепре и почему Зеленский скандалит c военными - Кошкин - 13.11.2023 Украина.ру
Кто сделал вброс о перегруппировке России на Днепре и почему Зеленский скандалит c военными - Кошкин
Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в эфире Украина.ру прокомментировал, кто и какие цели преследовал при распространении ложной информации о якобы перегруппировке российских войск в районе Днепра
2023-11-13T17:47
2023-11-13T17:47
андрей кошкин
сво
россия
украина
наступление
всу
владимир зеленский
днепр
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00:47 - Цели ложной информации о якобы перегруппировке российских войск в районе Днепра;03:13 - О конфликте между Владимиром Зеленским и военными Украины;06:24 - Что планирует Россия на поле боя?09:47 - Проигрывает ли Украина в информационной войне?11:59 – Откажутся ли США от финансирования Украины?17:12 - Ожидать ли военной эскалации в Приднестровье и Гагаузии? *В интервью упоминается внесенный в список террористов и экстремистов Алексей Арестович.
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андрей кошкин, сво, россия, украина, наступление, всу, владимир зеленский, днепр, видео
Андрей Кошкин, СВО, Россия, Украина, наступление, ВСУ, Владимир Зеленский, Днепр

Кто сделал вброс о перегруппировке России на Днепре и почему Зеленский скандалит c военными - Кошкин

17:47 13.11.2023
 
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Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в эфире Украина.ру прокомментировал, кто и какие цели преследовал при распространении ложной информации о якобы перегруппировке российских войск в районе Днепра
00:47 - Цели ложной информации о якобы перегруппировке российских войск в районе Днепра;
03:13 - О конфликте между Владимиром Зеленским и военными Украины;
06:24 - Что планирует Россия на поле боя?
09:47 - Проигрывает ли Украина в информационной войне?
11:59 – Откажутся ли США от финансирования Украины?
17:12 - Ожидать ли военной эскалации в Приднестровье и Гагаузии?
*В интервью упоминается внесенный в список террористов и экстремистов Алексей Арестович.
 
Андрей КошкинСВОРоссияУкраинанаступлениеВСУВладимир ЗеленскийДнепр
 
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