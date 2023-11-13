https://ukraina.ru/20231113/1050990023.html

Кто сделал вброс о перегруппировке России на Днепре и почему Зеленский скандалит c военными - Кошкин

Кто сделал вброс о перегруппировке России на Днепре и почему Зеленский скандалит c военными - Кошкин - 13.11.2023 Украина.ру

Кто сделал вброс о перегруппировке России на Днепре и почему Зеленский скандалит c военными - Кошкин

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в эфире Украина.ру прокомментировал, кто и какие цели преследовал при распространении ложной информации о якобы перегруппировке российских войск в районе Днепра

2023-11-13T17:47

2023-11-13T17:47

2023-11-13T17:47

андрей кошкин

сво

россия

украина

наступление

всу

владимир зеленский

днепр

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00:47 - Цели ложной информации о якобы перегруппировке российских войск в районе Днепра;03:13 - О конфликте между Владимиром Зеленским и военными Украины;06:24 - Что планирует Россия на поле боя?09:47 - Проигрывает ли Украина в информационной войне?11:59 – Откажутся ли США от финансирования Украины?17:12 - Ожидать ли военной эскалации в Приднестровье и Гагаузии? *В интервью упоминается внесенный в список террористов и экстремистов Алексей Арестович.

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2023

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