https://ukraina.ru/20231113/1050988406.html
Генпрокурор Украины подозревает нардепа "Буратино" и четверых отставников в госизмене
Генпрокурор Украины подозревает нардепа "Буратино" и четверых отставников в госизмене - 13.11.2023 Украина.ру
Генпрокурор Украины подозревает нардепа "Буратино" и четверых отставников в госизмене
Подозрение в государственной измене, совершённой в составе преступной организации предъявлено генпрокурором Украины депутату парламента и ещё четырём неназванным лицам. Об этом 13 ноября сообщил офис украинского генпрокурора
2023-11-13T17:33
2023-11-13T17:33
2023-11-13T17:33
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"По данным следствия, в 2016 году главное управление генштаба ВС РФ создало преступную организацию, в которую, в дальнейшем, вошли два народных депутата Украины, работник Генеральной прокуратуры. Организация занималась расшатыванием общественно-политической ситуации в Украине и дискредитацией нашего государства на международной арене. За такую деятельность ее участники получали деньги от военной разведки РФ", - сообщил офис украинского генпрокурора.Якобы созданная организация действовала в Киеве под руководством двух сотрудников российского генштаба в виде агентурной сети, заявили в офисе генпрокурора."Будучи её участником, нардеп с позывным "Буратино" осуществлял информационно-подрывную деятельность на пользу государства-агрессора. Он распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве Украины. Для распространения пророссийских нарративов он участвовал в публичных мероприятиях", - заявил офис украинского генпрокурора.В уголовном деле фигурирует также бывший прокурор с позывным "Птичка", а среди эпизодов – "фейк о якобы вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США в 2020 году".В официальном сообщении не названа фамилия депутата Верховной Рады Украины Александра Дубинского, у которого давно сложились непростые отношения как с офисом президента, так и с офисом генпрокурора. Украинские журналисты предположили, что "Буратино" - это и есть Дубинский. Имена и фамилии других фигурантов уголовного дела также не называют.При этом отмечено, что "при процессуальном руководстве прокуроров офиса генпрокурора в совершении этих злодеяний сообщено о подозрении двум сотрудникам российских спецслужб, а также бывшему народному депутату Украины III-IX созывов и экспрокурору". Когда и как было "сообщено" - не уточняется.
https://ukraina.ru/20231112/1050958984.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, репрессии, александр дубинский, офис генпрокурора, генпрокурор, постсоветское пространство, криминал, оппозиция, гражданская позиция, гражданские свободы
Новости, Новости Украины, репрессии, Александр Дубинский, Офис генпрокурора, генпрокурор, постсоветское пространство, криминал, оппозиция, Гражданская позиция, гражданские свободы
Генпрокурор Украины подозревает нардепа "Буратино" и четверых отставников в госизмене
Подозрение в государственной измене, совершённой в составе преступной организации предъявлено генпрокурором Украины депутату парламента и ещё четырём неназванным лицам. Об этом 13 ноября сообщил офис украинского генпрокурора
"По данным следствия, в 2016 году главное управление генштаба ВС РФ создало преступную организацию, в которую, в дальнейшем, вошли два народных депутата Украины, работник Генеральной прокуратуры. Организация занималась расшатыванием общественно-политической ситуации в Украине и дискредитацией нашего государства на международной арене. За такую деятельность ее участники получали деньги от военной разведки РФ", - сообщил офис украинского генпрокурора.
Якобы созданная организация действовала в Киеве под руководством двух сотрудников российского генштаба в виде агентурной сети, заявили в офисе генпрокурора.
"Будучи её участником, нардеп с позывным "Буратино" осуществлял информационно-подрывную деятельность на пользу государства-агрессора. Он распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве Украины. Для распространения пророссийских нарративов он участвовал в публичных мероприятиях", - заявил офис украинского генпрокурора.
В уголовном деле фигурирует также бывший прокурор с позывным "Птичка", а среди эпизодов – "фейк о якобы вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США в 2020 году".
В официальном сообщении не названа фамилия депутата Верховной Рады Украины Александра Дубинского, у которого давно сложились непростые отношения как с офисом президента, так и с офисом генпрокурора. Украинские журналисты предположили, что "Буратино" - это и есть Дубинский.
Имена и фамилии других фигурантов уголовного дела также не называют.
При этом отмечено, что "при процессуальном руководстве прокуроров офиса генпрокурора в совершении этих злодеяний сообщено о подозрении двум сотрудникам российских спецслужб, а также бывшему народному депутату Украины III-IX созывов и экспрокурору". Когда и как было "сообщено" - не уточняется.