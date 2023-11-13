https://ukraina.ru/20231113/1050988406.html

Генпрокурор Украины подозревает нардепа "Буратино" и четверых отставников в госизмене

Генпрокурор Украины подозревает нардепа "Буратино" и четверых отставников в госизмене - 13.11.2023 Украина.ру

Генпрокурор Украины подозревает нардепа "Буратино" и четверых отставников в госизмене

Подозрение в государственной измене, совершённой в составе преступной организации предъявлено генпрокурором Украины депутату парламента и ещё четырём неназванным лицам. Об этом 13 ноября сообщил офис украинского генпрокурора

2023-11-13T17:33

2023-11-13T17:33

2023-11-13T17:33

новости

новости украины

репрессии

александр дубинский

офис генпрокурора

генпрокурор

постсоветское пространство

криминал

оппозиция

гражданская позиция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102789/81/1027898153_0:71:1198:744_1920x0_80_0_0_206298a1433624992ee92f8fcbadb72c.jpg

"По данным следствия, в 2016 году главное управление генштаба ВС РФ создало преступную организацию, в которую, в дальнейшем, вошли два народных депутата Украины, работник Генеральной прокуратуры. Организация занималась расшатыванием общественно-политической ситуации в Украине и дискредитацией нашего государства на международной арене. За такую деятельность ее участники получали деньги от военной разведки РФ", - сообщил офис украинского генпрокурора.Якобы созданная организация действовала в Киеве под руководством двух сотрудников российского генштаба в виде агентурной сети, заявили в офисе генпрокурора."Будучи её участником, нардеп с позывным "Буратино" осуществлял информационно-подрывную деятельность на пользу государства-агрессора. Он распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве Украины. Для распространения пророссийских нарративов он участвовал в публичных мероприятиях", - заявил офис украинского генпрокурора.В уголовном деле фигурирует также бывший прокурор с позывным "Птичка", а среди эпизодов – "фейк о якобы вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США в 2020 году".В официальном сообщении не названа фамилия депутата Верховной Рады Украины Александра Дубинского, у которого давно сложились непростые отношения как с офисом президента, так и с офисом генпрокурора. Украинские журналисты предположили, что "Буратино" - это и есть Дубинский. Имена и фамилии других фигурантов уголовного дела также не называют.При этом отмечено, что "при процессуальном руководстве прокуроров офиса генпрокурора в совершении этих злодеяний сообщено о подозрении двум сотрудникам российских спецслужб, а также бывшему народному депутату Украины III-IX созывов и экспрокурору". Когда и как было "сообщено" - не уточняется.

https://ukraina.ru/20231112/1050958984.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, репрессии, александр дубинский, офис генпрокурора, генпрокурор, постсоветское пространство, криминал, оппозиция, гражданская позиция, гражданские свободы