https://ukraina.ru/20231113/1050987142.html

Виталий Кличко "погладил" украинский трезубец на майке мэра Стокгольма

Виталий Кличко "погладил" украинский трезубец на майке мэра Стокгольма - 13.11.2023 Украина.ру

Виталий Кличко "погладил" украинский трезубец на майке мэра Стокгольма

Видео, записанное Кличко, опубликовал Телеграм канал Киевской городской государственной администрации

2023-11-13T17:05

2023-11-13T17:05

2023-11-13T17:05

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13 ноября мэр Киева Виталий Кличко встретился с мэром Стокгольма Карин Ваннгард и вице-мэром Йан Йонсон. Они обсудили сотрудничество Стокгольма и Киева и реализацию совместных проектов."Обсудили будущее восстановление Киева, помощь в гуманитарной и социальной сфере. Также нас интересует опыт Швеции и специалисты по реабилитации военных и ветеранов", – говорится в сообщении мэра.После встречи, записывая видео для соцсетей, бывший боксер порадовался, что Йонсон пришел на встречу в футболке с принтом в виде герба Украины и как бы погладил трезубец.

https://ukraina.ru/20231020/1050372342.html

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2023

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