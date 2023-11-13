Виталий Кличко "погладил" украинский трезубец на майке мэра Стокгольма
Виталий Кличко "погладил" украинский трезубец на майке мэра Стокгольма
Видео, записанное Кличко, опубликовал Телеграм канал Киевской городской государственной администрации
13 ноября мэр Киева Виталий Кличко встретился с мэром Стокгольма Карин Ваннгард и вице-мэром Йан Йонсон. Они обсудили сотрудничество Стокгольма и Киева и реализацию совместных проектов.
"Обсудили будущее восстановление Киева, помощь в гуманитарной и социальной сфере. Также нас интересует опыт Швеции и специалисты по реабилитации военных и ветеранов", – говорится в сообщении мэра.
После встречи, записывая видео для соцсетей, бывший боксер порадовался, что Йонсон пришел на встречу в футболке с принтом в виде герба Украины и как бы погладил трезубец.