Литва подумает, лишать ли гражданства Илзе Лиепу за любовь к России - 13.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231113/1050986016.html
Литва подумает, лишать ли гражданства Илзе Лиепу за любовь к России
Литва подумает, лишать ли гражданства Илзе Лиепу за любовь к России - 13.11.2023 Украина.ру
Литва подумает, лишать ли гражданства Илзе Лиепу за любовь к России
Вопрос будет рассмотрен на комиссии по гражданству, сообщает LRT
2023-11-13T16:35
2023-11-13T16:35
новости
литва
гражданство
двойное гражданство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0d/1050986145_0:153:3074:1882_1920x0_80_0_0_40a4e65cb6ecf25de2bfe9a1fbba420f.jpg
Литовская полиция запустила процедуру лишения гражданства Литвы балерины Илзе Лиепы. Департамент миграции в пятницу, 10 ноября, направил запрос в Министерство иностранных дел, Департамент государственной безопасности и Департамент полиции относительно Лиепы. В нем говорится, что балерина "угрожает государственной безопасности Литвы и поддерживает враждебный режим". Теперь вопрос рассмотрит комиссия по делам гражданства и вынесет заключение. Окончательное слово за президентом страны Гитанас Науседа."Президент примет решение, как только получит заключение Комиссии по гражданству", – говорится в комментарии пресс-службы президента.Поводом для аннулирования литовского гражданства Лиепы стали ее слова в одном из интервью:В воскресенье LRT, комментируя публикацию, подчеркнуло, что балерина "открыто презирает западный мир, и все это делает, будучи гражданкой Литвы".Солистка московского Большого театра с 2000 года имеет литовское гражданство. Оно было ей выдано в связи с тем, что они более 10 лет танцевала с литовским артистом балета Петром Скирмантасом."Депутаты Сейма Латвии единогласно согласны с тем, что высказывания балерины Лиепы о путинском режиме нетерпимы. Однако мнения правящей партии и оппозиции относительно того, следует ли из-за подобных заявлений лишать российскую танцовщицу исключительного гражданства, расходятся", – сообщает издание.На аналогичном основании в сентябре лишена гражданства Литовской республики фигуристка Маргарита Дробязко. Решение президент Гитанас Науседа принял по рекомендации Комиссии по делам гражданства.
https://ukraina.ru/20230915/1049450458.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0d/1050986145_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_958b965ee764390179a5a763135d0c5f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, литва, гражданство, двойное гражданство
Новости, Литва, гражданство, двойное гражданство

Литва подумает, лишать ли гражданства Илзе Лиепу за любовь к России

16:35 13.11.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкИлзе Лиепа
Илзе Лиепа - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
Вопрос будет рассмотрен на комиссии по гражданству, сообщает LRT
Литовская полиция запустила процедуру лишения гражданства Литвы балерины Илзе Лиепы. Департамент миграции в пятницу, 10 ноября, направил запрос в Министерство иностранных дел, Департамент государственной безопасности и Департамент полиции относительно Лиепы. В нем говорится, что балерина "угрожает государственной безопасности Литвы и поддерживает враждебный режим". Теперь вопрос рассмотрит комиссия по делам гражданства и вынесет заключение. Окончательное слово за президентом страны Гитанас Науседа.
"Президент примет решение, как только получит заключение Комиссии по гражданству", – говорится в комментарии пресс-службы президента.
Поводом для аннулирования литовского гражданства Лиепы стали ее слова в одном из интервью:
"Нам чрезвычайно повезло, потому что у нас есть такой лидер, как Владимир Владимирович Путин, который служит своей Родине и верен своему долгу", - сказал Лиепа.
В воскресенье LRT, комментируя публикацию, подчеркнуло, что балерина "открыто презирает западный мир, и все это делает, будучи гражданкой Литвы".
Солистка московского Большого театра с 2000 года имеет литовское гражданство. Оно было ей выдано в связи с тем, что они более 10 лет танцевала с литовским артистом балета Петром Скирмантасом.
"Депутаты Сейма Латвии единогласно согласны с тем, что высказывания балерины Лиепы о путинском режиме нетерпимы. Однако мнения правящей партии и оппозиции относительно того, следует ли из-за подобных заявлений лишать российскую танцовщицу исключительного гражданства, расходятся", – сообщает издание.
На аналогичном основании в сентябре лишена гражданства Литовской республики фигуристка Маргарита Дробязко. Решение президент Гитанас Науседа принял по рекомендации Комиссии по делам гражданства.
Шоу Татьяны Навки Руслан и Людмила - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
15 сентября, 20:08
Науседа лишил фигуристку Дробязко гражданства ЛитвыПрибалтийский лимитроф при этом ещё пытается поучать другие государства демократии
 
НовостиЛитвагражданстводвойное гражданство
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:35Польские перевозчики отказались разблокировать проезд на границе с Украиной
22:14ХАМАС потерял контроль над Газой – СМИ
21:51Финляндия запретила пересекать границу велосипедистам из России
21:35Не довёз: в Ужгороде водителя автобуса мобилизовали прямо на работе
21:01Боррель: ЕС может перенаправлять на Украину боеприпасы для третьих стран
20:32Маск приедет в Россию, чтобы обсудить возможности нейросети – СМИ
20:28Боррель рассказал про 12-й пакет санкций против РФ
20:16Франция обучит 7000 украинских военнослужащих по программе ЕС
20:16В Курской области при обстреле ВСУ ранен мирный житель – Старовойт
19:59Венгрия обсудит допвыплаты Украине после отчёта по ранее выделенным
19:44Киев с западными специалистами вбрасывает фейки и разжигает рознь - Пушилин
19:36Сразу трое командующих Вооружёнными силами Украины будут уволены - СМИ
19:13Пушилин: задержан опасный диверсант, покушавшийся на "достаточно серьёзные объекты"
19:09Депутат Рады, обвинённый в госизмене, заявил, что Зеленский мстит ему
18:55Армении достались забракованные Украиной французские броневики Bastion
18:36Не "слив", а провокация: Фарион оправдывает инцидент с крымским студентом
18:30Екатеринбургский суд рассматривает дело обвиняемого в терроризме переселенца из Мариуполя
18:29Юрий Швыткин: Мы готовы к переговорам, но не к заморозке — верить Украине и Западу нельзя
18:20Военные против политиков, "Буратино" и СБУ. Итоги 13 ноября на Украине
18:05Потери ВСУ в СВО составили 190 тысяч убитых и раненых - Economist
Лента новостейМолния