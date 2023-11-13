https://ukraina.ru/20231113/1050986016.html

Литва подумает, лишать ли гражданства Илзе Лиепу за любовь к России

Литва подумает, лишать ли гражданства Илзе Лиепу за любовь к России - 13.11.2023 Украина.ру

Литва подумает, лишать ли гражданства Илзе Лиепу за любовь к России

Вопрос будет рассмотрен на комиссии по гражданству, сообщает LRT

2023-11-13T16:35

2023-11-13T16:35

2023-11-13T16:35

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Литовская полиция запустила процедуру лишения гражданства Литвы балерины Илзе Лиепы. Департамент миграции в пятницу, 10 ноября, направил запрос в Министерство иностранных дел, Департамент государственной безопасности и Департамент полиции относительно Лиепы. В нем говорится, что балерина "угрожает государственной безопасности Литвы и поддерживает враждебный режим". Теперь вопрос рассмотрит комиссия по делам гражданства и вынесет заключение. Окончательное слово за президентом страны Гитанас Науседа."Президент примет решение, как только получит заключение Комиссии по гражданству", – говорится в комментарии пресс-службы президента.Поводом для аннулирования литовского гражданства Лиепы стали ее слова в одном из интервью:В воскресенье LRT, комментируя публикацию, подчеркнуло, что балерина "открыто презирает западный мир, и все это делает, будучи гражданкой Литвы".Солистка московского Большого театра с 2000 года имеет литовское гражданство. Оно было ей выдано в связи с тем, что они более 10 лет танцевала с литовским артистом балета Петром Скирмантасом."Депутаты Сейма Латвии единогласно согласны с тем, что высказывания балерины Лиепы о путинском режиме нетерпимы. Однако мнения правящей партии и оппозиции относительно того, следует ли из-за подобных заявлений лишать российскую танцовщицу исключительного гражданства, расходятся", – сообщает издание.На аналогичном основании в сентябре лишена гражданства Литовской республики фигуристка Маргарита Дробязко. Решение президент Гитанас Науседа принял по рекомендации Комиссии по делам гражданства.

https://ukraina.ru/20230915/1049450458.html

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новости, литва, гражданство, двойное гражданство