https://ukraina.ru/20231113/1050977718.html

Помощь Фарион МВД России, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 ноября

Помощь Фарион МВД России, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 ноября - 13.11.2023 Украина.ру

Помощь Фарион МВД России, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 ноября

Националистка Ирина Фарион невольно оказала помощь МВД РФ в Крыму. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2023-11-13T13:00

2023-11-13T13:00

2023-11-13T19:58

эксклюзив

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/07/1050830076_0:48:946:580_1920x0_80_0_0_aceeacea3ffc201cb6a4f2affc3f7ce7.png

Блогер и общественник Александр Талипов рассказал о том, как бывший народный депутат Украины от «Свободы», преподаватель Национального университета «Львовская политехника» Ирина Фарион помогла деанонимизировать сторонника украинских националистов.«А вот и сам Максим Глебов, студент-филолог, поддерживающий украинский нацизм и ждущий прихода солдат ВСУ. Этого студента сдала украинская нацистка Ирина Фарион, выложив на своём телеграмм канале его письмо к ней. Теперь ЦПЭ МВД занимается Максимом Глебовым, его окружением и преподавателями. Ещё раз, "дякую, пани Фарион", вы нам очень помогли!» — написал Талипов в своём телеграм-канале.К записи он прикрепил видео, на котором сам молодой человек рассказывал о произошедшем.«Я, Глебов Максим, один из студентов крымского вуза, учусь на филолога. 8 ноября [20]23 года я написал Ирине Фарион личное сообщение на почту, где поддержал её в скандале и заявил о том, что не буду понимать, как люди будут определять украинского военного по тому, как он будет говорить на русском языке, т. к. поддерживаю то, чтобы он говорил на украинском языке. Поэтому через несколько минут Ирина Фарион выставила это на своём канале. Тем самым я нахожусь теперь здесь в Центре по борьбе с экстремизмом МВД по Республике Крым в городе Симферополе. Я полностью осознаю свою вину. Со мной была проведена интеллигентная беседа и я полностью отказываюсь от своих взглядов, потому что я понимаю, что я был неправ и это всё было абсолютно неправильно», — заявлял Глебов.Фарион опубликовала его письмо в своём телеграм-канале 8 ноября.«Добрый день, Ирина Дмитриевна. Даже не представляю себе, как во время освобождения родной Керчи, я выйду на Чкалова и будут встречать украинских воинов, которые будут говорить на кацапском. Откуда я буду знать, что это наши, а не москали, которые переоделись в украинскую форму. Или в Симферополе (где я сейчас учусь на 1-м курсе украинской филологии), не представляю себе, как на Киевской буду слышать от наших воинов язык оккупации. "Ген Украинцев", "Величие Личности" — это всё не нужно идиотам. Но нужно свободным и самодостаточным. Благодарю вас за ваш труд! Вы для меня луч среди тьмы оккупации. Знаю, Украина победит Рашу. Знаю, Мова победит язык. С уважением, Максим из украинского Крыма», — гласило письмо.Фарион поблагодарила автора за письмо, подчеркнув, что её оппонент в споре о русскоязычных военных — замкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин «уже деантропонимизировался».Примечательно, что в комментариях Фарион попросили удалить данные автора письма.«Ирина, удалите сообщение, а то к Максиму ФСБ придёт», — писал пользователь Иван Шулев.Его поддержал другой пользователь под псевдонимом B,I,E,N.«Ирина Дмитриевна, пожалуйста, хотя бы спрячьте фамилию человека. Ведь для него это может быть опасно», — призвал он.Сама Фарион не поняла о чём речь.«Не давайте советов, когда вас не просят. У меня прикрытая фамилия? Вы свою почему скрыли? Заблокировать?» — ответила она пользователю B,I,E,N.Ей попытались объяснить, в чём дело. Примечательно, что были среди подписчиков Фарион и те, кто поддержал националистку.«Автор не побоялся, следовательно знает, что делает. Взрослый человек как-никак. Не ребёнок», — писал пользователь «Тереn» Громослав.Пока сама Фарион никак не отреагировала на то, что подставила писавшего ей студента-филолога.Тем временем украинские спецслужбы продолжают попытки дестабилизировать обстановку в Крыму.Как сообщило издание РБК со ссылкой на дежурного смены военной комендатуры Севастополя, местная жительница бросила бутылку с зажигательной смесью в дверь здания прокуратуры, рядом с которым находится военкомат, сообщил РБК дежурный смены военной комендатуры. Ранее об этом же сообщал телеграм-канал Baza.«Пенсионерка попыталась поджечь военкомат в Севастополе. Женщина бросила в дверь здания коктейль Молотова. Попытка поджога здания на улице Ленина произошла 11 ноября. Около 19 часов вечера к военкомату подошла неизвестная женщина, достала из сумки бутылку с зажигательной смесью и бросила ее в дверь военкомата. Начался пожар, который был потушен сотрудниками военкомата. Женщину быстро задержали. Ей оказалась 62-летняя местная жительница Наталья Б.», — писал телеграм-канал утром 13 ноября.Задержанную доставили в отдел. Сейчас её мотивы устанавливаются.Ранее операторы украинских кол-центров обманом не раз побуждали россиян к противоправным действия: в частности к поджогам дверей военкоматов.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по территории этого региона России 24 удара.«На Донецком направлении противник совершил 6 обстрелов из артиллерии 155 мм, на Горловском — 18 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм, минометов 120 мм, выпущено 89 единиц различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы двух населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), столица Донецк (Куйбышевский, Петровский районы).«Поступили сведения о гибели гражданского лица, женщины, в Петровском районе Донецка», — сообщило представительство.Огнём ВСУ было повреждено жилое домостроение в Никитовском районе Горловки. Повреждений объектов в гражданской инфраструктуры не зафиксировано.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки в общей сложности 6 снарядов калибром 152 мм, 7 снарядов калибром 155 мм, по Киевскому, Кировскому, Петровскому районам Донецка — 9 снарядов калибром 155 мм, по Червоногвардейскому району Макеевки — 15 снарядов калибром 155 мм, в Старобешевском районе — ударный БПЛА, по Ясиноватскому району — 3 снаряда калибром 155 мм.По информации канала «Таврия. Новости Херсонской области» вчера по территории этого региона России ВСУ выпустили 73 снаряда.«ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 73 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Днепряны — 8; Алёшки — 11; Крынки — 13; Новые Лагеря — 7; Саги — 6; Казачьи Лагеря — 10; Корсунка — 12; Новая Збурьевка — 6», — отмечалось в сообщении.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 31 снаряд из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Песчановка, Крынки, Старая Збурьевка, Подстепное.Также канал утром сообщил о гибели от обстрела жителя Алёшек.«В результате обстрела ВСУ в Алёшках погиб один мирный житель, сообщили в экстренных службах», — указывалось в публикации.Утром 13 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России за сутки.«В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущен один артиллерийский снаряд. Над селом Ближнее системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Ни в одном из населённых пунктов района пострадавших и разрушений нет. В Шебекинском городском округе под миномётный обстрел попало село Середа — установлено 5 прилётов. Обошлось без пострадавших и разрушений», — писал Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20231113/1050973750.html

https://ukraina.ru/20231112/1050964449.html

https://ukraina.ru/20231112/1050961106.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники