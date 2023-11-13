https://ukraina.ru/20231113/1050975155.html
У большинства украинцев нет иммунитета к гепатиту — замминистра здравоохранения
У большинства украинцев нет иммунитета к гепатиту — замминистра здравоохранения - 13.11.2023 Украина.ру
У большинства украинцев нет иммунитета к гепатиту — замминистра здравоохранения
У большинства граждан Украины отсутствует иммунитет к гепатиту А. Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, пишут 13 ноября журналисты "РБК-Украина"
2023-11-13T10:47
2023-11-13T10:47
2023-11-13T10:47
гепатит
болезнь
украина
иммунитет
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102218/19/1022181941_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cbe35e594eb69933d80a83a166ba08d0.jpg
"Вирус довольно быстро распространяется, потому что количество людей, имеющих иммунитет, достаточно невелико… У нас большая часть украинцев, не болевшая болезнью Боткина, или вирусным гепатитом А, не имеет иммунитета. Поэтому именно этот вирус часто вызывает такие массовые и быстрые вспышки. Вспышка в Виннице – одна из них", - сказал Кузин.По его словам, чтобы иметь иммунитет к вирусу, необходимо или переболеть, или вакцинироваться. При этом вакцинация против вирусного гепатита А не входит в национальный календарь профилактических прививок.Ранее Минздрав Украины сообщал, что в Винницкой области зафиксировали вспышку гепатита А, в конце октября в больницу попали 60 человек, среди них 14 детей. В регионе была объявлена чрезвычайная ситуация. Учебные учреждения перешли на дистанционную форму работы. Случаи заболевания вирусным гепатитом А также зафиксировали в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.
https://ukraina.ru/20231102/1050728582.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102218/19/1022181941_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7954355520568331e632e31c5400d9b7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
гепатит, болезнь, украина, иммунитет, новости
У большинства украинцев нет иммунитета к гепатиту — замминистра здравоохранения
У большинства граждан Украины отсутствует иммунитет к гепатиту А. Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, пишут 13 ноября журналисты "РБК-Украина"
"Вирус довольно быстро распространяется, потому что количество людей, имеющих иммунитет, достаточно невелико… У нас большая часть украинцев, не болевшая болезнью Боткина, или вирусным гепатитом А, не имеет иммунитета. Поэтому именно этот вирус часто вызывает такие массовые и быстрые вспышки. Вспышка в Виннице – одна из них", - сказал Кузин.
По его словам, чтобы иметь иммунитет к вирусу, необходимо или переболеть, или вакцинироваться.
При этом вакцинация против вирусного гепатита А не входит в национальный календарь профилактических прививок.
Ранее Минздрав Украины сообщал, что в Винницкой области зафиксировали вспышку гепатита А, в конце октября в больницу попали 60 человек, среди них 14 детей. В регионе была объявлена чрезвычайная ситуация. Учебные учреждения перешли на дистанционную форму работы.
Случаи заболевания вирусным гепатитом А также зафиксировали в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.