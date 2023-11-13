У большинства украинцев нет иммунитета к гепатиту — замминистра здравоохранения - 13.11.2023 Украина.ру
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У большинства украинцев нет иммунитета к гепатиту — замминистра здравоохранения
У большинства украинцев нет иммунитета к гепатиту — замминистра здравоохранения - 13.11.2023 Украина.ру
У большинства украинцев нет иммунитета к гепатиту — замминистра здравоохранения
У большинства граждан Украины отсутствует иммунитет к гепатиту А. Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, пишут 13 ноября журналисты "РБК-Украина"
2023-11-13T10:47
2023-11-13T10:47
гепатит
болезнь
украина
иммунитет
новости
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"Вирус довольно быстро распространяется, потому что количество людей, имеющих иммунитет, достаточно невелико… У нас большая часть украинцев, не болевшая болезнью Боткина, или вирусным гепатитом А, не имеет иммунитета. Поэтому именно этот вирус часто вызывает такие массовые и быстрые вспышки. Вспышка в Виннице – одна из них", - сказал Кузин.По его словам, чтобы иметь иммунитет к вирусу, необходимо или переболеть, или вакцинироваться. При этом вакцинация против вирусного гепатита А не входит в национальный календарь профилактических прививок.Ранее Минздрав Украины сообщал, что в Винницкой области зафиксировали вспышку гепатита А, в конце октября в больницу попали 60 человек, среди них 14 детей. В регионе была объявлена чрезвычайная ситуация. Учебные учреждения перешли на дистанционную форму работы. Случаи заболевания вирусным гепатитом А также зафиксировали в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.
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гепатит, болезнь, украина, иммунитет, новости
гепатит, болезнь, Украина, иммунитет, Новости

У большинства украинцев нет иммунитета к гепатиту — замминистра здравоохранения

10:47 13.11.2023
 
© РИА Новости . Варвара Гертье / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости . Варвара Гертье
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Читать в
У большинства граждан Украины отсутствует иммунитет к гепатиту А. Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, пишут 13 ноября журналисты "РБК-Украина"
"Вирус довольно быстро распространяется, потому что количество людей, имеющих иммунитет, достаточно невелико… У нас большая часть украинцев, не болевшая болезнью Боткина, или вирусным гепатитом А, не имеет иммунитета. Поэтому именно этот вирус часто вызывает такие массовые и быстрые вспышки. Вспышка в Виннице – одна из них", - сказал Кузин.
По его словам, чтобы иметь иммунитет к вирусу, необходимо или переболеть, или вакцинироваться.
При этом вакцинация против вирусного гепатита А не входит в национальный календарь профилактических прививок.
Ранее Минздрав Украины сообщал, что в Винницкой области зафиксировали вспышку гепатита А, в конце октября в больницу попали 60 человек, среди них 14 детей. В регионе была объявлена чрезвычайная ситуация. Учебные учреждения перешли на дистанционную форму работы.
Случаи заболевания вирусным гепатитом А также зафиксировали в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.
мытье рук профилактика кран вода мыло дезинфекция - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
2 ноября, 22:06
Гепатит А добрался до Закарпатской области УкраиныС подтверждённым диагнозом гепатит А в Закарпатской области находятся 11 человек, среди которых – пятеро детей. Инфекция из Винницы продолжает распространятся по Украине
 
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