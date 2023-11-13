https://ukraina.ru/20231113/1050975155.html

У большинства украинцев нет иммунитета к гепатиту — замминистра здравоохранения

У большинства украинцев нет иммунитета к гепатиту — замминистра здравоохранения - 13.11.2023 Украина.ру

У большинства украинцев нет иммунитета к гепатиту — замминистра здравоохранения

У большинства граждан Украины отсутствует иммунитет к гепатиту А. Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, пишут 13 ноября журналисты "РБК-Украина"

2023-11-13T10:47

2023-11-13T10:47

2023-11-13T10:47

гепатит

болезнь

украина

иммунитет

новости

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"Вирус довольно быстро распространяется, потому что количество людей, имеющих иммунитет, достаточно невелико… У нас большая часть украинцев, не болевшая болезнью Боткина, или вирусным гепатитом А, не имеет иммунитета. Поэтому именно этот вирус часто вызывает такие массовые и быстрые вспышки. Вспышка в Виннице – одна из них", - сказал Кузин.По его словам, чтобы иметь иммунитет к вирусу, необходимо или переболеть, или вакцинироваться. При этом вакцинация против вирусного гепатита А не входит в национальный календарь профилактических прививок.Ранее Минздрав Украины сообщал, что в Винницкой области зафиксировали вспышку гепатита А, в конце октября в больницу попали 60 человек, среди них 14 детей. В регионе была объявлена чрезвычайная ситуация. Учебные учреждения перешли на дистанционную форму работы. Случаи заболевания вирусным гепатитом А также зафиксировали в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

https://ukraina.ru/20231102/1050728582.html

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гепатит, болезнь, украина, иммунитет, новости