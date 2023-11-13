https://ukraina.ru/20231113/1050973750.html

Требование демобилизации, звонок Трампу. Главное на Украине на утро 13 ноября

Требование демобилизации, звонок Трампу. Главное на Украине на утро 13 ноября - 13.11.2023 Украина.ру

Требование демобилизации, звонок Трампу. Главное на Украине на утро 13 ноября

На Украине прошли митинги с требованием демобилизовать находящихся на фронте военных. СМИ сообщили о том, что президент Украины Владимир Зеленский пытается наладить контакт с Дональдом Трампом, которого считают наиболее вероятным соперником действующего президента США Джо Байдена на выборах

2023-11-13T09:49

2023-11-13T09:49

2023-11-13T09:49

хроники

эксклюзив

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Один из подобных митингов прошёл на Площади Независимости (Майдане Незалежности) в Киеве вечером в воскресенье, 12 ноября. Участники митинга скандировали "На одних плечах войну не выиграть", "Требуем сроков демобилизации", "Пришло время других". Также участники держали плакаты с надписями "Матерям нужны живые сыновья! Детям - живые отцы! А жёнам — живые мужья!", "Боеспособность даже высоко мотивированного войска утрачивается из-за истощения", "Моя любовь уже 601 день на войне", "Пошёл защищать свободную страну и стал крепостным на войне! Требуем сроков демобилизации!". Среди участников митинга были жёны, матери и дети военнослужащих, а также демобилизованные по ранениям военнослужащие. Все они собирали подписи для Ставки верховного главнокомандующего с требованием ввести возможность демобилизации военнослужащих, которые на фронте более 18 месяцев."Мне 8-летняя дочь задает вопрос: "Мама, а почему мой папа 20 месяцев на войне, а папа моих подружек дома? А когда папа сможет вернуться?" А что я могу сказать?" - рассказала в интервью изданию Hromadske киевлянка Инна.Её дочь держала плакат "Моя очередь обнимать папу"."Мы не призываем к капитуляции, ведь слишком много уже уплачено... Мы просим заменить тех, кто сначала не прятался и непрерывно выполняет боевые задания. Они истощены, они просят их заменить. Они надеются на демобилизацию. Они не хотят самовольно оставлять часть и оставлять своих побратимов, и мы все это знаем, но они ждут справедливой мобилизации и сроки демобилизации. Чтобы даже те следующие, которые придут на их место, тоже понимали, на какой срок они приходят. Поэтом это не должен быть вход без выхода: или только через тяжёлое ранение, или когда ты возвращаешься на щите (погибаешь — Ред.). За победу ответственны все!" - заявила участница митинга Ирина Топинко.Ещё один участник — военнослужащий с позывным "Гризли" - потерял обе ноги в результате тяжёлого ранения в июне."Моя позиция заключается в том, что ребятам надо отдыхать. И мы дали очень длительное время, чтобы подготовились другие. Ребята уже не могут работать, есть бригады, которых не меняют постоянно, есть бригады, которых не отпускают в отпуска. У меня также воюет брат. То есть должны быть сроки, чтобы ребята понимали, что за этот срок они должны сделать все", - рассказал военный.Похожие митинги состоялись также в Днепре, Хмельницком, Тернополе, Львове, Черновцах и других городах.О том, что войска на передовой нужно менять, говорят и сами украинские военные."45 дней в среднем. 45 дней — это означает, что люди зашли на позиции и они в течение 45 дней друг друга ротируют. И такой цифры у нас нет, разве что у ССО. Все остальные — есть бээрка — боевое распоряжение — и они зашли и пока не будет ещё одного боевого распоряжения, они — там. Когда более 45 дней может быть: боевая усталость, когда ты отдыхаешь, но отдохнуть не можешь, ведь на позиции ты должен быть постоянно сфокусирован, даже если ты кофе пьёшь или идёшь в туалет, у тебя ушки на макушке, ведь ты знаешь, что сейчас может быть прилёт, команда — что угодно. И ты постоянно напряжён. Вторая штука: у тебя может быть расфокус в фокусе: когда ты смотришь в какую-то точку, держись цель и тебе кажется, что кусты уже на тебя идут. Но кусты-то стоят на месте. И ты можешь пропустить каких-то нехороших людей. Важно, чтобы командиры давали команду на замену постов, чтобы они (солдаты) не смотрели 24 на 7 [на одну местность]. Также из-за этой гиперусталости у человека может быть эмоциональный взрыв", - рассказывал 1 июня в интервью украинский военный психолог Андрей Козинчук.Он отметил, что украинские командиры пытаются выйти из ситуации разделяя подразделение на три смены: первая часть дежурит на передовой, вторая — на второй линии обороны, третья — ещё дальше от фронта.В вышедшем 11 ноября репортаже телеканала "Прямой" один из украинских офицеров также заявлял о большой усталости людей на фронте."Они не втомылысь (устали — Ред.), они — зае***ись. Втомылысь те, кто смотрят телевизор, вот они втомылысь. А мы зае***ись, давайте будем честны. И вот мы хотим поменяться некоторыми ролями. Мы хотим втомытыся, а они пускай тоже немножнко подза***тся. Я имею в виду... я приглашаю их к нам в гости, мы поделимся и "соткой" и всем остальным. Любого военного, которого ни спроси на данный момент, каждый скажет, что он зае***ся. Просто у каждого есть предел своих физических возможностей. Просто насколько их хватит, я не знаю. Но то, что есть усталость, мягко говоря, это да, это есть. И порой ловишь себя на мысли: "Какого х*я я?" Это тоже есть такое", - заявлял офицер группы беспилотных систем 104 бригады ТрО Виктор Жуков.Тему усталости военных на передовой пытается использовать украинская власть, ужесточая мобилизацию под предлогом замены людей на фронте. Так, журналист Виталий Павловский рассказал, что Ужгороде местные военкомы насильно увели в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (аналог российского военкомата — Ред.) водителя автобуса, который привёз детскую команду из Винницы на спортивные соревнования по тхэквондо.Водитель заночевал в хостеле "Монада", где его в ночью вместе с другими мужчинами схватили военные и полицейские. Несмотря на то, что задержанный объяснял, что он — единственный водитель для группы спортсменов, его не отпустили. Более того, у него отобрали телефон, не дав сообщить о себе родным и тренерам. Мужчину сразу отправили на военно-врачебную комиссию после чего сразу же вручили военный билет и отправили в Чернигов.Глава Винницкой ОГА Сергей Борзов взял эту ситуацию под контроль, пообещав решить все вопросы безопасности и транспортировки спортсменов. При этом перевозчик подготовил другого водителя, но тот не решился пойти в военкомат за ключами от автобуса. Это сделала переселенка из Мариуполя, которая живёт в Ужгороде.На Украине случай в Ужгороде приобрёл большой общественный резонанс.Звонок ТрампуУкраинское издание "Страна" сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский пытается дозвониться до 45-го президента США Дональда Трампа, которого считают наиболее вероятным соперником действующего главы США Джо Байдена на будущих президентских выборах."По информации источников "Страны", близких к Офису президента, одним из главных вопросов сейчас в отношениях Банковой и США является организация переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа", - сообщило издание."Страна" напомнила, что Трамп сейчас через республиканское большинство фактически контролирует Палату представителей Конгресса США, которая блокирует выделение средств Украине."На Банковой это понимают и поэтому пытаются организовать прямой разговор Трампа и Зеленского", - рассказал изданию источник.В России информацию о попытках контакта Зеленского с Трампом высмеяли."Примерный текст: "Дональд, это я, Владимир. Нет, не твой друг. А друг Байдена. У нас был бизнес с Джо и его сыном. Но у них проблемы. У тебя нет денег взаймы? Моей супруге Лене нужно в Нью-Йорк на рождественский шоппинг. Когда отдам? Когда Россию победю… побежу… побегу", - прокомментировала публикацию "Страны" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Примечательно, что 12 ноября в США прибыл глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

https://ukraina.ru/20231112/1050964449.html

https://ukraina.ru/20231112/1050961106.html

https://ukraina.ru/20231112/1050956202.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив