Требование демобилизации, звонок Трампу. Главное на Украине на утро 13 ноября - 13.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231113/1050973750.html
Требование демобилизации, звонок Трампу. Главное на Украине на утро 13 ноября
Требование демобилизации, звонок Трампу. Главное на Украине на утро 13 ноября - 13.11.2023 Украина.ру
Требование демобилизации, звонок Трампу. Главное на Украине на утро 13 ноября
На Украине прошли митинги с требованием демобилизовать находящихся на фронте военных. СМИ сообщили о том, что президент Украины Владимир Зеленский пытается наладить контакт с Дональдом Трампом, которого считают наиболее вероятным соперником действующего президента США Джо Байдена на выборах
2023-11-13T09:49
2023-11-13T09:49
хроники
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102512/39/1025123986_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_7a30fdebdd0e4c42dcb2b3c24c8ead39.jpg
Один из подобных митингов прошёл на Площади Независимости (Майдане Незалежности) в Киеве вечером в воскресенье, 12 ноября. Участники митинга скандировали "На одних плечах войну не выиграть", "Требуем сроков демобилизации", "Пришло время других". Также участники держали плакаты с надписями "Матерям нужны живые сыновья! Детям - живые отцы! А жёнам — живые мужья!", "Боеспособность даже высоко мотивированного войска утрачивается из-за истощения", "Моя любовь уже 601 день на войне", "Пошёл защищать свободную страну и стал крепостным на войне! Требуем сроков демобилизации!". Среди участников митинга были жёны, матери и дети военнослужащих, а также демобилизованные по ранениям военнослужащие. Все они собирали подписи для Ставки верховного главнокомандующего с требованием ввести возможность демобилизации военнослужащих, которые на фронте более 18 месяцев."Мне 8-летняя дочь задает вопрос: "Мама, а почему мой папа 20 месяцев на войне, а папа моих подружек дома? А когда папа сможет вернуться?" А что я могу сказать?" - рассказала в интервью изданию Hromadske киевлянка Инна.Её дочь держала плакат "Моя очередь обнимать папу"."Мы не призываем к капитуляции, ведь слишком много уже уплачено... Мы просим заменить тех, кто сначала не прятался и непрерывно выполняет боевые задания. Они истощены, они просят их заменить. Они надеются на демобилизацию. Они не хотят самовольно оставлять часть и оставлять своих побратимов, и мы все это знаем, но они ждут справедливой мобилизации и сроки демобилизации. Чтобы даже те следующие, которые придут на их место, тоже понимали, на какой срок они приходят. Поэтом это не должен быть вход без выхода: или только через тяжёлое ранение, или когда ты возвращаешься на щите (погибаешь — Ред.). За победу ответственны все!" - заявила участница митинга Ирина Топинко.Ещё один участник — военнослужащий с позывным "Гризли" - потерял обе ноги в результате тяжёлого ранения в июне."Моя позиция заключается в том, что ребятам надо отдыхать. И мы дали очень длительное время, чтобы подготовились другие. Ребята уже не могут работать, есть бригады, которых не меняют постоянно, есть бригады, которых не отпускают в отпуска. У меня также воюет брат. То есть должны быть сроки, чтобы ребята понимали, что за этот срок они должны сделать все", - рассказал военный.Похожие митинги состоялись также в Днепре, Хмельницком, Тернополе, Львове, Черновцах и других городах.О том, что войска на передовой нужно менять, говорят и сами украинские военные."45 дней в среднем. 45 дней — это означает, что люди зашли на позиции и они в течение 45 дней друг друга ротируют. И такой цифры у нас нет, разве что у ССО. Все остальные — есть бээрка — боевое распоряжение — и они зашли и пока не будет ещё одного боевого распоряжения, они — там. Когда более 45 дней может быть: боевая усталость, когда ты отдыхаешь, но отдохнуть не можешь, ведь на позиции ты должен быть постоянно сфокусирован, даже если ты кофе пьёшь или идёшь в туалет, у тебя ушки на макушке, ведь ты знаешь, что сейчас может быть прилёт, команда — что угодно. И ты постоянно напряжён. Вторая штука: у тебя может быть расфокус в фокусе: когда ты смотришь в какую-то точку, держись цель и тебе кажется, что кусты уже на тебя идут. Но кусты-то стоят на месте. И ты можешь пропустить каких-то нехороших людей. Важно, чтобы командиры давали команду на замену постов, чтобы они (солдаты) не смотрели 24 на 7 [на одну местность]. Также из-за этой гиперусталости у человека может быть эмоциональный взрыв", - рассказывал 1 июня в интервью украинский военный психолог Андрей Козинчук.Он отметил, что украинские командиры пытаются выйти из ситуации разделяя подразделение на три смены: первая часть дежурит на передовой, вторая — на второй линии обороны, третья — ещё дальше от фронта.В вышедшем 11 ноября репортаже телеканала "Прямой" один из украинских офицеров также заявлял о большой усталости людей на фронте."Они не втомылысь (устали — Ред.), они — зае***ись. Втомылысь те, кто смотрят телевизор, вот они втомылысь. А мы зае***ись, давайте будем честны. И вот мы хотим поменяться некоторыми ролями. Мы хотим втомытыся, а они пускай тоже немножнко подза***тся. Я имею в виду... я приглашаю их к нам в гости, мы поделимся и "соткой" и всем остальным. Любого военного, которого ни спроси на данный момент, каждый скажет, что он зае***ся. Просто у каждого есть предел своих физических возможностей. Просто насколько их хватит, я не знаю. Но то, что есть усталость, мягко говоря, это да, это есть. И порой ловишь себя на мысли: "Какого х*я я?" Это тоже есть такое", - заявлял офицер группы беспилотных систем 104 бригады ТрО Виктор Жуков.Тему усталости военных на передовой пытается использовать украинская власть, ужесточая мобилизацию под предлогом замены людей на фронте. Так, журналист Виталий Павловский рассказал, что Ужгороде местные военкомы насильно увели в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (аналог российского военкомата — Ред.) водителя автобуса, который привёз детскую команду из Винницы на спортивные соревнования по тхэквондо.Водитель заночевал в хостеле "Монада", где его в ночью вместе с другими мужчинами схватили военные и полицейские. Несмотря на то, что задержанный объяснял, что он — единственный водитель для группы спортсменов, его не отпустили. Более того, у него отобрали телефон, не дав сообщить о себе родным и тренерам. Мужчину сразу отправили на военно-врачебную комиссию после чего сразу же вручили военный билет и отправили в Чернигов.Глава Винницкой ОГА Сергей Борзов взял эту ситуацию под контроль, пообещав решить все вопросы безопасности и транспортировки спортсменов. При этом перевозчик подготовил другого водителя, но тот не решился пойти в военкомат за ключами от автобуса. Это сделала переселенка из Мариуполя, которая живёт в Ужгороде.На Украине случай в Ужгороде приобрёл большой общественный резонанс.Звонок ТрампуУкраинское издание "Страна" сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский пытается дозвониться до 45-го президента США Дональда Трампа, которого считают наиболее вероятным соперником действующего главы США Джо Байдена на будущих президентских выборах."По информации источников "Страны", близких к Офису президента, одним из главных вопросов сейчас в отношениях Банковой и США является организация переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа", - сообщило издание."Страна" напомнила, что Трамп сейчас через республиканское большинство фактически контролирует Палату представителей Конгресса США, которая блокирует выделение средств Украине."На Банковой это понимают и поэтому пытаются организовать прямой разговор Трампа и Зеленского", - рассказал изданию источник.В России информацию о попытках контакта Зеленского с Трампом высмеяли."Примерный текст: "Дональд, это я, Владимир. Нет, не твой друг. А друг Байдена. У нас был бизнес с Джо и его сыном. Но у них проблемы. У тебя нет денег взаймы? Моей супруге Лене нужно в Нью-Йорк на рождественский шоппинг. Когда отдам? Когда Россию победю… побежу… побегу", - прокомментировала публикацию "Страны" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Примечательно, что 12 ноября в США прибыл глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
https://ukraina.ru/20231112/1050964449.html
https://ukraina.ru/20231112/1050961106.html
https://ukraina.ru/20231112/1050956202.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102512/39/1025123986_14:0:941:695_1920x0_80_0_0_1520daa09395d9b42b988bc0a80f5a6a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Требование демобилизации, звонок Трампу. Главное на Украине на утро 13 ноября

09:49 13.11.2023
 
© пресс-служба президента УкраиныЗеленский Трамп
Зеленский Трамп
© пресс-служба президента Украины
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Украине прошли митинги с требованием демобилизовать находящихся на фронте военных. СМИ сообщили о том, что президент Украины Владимир Зеленский пытается наладить контакт с Дональдом Трампом, которого считают наиболее вероятным соперником действующего президента США Джо Байдена на выборах
Один из подобных митингов прошёл на Площади Независимости (Майдане Незалежности) в Киеве вечером в воскресенье, 12 ноября. Участники митинга скандировали "На одних плечах войну не выиграть", "Требуем сроков демобилизации", "Пришло время других". Также участники держали плакаты с надписями "Матерям нужны живые сыновья! Детям - живые отцы! А жёнам — живые мужья!", "Боеспособность даже высоко мотивированного войска утрачивается из-за истощения", "Моя любовь уже 601 день на войне", "Пошёл защищать свободную страну и стал крепостным на войне! Требуем сроков демобилизации!". Среди участников митинга были жёны, матери и дети военнослужащих, а также демобилизованные по ранениям военнослужащие. Все они собирали подписи для Ставки верховного главнокомандующего с требованием ввести возможность демобилизации военнослужащих, которые на фронте более 18 месяцев.
"Мне 8-летняя дочь задает вопрос: "Мама, а почему мой папа 20 месяцев на войне, а папа моих подружек дома? А когда папа сможет вернуться?" А что я могу сказать?" - рассказала в интервью изданию Hromadske киевлянка Инна.
Её дочь держала плакат "Моя очередь обнимать папу".
"Мы не призываем к капитуляции, ведь слишком много уже уплачено... Мы просим заменить тех, кто сначала не прятался и непрерывно выполняет боевые задания. Они истощены, они просят их заменить. Они надеются на демобилизацию. Они не хотят самовольно оставлять часть и оставлять своих побратимов, и мы все это знаем, но они ждут справедливой мобилизации и сроки демобилизации. Чтобы даже те следующие, которые придут на их место, тоже понимали, на какой срок они приходят. Поэтом это не должен быть вход без выхода: или только через тяжёлое ранение, или когда ты возвращаешься на щите (погибаешь — Ред.). За победу ответственны все!" - заявила участница митинга Ирина Топинко.
- РИА Новости, 1920, 12.11.2023
Вчера, 18:25
Залужного в президенты. Итоги 12 ноября на УкраинеНа Украине заговорили о необходимости похода во власть главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного
Ещё один участник — военнослужащий с позывным "Гризли" - потерял обе ноги в результате тяжёлого ранения в июне.
"Моя позиция заключается в том, что ребятам надо отдыхать. И мы дали очень длительное время, чтобы подготовились другие. Ребята уже не могут работать, есть бригады, которых не меняют постоянно, есть бригады, которых не отпускают в отпуска. У меня также воюет брат. То есть должны быть сроки, чтобы ребята понимали, что за этот срок они должны сделать все", - рассказал военный.
Похожие митинги состоялись также в Днепре, Хмельницком, Тернополе, Львове, Черновцах и других городах.
О том, что войска на передовой нужно менять, говорят и сами украинские военные.
"45 дней в среднем. 45 дней — это означает, что люди зашли на позиции и они в течение 45 дней друг друга ротируют. И такой цифры у нас нет, разве что у ССО. Все остальные — есть бээрка — боевое распоряжение — и они зашли и пока не будет ещё одного боевого распоряжения, они — там. Когда более 45 дней может быть: боевая усталость, когда ты отдыхаешь, но отдохнуть не можешь, ведь на позиции ты должен быть постоянно сфокусирован, даже если ты кофе пьёшь или идёшь в туалет, у тебя ушки на макушке, ведь ты знаешь, что сейчас может быть прилёт, команда — что угодно. И ты постоянно напряжён. Вторая штука: у тебя может быть расфокус в фокусе: когда ты смотришь в какую-то точку, держись цель и тебе кажется, что кусты уже на тебя идут. Но кусты-то стоят на месте. И ты можешь пропустить каких-то нехороших людей. Важно, чтобы командиры давали команду на замену постов, чтобы они (солдаты) не смотрели 24 на 7 [на одну местность]. Также из-за этой гиперусталости у человека может быть эмоциональный взрыв", - рассказывал 1 июня в интервью украинский военный психолог Андрей Козинчук.
такси
Вчера, 13:01
"Новый 37-й год", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 12 ноябряБывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал новости о возможности жаловаться на таксистов с "антиукраинской позицией". Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Он отметил, что украинские командиры пытаются выйти из ситуации разделяя подразделение на три смены: первая часть дежурит на передовой, вторая — на второй линии обороны, третья — ещё дальше от фронта.
В вышедшем 11 ноября репортаже телеканала "Прямой" один из украинских офицеров также заявлял о большой усталости людей на фронте.
"Они не втомылысь (устали — Ред.), они — зае***ись. Втомылысь те, кто смотрят телевизор, вот они втомылысь. А мы зае***ись, давайте будем честны. И вот мы хотим поменяться некоторыми ролями. Мы хотим втомытыся, а они пускай тоже немножнко подза***тся. Я имею в виду... я приглашаю их к нам в гости, мы поделимся и "соткой" и всем остальным. Любого военного, которого ни спроси на данный момент, каждый скажет, что он зае***ся. Просто у каждого есть предел своих физических возможностей. Просто насколько их хватит, я не знаю. Но то, что есть усталость, мягко говоря, это да, это есть. И порой ловишь себя на мысли: "Какого х*я я?" Это тоже есть такое", - заявлял офицер группы беспилотных систем 104 бригады ТрО Виктор Жуков.
Тему усталости военных на передовой пытается использовать украинская власть, ужесточая мобилизацию под предлогом замены людей на фронте. Так, журналист Виталий Павловский рассказал, что Ужгороде местные военкомы насильно увели в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (аналог российского военкомата — Ред.) водителя автобуса, который привёз детскую команду из Винницы на спортивные соревнования по тхэквондо.
Водитель заночевал в хостеле "Монада", где его в ночью вместе с другими мужчинами схватили военные и полицейские. Несмотря на то, что задержанный объяснял, что он — единственный водитель для группы спортсменов, его не отпустили. Более того, у него отобрали телефон, не дав сообщить о себе родным и тренерам. Мужчину сразу отправили на военно-врачебную комиссию после чего сразу же вручили военный билет и отправили в Чернигов.

Глава Винницкой ОГА Сергей Борзов взял эту ситуацию под контроль, пообещав решить все вопросы безопасности и транспортировки спортсменов. При этом перевозчик подготовил другого водителя, но тот не решился пойти в военкомат за ключами от автобуса. Это сделала переселенка из Мариуполя, которая живёт в Ужгороде.
На Украине случай в Ужгороде приобрёл большой общественный резонанс.
Роман Червинский - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
Вчера, 10:06
"Козёл отпущения" из ССО. Главное на Украине на утро 12 ноябряАмериканские СМИ назвали координатором теракта на "Северных потоках" арестованного полковника Сил специальных операций ВСУ
Звонок Трампу
Украинское издание "Страна" сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский пытается дозвониться до 45-го президента США Дональда Трампа, которого считают наиболее вероятным соперником действующего главы США Джо Байдена на будущих президентских выборах.
"По информации источников "Страны", близких к Офису президента, одним из главных вопросов сейчас в отношениях Банковой и США является организация переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа", - сообщило издание.
"Страна" напомнила, что Трамп сейчас через республиканское большинство фактически контролирует Палату представителей Конгресса США, которая блокирует выделение средств Украине.
"На Банковой это понимают и поэтому пытаются организовать прямой разговор Трампа и Зеленского", - рассказал изданию источник.
В России информацию о попытках контакта Зеленского с Трампом высмеяли.
"Примерный текст: "Дональд, это я, Владимир. Нет, не твой друг. А друг Байдена. У нас был бизнес с Джо и его сыном. Но у них проблемы. У тебя нет денег взаймы? Моей супруге Лене нужно в Нью-Йорк на рождественский шоппинг. Когда отдам? Когда Россию победю… побежу… побегу", - прокомментировала публикацию "Страны" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Примечательно, что 12 ноября в США прибыл глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
 
ХроникиЭксклюзив
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:51ВСУ обстреляли Колоски в ДНР с применением ударного беспилотника
11:51"Набросятся друг на друга": Скотт Риттер предрёк гражданскую войну на Украине
11:50Французские СМИ бьют тревогу. Прием Украины в ЕС разорит европейских фермеров
11:07Новый большой договор: Заклязьминская о готовящейся сделке Пекина и Вашингтона
10:48Российские разведчики ликвидировали штурмовиков ВСУ в лесах Харьковской области
10:47У большинства украинцев нет иммунитета к гепатиту — замминистра здравоохранения
10:38Время на пользу России. Французский эксперт объяснил, что предвещает победу России
10:32Гладков опроверг информацию о попытке прорыва ДРГ в Белгородскую область
10:31"Лучший танкист" ВСУ погиб в Запорожской области
09:52Почти половина американцев признала ущерб, нанесённый Байденом - опрос FT
09:49Требование демобилизации, звонок Трампу. Главное на Украине на утро 13 ноября
09:35Житель Красноярского края шпионил в пользу Украины - ФСБ
09:11Шольц выразил готовность продолжать диалог с Путиным
08:56Медведев высмеял главу МОК за слова про спорт и политику
08:39Шойгу похвалил войска радиационной, химической и биологической защиты за профессионализм
08:20Российские военные уничтожили боевиков ВСУ на Артемовском направлении
08:06Захарова пофантазировала, как Зеленский мог бы попросить денег у Трампа
08:00Эксперт предположил, какие требования выдвинет РФ на переговорах с Украиной
07:57Мустафа Джемилев: 80 лет несостоявшемуся "крымскому хану"
07:55Киев пытается организовать разговор Трампа и Зеленского ради денег - СМИ
Лента новостейМолния