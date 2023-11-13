https://ukraina.ru/20231113/1050968698.html

От Зеленского к Арестовичу*. Парадигма украинской власти от комика к лжецу

От Зеленского к Арестовичу*. Парадигма украинской власти от комика к лжецу - 13.11.2023 Украина.ру

От Зеленского к Арестовичу*. Парадигма украинской власти от комика к лжецу

Сегодняшние новости с Украины — это давно уже не обещанное и проваленное контрнаступление, не "всеобщая поддержка" коррумпированного режима и даже не всё более наглые его требования к миру дать больше денег и оружия для "спасения европейских ценностей"

2023-11-13T04:45

2023-11-13T04:45

2023-11-13T11:16

мнения

украина

алексей арестович

владимир зеленский

выборы

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Сейчас мы видим совпадение трех роковых для киевской власти факторов: первый — очевидный военный провал, несмотря на все инвестиции и прямое командование украинскими войсками офицерами НАТО.Второй — трагическое и крайне опасное развитие событий на Ближнем Востоке, заставляющее США пересмотреть свои военно-политические приоритеты.И третий — растущая экономическая нагрузка на Евросоюз, испытывающий катастрофические последствия и экономического разрыва с Россией, и расходов на поддержание киевского правительства на плаву одновременно с массовой миграцией с Украины. Главная новость из Украины сегодня другая. Это начало конца вечности правления Зеленского и выход на авансцену Алексея Арестовича* — одного из наиболее медийных персонажей украинского политического бестиария, актера, блогера, футуролога, пропагандиста и советника руководителя Офиса президента Украины с 1 декабря 2020 года по 17 января 2023 года.В последние недели Арестович* несколько раз в резкой форме критиковал правительство Зеленского. В своем телеграм-канале он написал, что тот сознательно обманывал украинцев, создавая им «иллюзию» скорой победы над Россией. Сегодня он вполне однозначно предлагает «передать» России подконтрольные ей сейчас территории в обмен на вступление Украины в НАТО, а затем бороться за «возвращение» этих территорий исключительно политическими методами. Очевидно, что преподносится это как его собственный новый «мирный план». Интересно, что это не первая ложь, в которой Арестович* признается публично. В 2017 году он написал в своем Фейсбуке**, что «врал начиная с весны 2014 года», увеличивая количество раненых с обеих сторон (в украинском гражданском конфликте после майданного переворота), проводя таким образом «пропаганду», для создания «патриотического лубка», чтобы «очернить Россию», «объединить всех вокруг героизма», чтобы у Украины были «сияющие перспективы». Актер, как Зеленский, Арестович* стал членом его команды после победы на выборах в 2019 году. Странно здесь не само приглашение лжеца в эту власть, гораздо более странно и даже трагично здесь то, что многие люди до сих пор ему верят.В то время как Зеленский стремительно теряет поддержку внутри Украины, а западные «союзники» выражают свое явное неудовлетворение его деятельностью, все чаще говорят о замене нынешнего главы украинского государства, пытаясь угадать возможных кандидатов на этот пост. Помимо главнокомандующего вооруженными силами Валерия Залужного, и, пожалуй, даже больше, чем о нем, в качестве возможного кандидата в президенты называют Алексея Арестовича*, учитывая при этом и то, что он никогда не скрывал своих политических амбиций. Владимир Зеленский уже сообщил миру, что запланированные на март 2024 года президентские выборы на Украине не состоятся, поскольку «у страны другие приоритеты», в очередной раз нарушив конституцию.Арестович* совершенно бесформен политически: в один и тот же день он может высказывать диаметрально противоположные идеи и последователен только в одном — в своем стремлении всегда оставаться в центре любых новостей. Его крайне националистические и агрессивные заявления время от времени вдруг сменяются весьма примирительным и разумным дискурсом, который мог бы быть у любого оппонента Зеленского. Арестович* обладает харизмой шарлатана или заклинателя змей, ни одно его публичное выступление не проходит незамеченным, возможно, это и есть последняя оставшаяся часть цирка украинского режима, заготовленная им для отчаявшегося народа, и несмотря на то, что сейчас именно он возглавляет антирейтинги кандидатов в президенты Украины. Ему как бы никто не верит, но при этом никто не пропускает его шоу… по крайней мере, именно так подаёт это полностью подконтрольная власти украинская пресса.Вспомним, что еще несколько лет назад, когда юморист Владимир Зеленский выступал в качестве кандидата в президенты Украины, это казалось большинству людей шуткой. Манипулируемые и отчаявшиеся люди, как правило, не обладают хорошим чувством юмора. Когда кандидатура очередной марионетки заранее одобрена правительством США, они тут же начинают серьезную работу в СМИ по созданию голограмм лидеров, которые будут похожи на исполнителей снов и надежд оболваненных масс и при этом выполнять свою главную работу — верой и правдой служить империи.Главное в Алексее Арестовиче* то, что на самом деле лично он совершенно неинтересен и неважен. Это абсурд, созданный для публики, полностью одураченной властью, которая использует СМИ как наркотик, порождающий зависимость и иллюзии. Это диагноз. Еще это ментальный наркоз, применяемый для того чтобы народ никогда не смог самоорганизоваться.По всем законам жанра после короткого новостного антракта, связанного с отвлечением прессы на Ближний Восток, на Украине будет представлен новый акт ее трагедии со сменой главного действующего лица. Владельцам бизнеса вскоре придется выбирать между Арестовичем* и остальными арестовичами.Мне кажется, не стоит убивать время и сжигать нейроны, пытаясь разобраться в тонкостях и разновидностях отличий одного и того же, выпущенного на медиарынок с одной и той же целью. Мы хорошо знаем, что все нынешнее политическое пространство Украины — это полностью зачищенное ЦРУ поле, на котором нет ни места ни малейшей возможности для прорастания чего-либо отличного от хищных растений заданной стране колониальной парадигмы.После смены Зеленского в украинской власти абсолютно ничего не изменится. Эта власть — паразит, который в силу собственной природы не может сам по себе ни исчезнуть, ни выпустить из пасти свою жертву. Эта власть должна закончиться в любой из вариаций его конца. Если, несмотря на любимое вещество, в мозгу нынешнего украинского президента остался хоть какой-то остаток логики, он уже должен сидеть в очереди в кабинет пластической хирургии и, не теряя в ожидании драгоценного времени, изучать карты дальних экзотических островов.* Признан в РФ террористом и экстремистом.** Организация, деятельность которой запрещена в России.

https://ukraina.ru/20210518/1031401896.html

https://ukraina.ru/20231110/1050904722.html

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Олег Ясинский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039919176_363:33:884:554_100x100_80_0_0_6abb83c9bb87db203dd8acafe5b242cd.jpg.webp

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мнения, украина, алексей арестович, владимир зеленский, выборы