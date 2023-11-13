Эксперт рассказал, сколько снарядов в день тратят ВСУ, но США не успевают штамповать оружие для Украины - 13.11.2023 Украина.ру
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Эксперт рассказал, сколько снарядов в день тратят ВСУ, но США не успевают штамповать оружие для Украины
Эксперт рассказал, сколько снарядов в день тратят ВСУ, но США не успевают штамповать оружие для Украины - 13.11.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал, сколько снарядов в день тратят ВСУ, но США не успевают штамповать оружие для Украины
Президент США Джо Байден воюет с конгрессом за военную помощь Украине, чтобы переизбраться на второй срок. Даже если Украине поставят еще танки и самолеты, это не изменит плачевную ситуацию на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2023-11-13T04:45
2023-11-13T04:45
новости
украина
сша
вооружение
снаряды
кассетные боеприпасы
запасы
производство
оружие
танки
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Промышленные мощности США и НАТО не справляются с массовым производством оружия и боеприпасов для потребностей Украины. Они просто не в состоянии произвести миллион снарядов в год, рассказал эксперт.Администрации Байдена все равно надо отчитаться за деньги, которые они передали Украине. Там были и факты коррупции. Поэтому президент США воюет с конгрессом за военную помощь Украине, чтобы он смог за счет манипуляций переизбраться на второй срок, добавил он.Запад и НАТО эту войну уже проиграли. Даже если Киеву поставят еще танки и самолеты, ситуацию это не изменит. Потому что воюет не техника, а люди. А ВСУ уже потеряли 70% личного состава на поле боя, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231111/1050935295.html
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новости, украина, сша, вооружение, снаряды, кассетные боеприпасы, запасы, производство, оружие, танки, самолеты, джо байден, алексей леонков
Новости, Украина, США, вооружение, снаряды, кассетные боеприпасы, запасы, производство, оружие, танки, самолеты, Джо Байден, Алексей Леонков

Эксперт рассказал, сколько снарядов в день тратят ВСУ, но США не успевают штамповать оружие для Украины

04:45 13.11.2023
 
© AP / Matt Rourke
- РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP / Matt Rourke
Читать в
Президент США Джо Байден воюет с конгрессом за военную помощь Украине, чтобы переизбраться на второй срок. Даже если Украине поставят еще танки и самолеты, это не изменит плачевную ситуацию на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Промышленные мощности США и НАТО не справляются с массовым производством оружия и боеприпасов для потребностей Украины. Они просто не в состоянии произвести миллион снарядов в год, рассказал эксперт.
"ВСУ же расходует по 10 тысяч снарядов в день. Они расстреляли миллион кассетных боеприпасов (половину израсходовали, половину мы уничтожили). Дали еще миллион. Они ими до сих пор стреляют. Но все это не бесконечно", - отметил Леонков.
Администрации Байдена все равно надо отчитаться за деньги, которые они передали Украине. Там были и факты коррупции. Поэтому президент США воюет с конгрессом за военную помощь Украине, чтобы он смог за счет манипуляций переизбраться на второй срок, добавил он.
Запад и НАТО эту войну уже проиграли. Даже если Киеву поставят еще танки и самолеты, ситуацию это не изменит. Потому что воюет не техника, а люди. А ВСУ уже потеряли 70% личного состава на поле боя, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Мамонтов интервью
11 ноября, 12:13
Владимир Мамонтов: Вопреки усилиям США и ожиданиям Украины "Кимерики" с Китаем не будетПочему Киев с нетерпением ждет встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина, в интервью изданию Украина.ру объяснил колумнист, генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.
 
НовостиУкраинаСШАвооружениеснарядыкассетные боеприпасызапасыпроизводствооружиетанкисамолетыДжо БайденАлексей Леонков
 
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