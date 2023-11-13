https://ukraina.ru/20231113/1050950955.html

Эксперт рассказал, сколько снарядов в день тратят ВСУ, но США не успевают штамповать оружие для Украины

Эксперт рассказал, сколько снарядов в день тратят ВСУ, но США не успевают штамповать оружие для Украины - 13.11.2023 Украина.ру

Эксперт рассказал, сколько снарядов в день тратят ВСУ, но США не успевают штамповать оружие для Украины

Президент США Джо Байден воюет с конгрессом за военную помощь Украине, чтобы переизбраться на второй срок. Даже если Украине поставят еще танки и самолеты, это не изменит плачевную ситуацию на поле боя. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2023-11-13T04:45

2023-11-13T04:45

2023-11-13T04:45

новости

украина

сша

вооружение

снаряды

кассетные боеприпасы

запасы

производство

оружие

танки

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Промышленные мощности США и НАТО не справляются с массовым производством оружия и боеприпасов для потребностей Украины. Они просто не в состоянии произвести миллион снарядов в год, рассказал эксперт.Администрации Байдена все равно надо отчитаться за деньги, которые они передали Украине. Там были и факты коррупции. Поэтому президент США воюет с конгрессом за военную помощь Украине, чтобы он смог за счет манипуляций переизбраться на второй срок, добавил он.Запад и НАТО эту войну уже проиграли. Даже если Киеву поставят еще танки и самолеты, ситуацию это не изменит. Потому что воюет не техника, а люди. А ВСУ уже потеряли 70% личного состава на поле боя, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231111/1050935295.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, сша, вооружение, снаряды, кассетные боеприпасы, запасы, производство, оружие, танки, самолеты, джо байден, алексей леонков