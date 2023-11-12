Орбан: "Никто не заставит нас копировать провальную политику Западной Европы"
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию
Венгрия раскритиковала миграционную политику Еврокомиссии и снова противопоставила себя западноевропейским "многонационалам" и "мультикультуралистам". С очередным заявленеим на эту тему выступил венгерский премьер-министр Виктор Орбан
По итогам обсуждения проблем Евросоюза в Брюсселе глава венгерского правительства сообщил своим подписчикам в соцсетях, что миграционная политика Еврокомиссии для официального Будапешта неприемлема. По мнению Оргбана, "каждая страна будет поступать с этим так, как хочет, но никто не заставит нас копировать провальную политику Западной Европы. Мы не хотим террористических войн, банд и мини-Газы в Будапеште".
Ранее МИД Венгрии вступил в открытый конфликт с еврокомиссаром Жозепом Боррелем – приверженцем наращивания миграционного притока в ЕС. Глава венгерской дипломатии Петер Сийярто не только отказался приезжать на неформальный саммит евробюрократии в Киеве 2 октября, но в тот же день дал большое интервью с резкой критикой Еврокомиссии и ответственного в ней за внешнюю политику Борреля.
3 октября, 17:37Сийярто о поучениях из Брюсселя: Это смешно по двум причинамВенгрия не нуждается в поучениях из Брюсселя или других столиц ЕС, отстаивая свои национальные интересы – в том числе и по вопросу СВО на Украине. Об этом 2 октября в интервью газете передает Magyar Nemzet рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.