Орбан: "Никто не заставит нас копировать провальную политику Западной Европы" - 12.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231112/1050962950.html
Орбан: "Никто не заставит нас копировать провальную политику Западной Европы"
Орбан: "Никто не заставит нас копировать провальную политику Западной Европы" - 12.11.2023 Украина.ру
Орбан: "Никто не заставит нас копировать провальную политику Западной Европы"
Венгрия раскритиковала миграционную политику Еврокомиссии и снова противопоставила себя западноевропейским "многонационалам" и "мультикультуралистам". С очередным заявленеим на эту тему выступил венгерский премьер-министр Виктор Орбан
2023-11-12T14:04
2023-11-12T14:04
новости
ес
миграционный кризис
миграция
виктор орбан
венгрия
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0a/1037488292_0:0:2757:1551_1920x0_80_0_0_88a83fae859746c15f246b0914c566b2.jpg
По итогам обсуждения проблем Евросоюза в Брюсселе глава венгерского правительства сообщил своим подписчикам в соцсетях, что миграционная политика Еврокомиссии для официального Будапешта неприемлема. По мнению Оргбана, "каждая страна будет поступать с этим так, как хочет, но никто не заставит нас копировать провальную политику Западной Европы. Мы не хотим террористических войн, банд и мини-Газы в Будапеште".Ранее МИД Венгрии вступил в открытый конфликт с еврокомиссаром Жозепом Боррелем – приверженцем наращивания миграционного притока в ЕС. Глава венгерской дипломатии Петер Сийярто не только отказался приезжать на неформальный саммит евробюрократии в Киеве 2 октября, но в тот же день дал большое интервью с резкой критикой Еврокомиссии и ответственного в ней за внешнюю политику Борреля.
https://ukraina.ru/20231003/1049878102.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0a/1037488292_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_fe192bed908ff35a2e1a5b880a5089a5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ес, миграционный кризис, миграция, виктор орбан, венгрия, еврокомиссия
Новости, ЕС, миграционный кризис, миграция, Виктор Орбан, Венгрия, Еврокомиссия

Орбан: "Никто не заставит нас копировать провальную политику Западной Европы"

14:04 12.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
Венгрия раскритиковала миграционную политику Еврокомиссии и снова противопоставила себя западноевропейским "многонационалам" и "мультикультуралистам". С очередным заявленеим на эту тему выступил венгерский премьер-министр Виктор Орбан
По итогам обсуждения проблем Евросоюза в Брюсселе глава венгерского правительства сообщил своим подписчикам в соцсетях, что миграционная политика Еврокомиссии для официального Будапешта неприемлема. По мнению Оргбана, "каждая страна будет поступать с этим так, как хочет, но никто не заставит нас копировать провальную политику Западной Европы. Мы не хотим террористических войн, банд и мини-Газы в Будапеште".
Ранее МИД Венгрии вступил в открытый конфликт с еврокомиссаром Жозепом Боррелем – приверженцем наращивания миграционного притока в ЕС. Глава венгерской дипломатии Петер Сийярто не только отказался приезжать на неформальный саммит евробюрократии в Киеве 2 октября, но в тот же день дал большое интервью с резкой критикой Еврокомиссии и ответственного в ней за внешнюю политику Борреля.
Открытие генерального консульства Венгрии в Казани - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
3 октября, 17:37
Сийярто о поучениях из Брюсселя: Это смешно по двум причинамВенгрия не нуждается в поучениях из Брюсселя или других столиц ЕС, отстаивая свои национальные интересы – в том числе и по вопросу СВО на Украине. Об этом 2 октября в интервью газете передает Magyar Nemzet рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
 
НовостиЕСмиграционный кризисмиграцияВиктор ОрбанВенгрияЕврокомиссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:49Начальника артиллерии бригады ВСУ вышвырнули из салона эротического массажа в Харькове
19:21В крупнейших городах Украины прошли акции протеста с требованием демобилизации
18:59"Ты нацистка, здесь русскоязычных больше": поход украинки за приправами для вэсэушников обернулся шоком
18:28На Киев движется странный мужчина с огромным крестом: все не так просто, как кажется
18:25Залужного в президенты. Итоги 12 ноября на Украине
18:17Британское издание озадачено дилеммой провала "контрнаступа" ВСУ
18:07"Погибают чистые украинцы": жительница Львова призвала отправлять на войну только жителей востока страны
18:00Взрослое детство Людмилы Гурченко
17:46Почти 76% бюджета ДНР в 2023 году направили на социальные расходы
16:51ЕС играет с Украиной в членство – Лавров
16:20Грузия вступит в ЕС одновременно с Молдавией и Украиной – Зурабишвили
16:01"Можно потрогать": эксперт о том, чем отличается партнерство Москвы и Пекина от интереса КНР к Украине
15:58Наибольшие потери ВСУ понесли на Донецком и Краснолиманском направлениях
15:46Неудачи на Украине осложнили позиции Байдена перед переговорами с председателем КНР
15:36Эксперт описал сценарий, когда на выборы президента США от демократов пойдет жена Обамы
14:22"Людям это нужно": как певец-фронтовик Нихаенко вернулся с СВО и стал популярным
14:04Орбан: "Никто не заставит нас копировать провальную политику Западной Европы"
13:50Две наступательные операции: Казаков предположил, каковы планы российского Генштаба
13:44Стоит ли ставить все на кон? Эксперт ответил, нужно ли России брать Киев и Львов
13:33"Победить Россию невозможно" - Песков
Лента новостейМолния