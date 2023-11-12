https://ukraina.ru/20231112/1050962950.html

Орбан: "Никто не заставит нас копировать провальную политику Западной Европы"

Орбан: "Никто не заставит нас копировать провальную политику Западной Европы" - 12.11.2023 Украина.ру

Орбан: "Никто не заставит нас копировать провальную политику Западной Европы"

Венгрия раскритиковала миграционную политику Еврокомиссии и снова противопоставила себя западноевропейским "многонационалам" и "мультикультуралистам". С очередным заявленеим на эту тему выступил венгерский премьер-министр Виктор Орбан

2023-11-12T14:04

2023-11-12T14:04

2023-11-12T14:04

новости

ес

миграционный кризис

миграция

виктор орбан

венгрия

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0a/1037488292_0:0:2757:1551_1920x0_80_0_0_88a83fae859746c15f246b0914c566b2.jpg

По итогам обсуждения проблем Евросоюза в Брюсселе глава венгерского правительства сообщил своим подписчикам в соцсетях, что миграционная политика Еврокомиссии для официального Будапешта неприемлема. По мнению Оргбана, "каждая страна будет поступать с этим так, как хочет, но никто не заставит нас копировать провальную политику Западной Европы. Мы не хотим террористических войн, банд и мини-Газы в Будапеште".Ранее МИД Венгрии вступил в открытый конфликт с еврокомиссаром Жозепом Боррелем – приверженцем наращивания миграционного притока в ЕС. Глава венгерской дипломатии Петер Сийярто не только отказался приезжать на неформальный саммит евробюрократии в Киеве 2 октября, но в тот же день дал большое интервью с резкой критикой Еврокомиссии и ответственного в ней за внешнюю политику Борреля.

https://ukraina.ru/20231003/1049878102.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ес, миграционный кризис, миграция, виктор орбан, венгрия, еврокомиссия