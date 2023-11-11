https://ukraina.ru/20231111/1050938868.html
В больнице "Аль-Кудс" в Газе через три часа могут начать умирать пациенты - PRCS
В больнице "Аль-Кудс" в Газе через три часа могут начать умирать пациенты - PRCS - 11.11.2023 Украина.ру
В больнице "Аль-Кудс" в Газе через три часа могут начать умирать пациенты - PRCS
Больница "Аль-Кудс" в секторе Газа в ближайшие три часа может прекратить работу из-за истощения запасов топлива. Об этом палестинское общество Красного полумесяца (PRCS) сообщает в социальной сети X (бывший Twitter)
2023-11-11T07:09
2023-11-11T07:09
2023-11-11T07:10
новости
палестино-израильский конфликт
сектор газа
больница
палестина
израиль
гуманитарная катастрофа
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"Больница "Аль-Кудс" может быть закрыта в ближайшие три часа из-за истощения запасов топлива и неприбытия помощи. Пятьсот пациентов и раненых будут лишены медицинской помощи. Погибнут те, кто находится в отделении интенсивной терапии, и младенцы в инкубаторах", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла огонь по отделению интенсивной терапии больницы "Аль-Кудс".Число жертв израильских ударов в секторе Газа, по последним данным, превысило 11 тысяч человек, пострадали более 27,4 тысячи. По информации посольства России, в ходе эскалации конфликта погибли 20 граждан России, двое находятся в заложниках и семеро числятся пропавшими без вести.По разным данным, ХАМАС удерживает в плену в секторе Газа 150-250 заложников.
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Украина.ру
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новости, палестино-израильский конфликт, сектор газа, больница, палестина, израиль, гуманитарная катастрофа
Новости, Палестино-израильский конфликт, сектор Газа, больница, Палестина, Израиль, гуманитарная катастрофа
В больнице "Аль-Кудс" в Газе через три часа могут начать умирать пациенты - PRCS
07:09 11.11.2023 (обновлено: 07:10 11.11.2023)
Больница "Аль-Кудс" в секторе Газа в ближайшие три часа может прекратить работу из-за истощения запасов топлива. Об этом палестинское общество Красного полумесяца (PRCS) сообщает в социальной сети X (бывший Twitter)
"Больница "Аль-Кудс" может быть закрыта в ближайшие три часа из-за истощения запасов топлива и неприбытия помощи. Пятьсот пациентов и раненых будут лишены медицинской помощи. Погибнут те, кто находится в отделении интенсивной терапии, и младенцы в инкубаторах", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла огонь по отделению интенсивной терапии больницы "Аль-Кудс".
Число жертв израильских ударов в секторе Газа, по последним данным, превысило 11 тысяч человек, пострадали более 27,4 тысячи. По информации посольства России, в ходе эскалации конфликта погибли 20 граждан России, двое находятся в заложниках и семеро числятся пропавшими без вести.
По разным данным, ХАМАС удерживает в плену в секторе Газа 150-250 заложников.