МВФ и Киев достигли промежуточного соглашения о новом кредитном транше - 11.11.2023 Украина.ру
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МВФ и Киев достигли промежуточного соглашения о новом кредитном транше
МВФ и Киев достигли промежуточного соглашения о новом кредитном транше - 11.11.2023 Украина.ру
МВФ и Киев достигли промежуточного соглашения о новом кредитном транше
Международный валютный фонд (МВФ) и власти Украины достигли соглашения "на уровне персонала" о выделении транша на 900 миллионов долларов. Об этом 10 ноября сообщает МВФ
2023-11-11T05:14
2023-11-11T05:15
новости
украина
мвф
кредит
транш
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"МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала... для второго пересмотра четырёхлетнего механизма расширенного финансирования", - говорится в заявлении фонда.Соглашение "на уровне персонала", которое считается промежуточным, должен рассмотреть исполнительный совет МВФ.Отмечается, что подписание данного документа открыло "путь для рассмотрения исполнительным советом возможность выделения около 900 миллионов долларов".В марте текущего года МВФ достиг соглашения с Украиной по кредитной программе на 15,6 миллиарда долларов на четыре года. Получение Украиной очередного транша обусловлено выполнением ряда требований. В их числе - снижение инфляции, усиление независимости центробанка, борьба с коррупцией.МВФ после регулярного пересмотра механизма - обзора выполнения Киевом своих обязательств, принимает решение о сохранении кредитной программы. Первый обзор МВФ был завершён в мае, после чего в июле деньги поступили в бюджет Украины.Ранее о перспективах получения от МВФ ещё 900 миллионов долларов заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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новости, украина, мвф, кредит, транш
Новости, Украина, МВФ, кредит, транш

МВФ и Киев достигли промежуточного соглашения о новом кредитном транше

05:14 11.11.2023 (обновлено: 05:15 11.11.2023)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ.
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ. - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Международный валютный фонд (МВФ) и власти Украины достигли соглашения "на уровне персонала" о выделении транша на 900 миллионов долларов. Об этом 10 ноября сообщает МВФ
"МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала... для второго пересмотра четырёхлетнего механизма расширенного финансирования", - говорится в заявлении фонда.
Соглашение "на уровне персонала", которое считается промежуточным, должен рассмотреть исполнительный совет МВФ.
Отмечается, что подписание данного документа открыло "путь для рассмотрения исполнительным советом возможность выделения около 900 миллионов долларов".
В марте текущего года МВФ достиг соглашения с Украиной по кредитной программе на 15,6 миллиарда долларов на четыре года. Получение Украиной очередного транша обусловлено выполнением ряда требований. В их числе - снижение инфляции, усиление независимости центробанка, борьба с коррупцией.
МВФ после регулярного пересмотра механизма - обзора выполнения Киевом своих обязательств, принимает решение о сохранении кредитной программы. Первый обзор МВФ был завершён в мае, после чего в июле деньги поступили в бюджет Украины.
Ранее о перспективах получения от МВФ ещё 900 миллионов долларов заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
9 ноября, 01:05
Минобороны Украины "потеряло" 2 млрд грн на контрактахПочти двумя миллиардами гривен (55,5 миллионами долларов) министерство обороны Украины снабдило мошенников, подписав контракты с "серыми" фирмами. Из-за этого армия лишилась боеприпасов, шлемов и бронежилетов, следует из журналистского расследования hromadske
 
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