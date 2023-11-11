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МВФ и Киев достигли промежуточного соглашения о новом кредитном транше

МВФ и Киев достигли промежуточного соглашения о новом кредитном транше - 11.11.2023 Украина.ру

МВФ и Киев достигли промежуточного соглашения о новом кредитном транше

Международный валютный фонд (МВФ) и власти Украины достигли соглашения "на уровне персонала" о выделении транша на 900 миллионов долларов. Об этом 10 ноября сообщает МВФ

2023-11-11T05:14

2023-11-11T05:14

2023-11-11T05:15

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"МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала... для второго пересмотра четырёхлетнего механизма расширенного финансирования", - говорится в заявлении фонда.Соглашение "на уровне персонала", которое считается промежуточным, должен рассмотреть исполнительный совет МВФ.Отмечается, что подписание данного документа открыло "путь для рассмотрения исполнительным советом возможность выделения около 900 миллионов долларов".В марте текущего года МВФ достиг соглашения с Украиной по кредитной программе на 15,6 миллиарда долларов на четыре года. Получение Украиной очередного транша обусловлено выполнением ряда требований. В их числе - снижение инфляции, усиление независимости центробанка, борьба с коррупцией.МВФ после регулярного пересмотра механизма - обзора выполнения Киевом своих обязательств, принимает решение о сохранении кредитной программы. Первый обзор МВФ был завершён в мае, после чего в июле деньги поступили в бюджет Украины.Ранее о перспективах получения от МВФ ещё 900 миллионов долларов заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

https://ukraina.ru/20231109/1050875576.html

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новости, украина, мвф, кредит, транш