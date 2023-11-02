Шмыгаль рассчитывает получить от МВФ ещё 900 млн долларов - 03.11.2023 Украина.ру
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Шмыгаль рассчитывает получить от МВФ ещё 900 млн долларов
Шмыгаль рассчитывает получить от МВФ ещё 900 млн долларов - 03.11.2023 Украина.ру
Шмыгаль рассчитывает получить от МВФ ещё 900 млн долларов
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль надеется, что Международный валютный фонд (МВФ) выделит Украине дополнительно 900 миллионов долларов. Об этом он написал в своём телеграм-канале
2023-11-02T23:23
2023-11-03T00:04
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В четверг, 2 ноября, он провёл онлайн-разговор с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером в ходе которого стало известно, что МВФ готовит миссию для второго пересмотра программы расширенного финансирования. Стороны также обсудили вопросы финансирования дефицита госбюджета, поддержки малого и среднего бизнеса, а также меры, направленные на рост экономики. Кроме этого, Шмыгаль сообщил, что на Украине возобновил работу офис МВФ. Напомним, исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов. Всего в этом году Киев имеет возможность получить три транша на общую сумму 4,5 миллиарда долларов. Ранее "Украина.ру" писала, что в сентябре Киев выплатил более 882 миллионов долларов по кредитам Международному валютному фонду (МВФ), это является абсолютным рекордом за восемь лет. С начала 2023 года страна перевела МВФ 2,7 миллиарда долларов, Всемирному банку - 746 миллионов долларов, а остальным кредиторам-нерезидентам - 374 миллиона долларов.
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Новости, Украина, Денис Шмыгаль, МВФ

Шмыгаль рассчитывает получить от МВФ ещё 900 млн долларов

23:23 02.11.2023 (обновлено: 00:04 03.11.2023)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль надеется, что Международный валютный фонд (МВФ) выделит Украине дополнительно 900 миллионов долларов. Об этом он написал в своём телеграм-канале
В четверг, 2 ноября, он провёл онлайн-разговор с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером в ходе которого стало известно, что МВФ готовит миссию для второго пересмотра программы расширенного финансирования.
"Обсудили внедрение реформ и выполнение структурных маяков. Заметили прогресс в этом направлении. МВФ готовит миссию для второго пересмотра программы расширенного финансирования, что позволит привлечь следующий транш помощи в размере примерно 900 миллионов долларов", - уточнил Шмыгаль.
Стороны также обсудили вопросы финансирования дефицита госбюджета, поддержки малого и среднего бизнеса, а также меры, направленные на рост экономики. Кроме этого, Шмыгаль сообщил, что на Украине возобновил работу офис МВФ.
Напомним, исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов. Всего в этом году Киев имеет возможность получить три транша на общую сумму 4,5 миллиарда долларов.
Ранее "Украина.ру" писала, что в сентябре Киев выплатил более 882 миллионов долларов по кредитам Международному валютному фонду (МВФ), это является абсолютным рекордом за восемь лет. С начала 2023 года страна перевела МВФ 2,7 миллиарда долларов, Всемирному банку - 746 миллионов долларов, а остальным кредиторам-нерезидентам - 374 миллиона долларов.
 
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