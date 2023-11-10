https://ukraina.ru/20231110/1050936126.html

ВС РФ начали применять в зоне СВО "Ланцеты" с тепловизорами

ВС РФ начали применять в зоне СВО "Ланцеты" с тепловизорами - 10.11.2023 Украина.ру

ВС РФ начали применять в зоне СВО "Ланцеты" с тепловизорами

Российские бойцы начали применять на фронтах Спецоперации беспилотники "Ланцет" с тепловизорами. Об этом 10 ноября сообщил портал "Военная хроника"

2023-11-10T23:47

2023-11-10T23:47

2023-11-10T23:47

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"ланцет"

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В опубликованном посте в сети утверждается, что "Ланцет" с тепловизорами сможет значительно повлиять обстановку на поле боя и проявить себя там, где не проявляли "Ланцеты" предыдущих версий. Разработчикам поставили цель соорудить недорогостоящий тепловизор, и по данным источника, это удалось. Предположительно, универсальный тепловизионный блок можно встроить в обе серийные версии "Ланцета". Кроме того, боевая часть БПЛА позволит наносить гораздо больший ущерб, чем при сбросе гранат с обычных квадрокоптеров семейства DJI. Среди преимуществ отмечается также возможность менять курс боевого применения в полёте. Зимой БПЛА с тепловизорами будут способны видеть всё, что излучает тепло, — печки, генераторы, замаскированную технику, блиндажи. Поможет уничтожить больше военной техники и позиций ВСУ.Ранее эстонская разведка информировала, что российская армия завладела инициативой на донецком и луганском направлениях Специальной военной операции.

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новости, сво, спецоперация, вс рф, всу, "ланцет"