ВС РФ начали применять в зоне СВО "Ланцеты" с тепловизорами
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинобороны показало удары дронами-камикадзе "Ланцет" по технике ВСУ
© Министерство обороны РФ
Российские бойцы начали применять на фронтах Спецоперации беспилотники "Ланцет" с тепловизорами. Об этом 10 ноября сообщил портал "Военная хроника"
В опубликованном посте в сети утверждается, что "Ланцет" с тепловизорами сможет значительно повлиять обстановку на поле боя и проявить себя там, где не проявляли "Ланцеты" предыдущих версий.
"После появления "Ланцетов" с автоматической системой распознавания и наведения на цель российские военные начали использовать версию с тепловизором, с помощью которой операторы барражирующих боеприпасов смогут наносить удары по целям ночью", – говорится в публикации.
Разработчикам поставили цель соорудить недорогостоящий тепловизор, и по данным источника, это удалось. Предположительно, универсальный тепловизионный блок можно встроить в обе серийные версии "Ланцета".
"С применением такого оружия ВСУ фактически теряют возможность безопасно действовать в тёмное время суток. В первую очередь это касается тылового обеспечения, ротаций, эвакуации раненых и подвоза боеприпасов", – отмечают преимущества эксперты.
Кроме того, боевая часть БПЛА позволит наносить гораздо больший ущерб, чем при сбросе гранат с обычных квадрокоптеров семейства DJI. Среди преимуществ отмечается также возможность менять курс боевого применения в полёте.
"Кроме того, наличие тепловизора расширяет диапазон применения барражирующих боеприпасов семейства "Ланцет" в сложных погодных условиях (...)Фактически, в данный момент тактические подразделения ВС РФ находятся на рубеже получения серийных всепогодных и круглосуточных дронов-камикадзе", – пишет "Военная хроника".
Зимой БПЛА с тепловизорами будут способны видеть всё, что излучает тепло, — печки, генераторы, замаскированную технику, блиндажи. Поможет уничтожить больше военной техники и позиций ВСУ.
Ранее эстонская разведка информировала, что российская армия завладела инициативой на донецком и луганском направлениях Специальной военной операции.