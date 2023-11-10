Украинские пограничники предупредили уклонистов о непогоде в горах - 10.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231110/1050931900.html
Украинские пограничники предупредили уклонистов о непогоде в горах
Украинские пограничники предупредили уклонистов о непогоде в горах - 10.11.2023 Украина.ру
Украинские пограничники предупредили уклонистов о непогоде в горах
Бегство от насильственной мобилизации в ВСУ через горы осложнено погодными условиями. С таким предупреждением 10 ноября выступила пограничная служба Украины.
2023-11-10T18:55
2023-11-10T18:55
новости
новости украины
ес
украина-ес
румыния
государственная граница
пересечение границы
заграница
всу
мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1e/1050621885_0:96:1080:704_1920x0_80_0_0_c7a2a3fb0ca48d1fc3cf20e0dfe1abb6.jpg
В сообщении погранслужбы сказано, что на горных участках украинско-румынской границы зафиксировано значительное ухудшение погодных условий. Они уточнили: в горах выпал снег, а температура воздуха опустилась до -3 градусов."Призываем "незаконных туристов" не рисковать собственной жизнью и не нарушать государственную границу",- сообщила пресс-служба.Несмотря на предупреждения и угрозы уголовного наказания, на Украине не ослабевает поток желающих спастись от призыва в ВСУ и мобилизации с отправкой в зону СВО. Согласно официальным сообщениям СБУ и других украинских силовых ведомств, тарифы на обеспечение бегства в Евросоюз варьируются и достигают $10 тыс. При этом глава СНБО Алексей Данилов, вывезший своих сыновей на Запад, продолжает заявлять о небывалом подъёме желающих защищать нынешнее руководство постсоветской Украины, об "очередях в военкоматы" и т.п.
https://ukraina.ru/20231110/1050931780.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1e/1050621885_120:0:1080:720_1920x0_80_0_0_76fb87ce78b2aa59b02457bc6581826c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, ес, украина-ес, румыния, государственная граница, пересечение границы, заграница, всу, мобилизация, призывники, сво, нелегалы, пограничная служба украины, пограничники, горы
Новости, Новости Украины, ЕС, Украина-ЕС, Румыния, государственная граница, пересечение границы, заграница, ВСУ, мобилизация, призывники, СВО, нелегалы, Пограничная служба Украины, пограничники, горы

Украинские пограничники предупредили уклонистов о непогоде в горах

18:55 10.11.2023
 
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialВ ВСУ признали стратегический проигрыш Украины
В ВСУ признали стратегический проигрыш Украины
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
Читать в
Бегство от насильственной мобилизации в ВСУ через горы осложнено погодными условиями. С таким предупреждением 10 ноября выступила пограничная служба Украины.
В сообщении погранслужбы сказано, что на горных участках украинско-румынской границы зафиксировано значительное ухудшение погодных условий. Они уточнили: в горах выпал снег, а температура воздуха опустилась до -3 градусов.
"Призываем "незаконных туристов" не рисковать собственной жизнью и не нарушать государственную границу",- сообщила пресс-служба.
Несмотря на предупреждения и угрозы уголовного наказания, на Украине не ослабевает поток желающих спастись от призыва в ВСУ и мобилизации с отправкой в зону СВО. Согласно официальным сообщениям СБУ и других украинских силовых ведомств, тарифы на обеспечение бегства в Евросоюз варьируются и достигают $10 тыс.
При этом глава СНБО Алексей Данилов, вывезший своих сыновей на Запад, продолжает заявлять о небывалом подъёме желающих защищать нынешнее руководство постсоветской Украины, об "очередях в военкоматы" и т.п.
беглецы уклонисты - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Вчера, 18:40
Украинского "пастора-проводника" осудят за переправку уклонистов в ЕСЗа переправку украинских уклонистов в Евросоюз перед украинским судом предстанет 31-летний житель Кривого Рога. Об этом сообщает Нацполиция Украины.
 
НовостиНовости УкраиныЕСУкраина-ЕСРумыниягосударственная границапересечение границызаграницаВСУмобилизацияпризывникиСВОнелегалыПограничная служба Украиныпограничникигоры
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:59Нелепые оправдания: в США отреагировали на предвыборные метания Зеленского
10:39Politico: Байден приготовил для Си Цзиньпина "жесткий разговор" о России
10:27"Главное, чтобы не украли" – волонтер, везущий из Финляндии на Украину холодильники для груза 200
10:08Херсонская ВГА заявила о повреждении завода в подконтрольной Киеву части региона
09:59Атаки на Подмосковье и Смоленщину. спорные миллиарды. Главное на Украине на утро 11 ноября
09:58"В результате вмешательства посторонних лиц": в Рязанской области произошел сход вагонов
09:42В Киевской области Украины объявлена воздушная тревога, прогремели мощные взрывы – Кличко
09:38В Брянской области уничтожили четыре украинских беспилотника
09:26Маск дал Зеленскому демографический совет
09:17Украинские каратели за 40 минут обрушили на Горловку 15 снарядов натовского калибра - СЦКК
09:03Украинские каратели обстреляли Донецк из РСЗО и Горловку из натовского калибра
08:46Расчёты гаубиц "Мста-Б" ЮВО уничтожили позиции ВСУ на Запорожском направлении - МО
08:30Миномётчики ВДВ уничтожили пехоту ВСУ на Артёмовском направлении - МО
08:00Столетие украинской истории вокруг "Гиппо-паласа"
07:59Литва готова поделиться с Киевом советниками по реформам - минобороны Украины
07:27При падении сбитого беспилотника ВСУ в Смоленской области никто не пострадал - губернатор
07:09В больнице "Аль-Кудс" в Газе через три часа могут начать умирать пациенты - PRCS
06:48Спецназовец рассказал о разнице в уничтожении "мясных" и подготовленных групп ВСУ
06:19Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывалось всего на 7 минут – Инфоцентр
06:00Политолог рассказал, почему "посыпалась" гегемония США, а идеология Запада оказалась "пустоцветом"
Лента новостейМолния