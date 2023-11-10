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Украинские пограничники предупредили уклонистов о непогоде в горах

Украинские пограничники предупредили уклонистов о непогоде в горах - 10.11.2023 Украина.ру

Украинские пограничники предупредили уклонистов о непогоде в горах

Бегство от насильственной мобилизации в ВСУ через горы осложнено погодными условиями. С таким предупреждением 10 ноября выступила пограничная служба Украины.

2023-11-10T18:55

2023-11-10T18:55

2023-11-10T18:55

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В сообщении погранслужбы сказано, что на горных участках украинско-румынской границы зафиксировано значительное ухудшение погодных условий. Они уточнили: в горах выпал снег, а температура воздуха опустилась до -3 градусов."Призываем "незаконных туристов" не рисковать собственной жизнью и не нарушать государственную границу",- сообщила пресс-служба.Несмотря на предупреждения и угрозы уголовного наказания, на Украине не ослабевает поток желающих спастись от призыва в ВСУ и мобилизации с отправкой в зону СВО. Согласно официальным сообщениям СБУ и других украинских силовых ведомств, тарифы на обеспечение бегства в Евросоюз варьируются и достигают $10 тыс. При этом глава СНБО Алексей Данилов, вывезший своих сыновей на Запад, продолжает заявлять о небывалом подъёме желающих защищать нынешнее руководство постсоветской Украины, об "очередях в военкоматы" и т.п.

https://ukraina.ru/20231110/1050931780.html

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