https://ukraina.ru/20231110/1050931900.html
Украинские пограничники предупредили уклонистов о непогоде в горах
Украинские пограничники предупредили уклонистов о непогоде в горах - 10.11.2023 Украина.ру
Украинские пограничники предупредили уклонистов о непогоде в горах
Бегство от насильственной мобилизации в ВСУ через горы осложнено погодными условиями. С таким предупреждением 10 ноября выступила пограничная служба Украины.
2023-11-10T18:55
2023-11-10T18:55
2023-11-10T18:55
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В сообщении погранслужбы сказано, что на горных участках украинско-румынской границы зафиксировано значительное ухудшение погодных условий. Они уточнили: в горах выпал снег, а температура воздуха опустилась до -3 градусов."Призываем "незаконных туристов" не рисковать собственной жизнью и не нарушать государственную границу",- сообщила пресс-служба.Несмотря на предупреждения и угрозы уголовного наказания, на Украине не ослабевает поток желающих спастись от призыва в ВСУ и мобилизации с отправкой в зону СВО. Согласно официальным сообщениям СБУ и других украинских силовых ведомств, тарифы на обеспечение бегства в Евросоюз варьируются и достигают $10 тыс. При этом глава СНБО Алексей Данилов, вывезший своих сыновей на Запад, продолжает заявлять о небывалом подъёме желающих защищать нынешнее руководство постсоветской Украины, об "очередях в военкоматы" и т.п.
https://ukraina.ru/20231110/1050931780.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, ес, украина-ес, румыния, государственная граница, пересечение границы, заграница, всу, мобилизация, призывники, сво, нелегалы, пограничная служба украины, пограничники, горы
Новости, Новости Украины, ЕС, Украина-ЕС, Румыния, государственная граница, пересечение границы, заграница, ВСУ, мобилизация, призывники, СВО, нелегалы, Пограничная служба Украины, пограничники, горы
Украинские пограничники предупредили уклонистов о непогоде в горах
Бегство от насильственной мобилизации в ВСУ через горы осложнено погодными условиями. С таким предупреждением 10 ноября выступила пограничная служба Украины.
В сообщении погранслужбы сказано, что на горных участках украинско-румынской границы зафиксировано значительное ухудшение погодных условий. Они уточнили: в горах выпал снег, а температура воздуха опустилась до -3 градусов.
"Призываем "незаконных туристов" не рисковать собственной жизнью и не нарушать государственную границу",- сообщила пресс-служба.
Несмотря на предупреждения и угрозы уголовного наказания, на Украине не ослабевает поток желающих спастись от призыва в ВСУ и мобилизации с отправкой в зону СВО. Согласно официальным сообщениям СБУ и других украинских силовых ведомств, тарифы на обеспечение бегства в Евросоюз варьируются и достигают $10 тыс.
При этом глава СНБО Алексей Данилов, вывезший своих сыновей на Запад, продолжает заявлять о небывалом подъёме желающих защищать нынешнее руководство постсоветской Украины, об "очередях в военкоматы" и т.п.