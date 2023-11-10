В Одессе полицейский пытался сломать руку мужчине, который требовал задержать его по закону - 10.11.2023 Украина.ру
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В Одессе полицейский пытался сломать руку мужчине, который требовал задержать его по закону
В Одессе полицейский пытался сломать руку мужчине, который требовал задержать его по закону - 10.11.2023 Украина.ру
В Одессе полицейский пытался сломать руку мужчине, который требовал задержать его по закону
Мужчину решили покалечить за то, что он отказался показать документы
2023-11-10T16:14
2023-11-10T16:14
новости
одесса
полиция
задержание
житель
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В Одессе полицейский попытался сломать руку жителю города, который отказался показать свои документы. Видео жестокого задержания жителя Одессы появилось в местных телеграм-каналах 10 ноября.Инцидент произошел днем на улице Малая Арнаутская. По информации телеграм-каналов, мужчина среднего возраста разозлил полицейских тем, что не захотел показывать им документы. Когда полицейские втолкали его в патрульную машину, он стал кричать и требовать составление протокола о задержании."Протокол задержания на месте выписывают", - сказал мужчина, ссылаясь на действующий регламент.Это еще больше разозлило одного из полицейских, который залез в машину и стал ломать руку мужчине. "Напрасно ты это делаешь", - возмутился один из его коллег.Вокруг патрульной машины собрались прохожие, некоторые из них снимали задержание на камеру телефона, пока мужчина кричал из машины, что ему больно и требовал вызвать скорую помощь."Не можете вы меня заставить! Вызовите нормальную полицию! Права зачитайте мои!", - кричал мужчина.Потом к полицейским подбежала женщина с мобильным телефоном, она села в патрульную машину на переднее сидение и заявила, что она поедет вместе с задержанным.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, одесса, полиция, задержание, житель
Новости, Одесса, полиция, задержание, житель

В Одессе полицейский пытался сломать руку мужчине, который требовал задержать его по закону

16:14 10.11.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Мужчину решили покалечить за то, что он отказался показать документы
В Одессе полицейский попытался сломать руку жителю города, который отказался показать свои документы. Видео жестокого задержания жителя Одессы появилось в местных телеграм-каналах 10 ноября.
Инцидент произошел днем на улице Малая Арнаутская. По информации телеграм-каналов, мужчина среднего возраста разозлил полицейских тем, что не захотел показывать им документы. Когда полицейские втолкали его в патрульную машину, он стал кричать и требовать составление протокола о задержании.
"Протокол задержания на месте выписывают", - сказал мужчина, ссылаясь на действующий регламент.
Это еще больше разозлило одного из полицейских, который залез в машину и стал ломать руку мужчине. "Напрасно ты это делаешь", - возмутился один из его коллег.
Вокруг патрульной машины собрались прохожие, некоторые из них снимали задержание на камеру телефона, пока мужчина кричал из машины, что ему больно и требовал вызвать скорую помощь.
"Не можете вы меня заставить! Вызовите нормальную полицию! Права зачитайте мои!", - кричал мужчина.
Потом к полицейским подбежала женщина с мобильным телефоном, она села в патрульную машину на переднее сидение и заявила, что она поедет вместе с задержанным.
 
НовостиОдессаполициязадержаниежитель
 
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