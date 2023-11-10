https://ukraina.ru/20231110/1050925437.html

В Одессе полицейский пытался сломать руку мужчине, который требовал задержать его по закону

В Одессе полицейский пытался сломать руку мужчине, который требовал задержать его по закону - 10.11.2023 Украина.ру

В Одессе полицейский пытался сломать руку мужчине, который требовал задержать его по закону

Мужчину решили покалечить за то, что он отказался показать документы

2023-11-10T16:14

2023-11-10T16:14

2023-11-10T16:14

новости

одесса

полиция

задержание

житель

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В Одессе полицейский попытался сломать руку жителю города, который отказался показать свои документы. Видео жестокого задержания жителя Одессы появилось в местных телеграм-каналах 10 ноября.Инцидент произошел днем на улице Малая Арнаутская. По информации телеграм-каналов, мужчина среднего возраста разозлил полицейских тем, что не захотел показывать им документы. Когда полицейские втолкали его в патрульную машину, он стал кричать и требовать составление протокола о задержании."Протокол задержания на месте выписывают", - сказал мужчина, ссылаясь на действующий регламент.Это еще больше разозлило одного из полицейских, который залез в машину и стал ломать руку мужчине. "Напрасно ты это делаешь", - возмутился один из его коллег.Вокруг патрульной машины собрались прохожие, некоторые из них снимали задержание на камеру телефона, пока мужчина кричал из машины, что ему больно и требовал вызвать скорую помощь."Не можете вы меня заставить! Вызовите нормальную полицию! Права зачитайте мои!", - кричал мужчина.Потом к полицейским подбежала женщина с мобильным телефоном, она села в патрульную машину на переднее сидение и заявила, что она поедет вместе с задержанным.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, одесса, полиция, задержание, житель