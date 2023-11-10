Зеленскому придётся ответить на петицию об отправке на фронт депутатов и чиновников
© Нацполиция Днепропетровской области
© Нацполиция Днепропетровской области
Завершается сбор подписей под петицией к Владимиру Зеленскому с призывом мобилизовать и отправить на СВО чиновников и депутатов. По состоянию на 10 ноября под петицией собрано около 18 тысяч голосов.
По мнению подписантов петиции, сейчас освобождением от мобилизации чиновников и депутатов нарушаются принципы не только украинского законодательства, но и элементарной справедливости. Поэтому, сказано в документе, "мобилизация народных депутатов и государственных служащих разных уровней поможет выровнять условия для всех граждан и будет способствовать победе".
Петиция должна набрать 25 тысяч подписей для официального рассмотрения на президентском уровне. Подписанты обратили внимание Владимира Зеленского на законодательные инициативы, которые уже разработаны и нуждаются в продвижении для снятия социальной напряжённости в проблеме мобилизации.
Тем временем украинские силовики продолжают рапортовать о пресечении различных каналов бегства соотечественников от призыва в ВСУ и мобилизации с перспективой отправки в зону СВО. Тарифы предоставляющих услуги нелегальной переправки украинских мужчин призывного возраста (18-60 лет) в соседние страны достигают $10 тыс за человека.
18 октября, 15:16Более 11 тысяч украинцев требуют отправить на фронт депутатов и чиновниковПетиция на сайте президента Украины с обращением к Владимиру Зеленскому рассмотреть законодательные поправки, снимающие освобождение от военной службы депутатов и госслужащих, набрала более 11 тысяч подписей. По мнению подписантов, "существуют законодательные пробелы, приводящие к неравным условиям мобилизации".