Зеленскому придётся ответить на петицию об отправке на фронт депутатов и чиновников - 10.11.2023 Украина.ру
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Зеленскому придётся ответить на петицию об отправке на фронт депутатов и чиновников
Зеленскому придётся ответить на петицию об отправке на фронт депутатов и чиновников - 10.11.2023 Украина.ру
Зеленскому придётся ответить на петицию об отправке на фронт депутатов и чиновников
Завершается сбор подписей под петицией к Владимиру Зеленскому с призывом мобилизовать и отправить на СВО чиновников и депутатов. По состоянию на 10 ноября под петицией собрано около 18 тысяч голосов.
2023-11-10T14:35
2023-11-10T14:35
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новости украины
петиция
законодательство
законодатели
владимир зеленский
верховная рада
призывники
мобилизация
чиновники
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По мнению подписантов петиции, сейчас освобождением от мобилизации чиновников и депутатов нарушаются принципы не только украинского законодательства, но и элементарной справедливости. Поэтому, сказано в документе, "мобилизация народных депутатов и государственных служащих разных уровней поможет выровнять условия для всех граждан и будет способствовать победе".Петиция должна набрать 25 тысяч подписей для официального рассмотрения на президентском уровне. Подписанты обратили внимание Владимира Зеленского на законодательные инициативы, которые уже разработаны и нуждаются в продвижении для снятия социальной напряжённости в проблеме мобилизации.Тем временем украинские силовики продолжают рапортовать о пресечении различных каналов бегства соотечественников от призыва в ВСУ и мобилизации с перспективой отправки в зону СВО. Тарифы предоставляющих услуги нелегальной переправки украинских мужчин призывного возраста (18-60 лет) в соседние страны достигают $10 тыс за человека.
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новости, новости украины, петиция, законодательство, законодатели, владимир зеленский, верховная рада, призывники, мобилизация, чиновники, депутат, демобилизация, уклонисты
Новости, Новости Украины, петиция, законодательство, законодатели, Владимир Зеленский, Верховная Рада, призывники, мобилизация, чиновники, депутат, демобилизация, уклонисты

Зеленскому придётся ответить на петицию об отправке на фронт депутатов и чиновников

14:35 10.11.2023
 
© Нацполиция Днепропетровской области
© Нацполиция Днепропетровской области
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Завершается сбор подписей под петицией к Владимиру Зеленскому с призывом мобилизовать и отправить на СВО чиновников и депутатов. По состоянию на 10 ноября под петицией собрано около 18 тысяч голосов.
По мнению подписантов петиции, сейчас освобождением от мобилизации чиновников и депутатов нарушаются принципы не только украинского законодательства, но и элементарной справедливости. Поэтому, сказано в документе, "мобилизация народных депутатов и государственных служащих разных уровней поможет выровнять условия для всех граждан и будет способствовать победе".
Петиция должна набрать 25 тысяч подписей для официального рассмотрения на президентском уровне. Подписанты обратили внимание Владимира Зеленского на законодательные инициативы, которые уже разработаны и нуждаются в продвижении для снятия социальной напряжённости в проблеме мобилизации.
Тем временем украинские силовики продолжают рапортовать о пресечении различных каналов бегства соотечественников от призыва в ВСУ и мобилизации с перспективой отправки в зону СВО. Тарифы предоставляющих услуги нелегальной переправки украинских мужчин призывного возраста (18-60 лет) в соседние страны достигают $10 тыс за человека.
18 октября, 15:16
Более 11 тысяч украинцев требуют отправить на фронт депутатов и чиновниковПетиция на сайте президента Украины с обращением к Владимиру Зеленскому рассмотреть законодательные поправки, снимающие освобождение от военной службы депутатов и госслужащих, набрала более 11 тысяч подписей. По мнению подписантов, "существуют законодательные пробелы, приводящие к неравным условиям мобилизации".

 
НовостиНовости УкраиныпетициязаконодательствозаконодателиВладимир ЗеленскийВерховная Радапризывникимобилизациячиновникидепутатдемобилизацияуклонисты
 
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