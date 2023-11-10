https://ukraina.ru/20231110/1050923224.html

Зеленскому придётся ответить на петицию об отправке на фронт депутатов и чиновников

Зеленскому придётся ответить на петицию об отправке на фронт депутатов и чиновников - 10.11.2023 Украина.ру

Зеленскому придётся ответить на петицию об отправке на фронт депутатов и чиновников

Завершается сбор подписей под петицией к Владимиру Зеленскому с призывом мобилизовать и отправить на СВО чиновников и депутатов. По состоянию на 10 ноября под петицией собрано около 18 тысяч голосов.

2023-11-10T14:35

2023-11-10T14:35

2023-11-10T14:35

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По мнению подписантов петиции, сейчас освобождением от мобилизации чиновников и депутатов нарушаются принципы не только украинского законодательства, но и элементарной справедливости. Поэтому, сказано в документе, "мобилизация народных депутатов и государственных служащих разных уровней поможет выровнять условия для всех граждан и будет способствовать победе".Петиция должна набрать 25 тысяч подписей для официального рассмотрения на президентском уровне. Подписанты обратили внимание Владимира Зеленского на законодательные инициативы, которые уже разработаны и нуждаются в продвижении для снятия социальной напряжённости в проблеме мобилизации.Тем временем украинские силовики продолжают рапортовать о пресечении различных каналов бегства соотечественников от призыва в ВСУ и мобилизации с перспективой отправки в зону СВО. Тарифы предоставляющих услуги нелегальной переправки украинских мужчин призывного возраста (18-60 лет) в соседние страны достигают $10 тыс за человека.

https://ukraina.ru/20231018/1050297934.html

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