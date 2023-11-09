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У ЕС есть запасной план финансирования Украины на случай вето Венгрии – Bloomberg

У ЕС есть запасной план финансирования Украины на случай вето Венгрии – Bloomberg - 09.11.2023 Украина.ру

У ЕС есть запасной план финансирования Украины на случай вето Венгрии – Bloomberg

Если Венгрия наложит вето на предложение о предоставлении финансовой помощи Украине, у Евросоюза есть дополнительный план. Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на источники

2023-11-09T18:45

2023-11-09T18:45

2023-11-09T18:46

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Речь идёт о согласовании пакета помощи Киеву в размере 50-ти миллиардов евро на период с 2024 по 2027 год. По данным СМИ, альтернативное предложение будет включать предоставление гарантий странами-членами Евросоюза по привлечению финансирования на рынках. Уточнятся, что Испания выступает за финансирование в рамках долгосрочного бюджета ЕС. Ранее премьер-министр Венгрии Орбан призвал венгров высказаться, чтобы евробюрократы не дали больше денег Украине. Правительство Венгрии выступает категорически против безотчётного финансирования украинских госрасходов, а также весьма сдержано в оказании военной помощи украинской армии. В этом с официальным Будапештом солидарны правительства Польши и Словакии.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, ес, украина-ес, евросоюз, военная помощь, киев, украина, сво, словакия