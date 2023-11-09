У ЕС есть запасной план финансирования Украины на случай вето Венгрии – Bloomberg - 09.11.2023 Украина.ру
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У ЕС есть запасной план финансирования Украины на случай вето Венгрии – Bloomberg
У ЕС есть запасной план финансирования Украины на случай вето Венгрии – Bloomberg - 09.11.2023 Украина.ру
У ЕС есть запасной план финансирования Украины на случай вето Венгрии – Bloomberg
Если Венгрия наложит вето на предложение о предоставлении финансовой помощи Украине, у Евросоюза есть дополнительный план. Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на источники
2023-11-09T18:45
2023-11-09T18:46
новости
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украина-ес
евросоюз
военная помощь
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украина
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Речь идёт о согласовании пакета помощи Киеву в размере 50-ти миллиардов евро на период с 2024 по 2027 год. По данным СМИ, альтернативное предложение будет включать предоставление гарантий странами-членами Евросоюза по привлечению финансирования на рынках. Уточнятся, что Испания выступает за финансирование в рамках долгосрочного бюджета ЕС. Ранее премьер-министр Венгрии Орбан призвал венгров высказаться, чтобы евробюрократы не дали больше денег Украине. Правительство Венгрии выступает категорически против безотчётного финансирования украинских госрасходов, а также весьма сдержано в оказании военной помощи украинской армии. В этом с официальным Будапештом солидарны правительства Польши и Словакии.
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новости, ес, украина-ес, евросоюз, военная помощь, киев, украина, сво, словакия
Новости, ЕС, Украина-ЕС, Евросоюз, военная помощь, Киев, Украина, СВО, Словакия

У ЕС есть запасной план финансирования Украины на случай вето Венгрии – Bloomberg

18:45 09.11.2023 (обновлено: 18:46 09.11.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Если Венгрия наложит вето на предложение о предоставлении финансовой помощи Украине, у Евросоюза есть дополнительный план. Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на источники
Речь идёт о согласовании пакета помощи Киеву в размере 50-ти миллиардов евро на период с 2024 по 2027 год. По данным СМИ, альтернативное предложение будет включать предоставление гарантий странами-членами Евросоюза по привлечению финансирования на рынках.
"Некоторые страны (прим. ред. – ЕС) выступают за скорейшее нахождение альтернативного решения для финансирования Украины, чтобы усилить давление на (прим. ред. – премьер-министра Венгрии Виктора) Орбана", – говорится в публикации.
Уточнятся, что Испания выступает за финансирование в рамках долгосрочного бюджета ЕС.
Ранее премьер-министр Венгрии Орбан призвал венгров высказаться, чтобы евробюрократы не дали больше денег Украине. Правительство Венгрии выступает категорически против безотчётного финансирования украинских госрасходов, а также весьма сдержано в оказании военной помощи украинской армии. В этом с официальным Будапештом солидарны правительства Польши и Словакии.
 
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