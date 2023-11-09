"Мортал комбат": украинец избил военкома на глазах его коллег, а после вымыл руки в луже - 09.11.2023 Украина.ру
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"Мортал комбат": украинец избил военкома на глазах его коллег, а после вымыл руки в луже
"Мортал комбат": украинец избил военкома на глазах его коллег, а после вымыл руки в луже - 09.11.2023 Украина.ру
"Мортал комбат": украинец избил военкома на глазах его коллег, а после вымыл руки в луже
Сотрудники житомирского военкомата попытались задержать мужчину призывного возраста, но он смог от них отбиться. Видео произошедшего 9 ноября распространилось в Сети
2023-11-09T17:43
2023-11-09T17:43
новости
украина
житомир
военком
военкомат
призывники
мобилизация
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На видео видно, как мужчину скрутили на земле четверо сотрудников военкомата, но ему удалось вырваться. После этого мужчина избил одного из них, сплюнул и вымыл руки в луже.Очевидцы, как слышно на видео, поначалу удивились, что мужчина бьёт военного, а потом узнали форму сотрудников военкомата."Товарищи украинцы, занимайтесь спортом - бейте военкомов"; "То есть вначале повалили как мясо на землю, навалились всей гурьбой, хотя это не полиция, а ТЦК, а когда парень дал по [лицу] сдачу, не понравилось!"; "Мортал комбат"; "Пусть депутатам сначала принесут повестки", - отреагировали пользователи Сети.Видео разместили, в том числе, авторы телеграм-канала "Легитимный".Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что мобилизационный ресурс Украины фактически исчерпан. Для отлова как можно большего количества населения, военкоматы начали привлекать бывших заключенных и бандитов, ведь мобилизационный ресурс фактически исчерпан, констатирует Азаров.Экс-премьер напомнил и о том, что украинцы бегут из страны всевозможными путями.
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новости, украина, житомир, военком, военкомат, призывники, мобилизация
Новости, Украина, Житомир, военком, военкомат, призывники, мобилизация

"Мортал комбат": украинец избил военкома на глазах его коллег, а после вымыл руки в луже

17:43 09.11.2023
 
© скриншот видео
© скриншот видео
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Сотрудники житомирского военкомата попытались задержать мужчину призывного возраста, но он смог от них отбиться. Видео произошедшего 9 ноября распространилось в Сети
На видео видно, как мужчину скрутили на земле четверо сотрудников военкомата, но ему удалось вырваться. После этого мужчина избил одного из них, сплюнул и вымыл руки в луже.
Очевидцы, как слышно на видео, поначалу удивились, что мужчина бьёт военного, а потом узнали форму сотрудников военкомата.
"Товарищи украинцы, занимайтесь спортом - бейте военкомов"; "То есть вначале повалили как мясо на землю, навалились всей гурьбой, хотя это не полиция, а ТЦК, а когда парень дал по [лицу] сдачу, не понравилось!"; "Мортал комбат"; "Пусть депутатам сначала принесут повестки", - отреагировали пользователи Сети.
Видео разместили, в том числе, авторы телеграм-канала "Легитимный".
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что мобилизационный ресурс Украины фактически исчерпан. Для отлова как можно большего количества населения, военкоматы начали привлекать бывших заключенных и бандитов, ведь мобилизационный ресурс фактически исчерпан, констатирует Азаров.
Экс-премьер напомнил и о том, что украинцы бегут из страны всевозможными путями.
Вчера, 15:34
"Неравный бой за призывника". Одессита от мобилизации спасла пара словВ Одессе представители военкомата отлавливали на улицах мужчин призывного возраста. Видео разместил одесский телеграм-канал
 
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