https://ukraina.ru/20231109/1050901260.html

"Мортал комбат": украинец избил военкома на глазах его коллег, а после вымыл руки в луже

"Мортал комбат": украинец избил военкома на глазах его коллег, а после вымыл руки в луже - 09.11.2023 Украина.ру

"Мортал комбат": украинец избил военкома на глазах его коллег, а после вымыл руки в луже

Сотрудники житомирского военкомата попытались задержать мужчину призывного возраста, но он смог от них отбиться. Видео произошедшего 9 ноября распространилось в Сети

2023-11-09T17:43

2023-11-09T17:43

2023-11-09T17:43

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украина

житомир

военком

военкомат

призывники

мобилизация

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На видео видно, как мужчину скрутили на земле четверо сотрудников военкомата, но ему удалось вырваться. После этого мужчина избил одного из них, сплюнул и вымыл руки в луже.Очевидцы, как слышно на видео, поначалу удивились, что мужчина бьёт военного, а потом узнали форму сотрудников военкомата."Товарищи украинцы, занимайтесь спортом - бейте военкомов"; "То есть вначале повалили как мясо на землю, навалились всей гурьбой, хотя это не полиция, а ТЦК, а когда парень дал по [лицу] сдачу, не понравилось!"; "Мортал комбат"; "Пусть депутатам сначала принесут повестки", - отреагировали пользователи Сети.Видео разместили, в том числе, авторы телеграм-канала "Легитимный".Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что мобилизационный ресурс Украины фактически исчерпан. Для отлова как можно большего количества населения, военкоматы начали привлекать бывших заключенных и бандитов, ведь мобилизационный ресурс фактически исчерпан, констатирует Азаров.Экс-премьер напомнил и о том, что украинцы бегут из страны всевозможными путями.

https://ukraina.ru/20231109/1050894544.html

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новости, украина, житомир, военком, военкомат, призывники, мобилизация