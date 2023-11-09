https://ukraina.ru/20231109/1050894544.html
"Неравный бой за призывника". Одессита от мобилизации спасла пара слов
"Неравный бой за призывника". Одессита от мобилизации спасла пара слов - 09.11.2023 Украина.ру
"Неравный бой за призывника". Одессита от мобилизации спасла пара слов
В Одессе представители военкомата отлавливали на улицах мужчин призывного возраста. Видео разместил одесский телеграм-канал
2023-11-09T15:34
2023-11-09T15:34
2023-11-09T15:34
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В Одессе на улице Рихтера мужчина увидел, как другого одессита представитель военкомат пытается забрать на своём бусике, и решил включить камеру. Это и спасло потенциального призывника.Автор видео подошёл и попросил представиться представителя военкомата. Ответа не последовало. Поэтому он спросил у задержанного мужчины, незаконно ли его забирают и предложил вызвать полицию.Услышав слова "вызвать полицию", сотрудник военкомата ретировался, залез в свой красный бусик и уехал в неизвестном направлении.Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что мобилизационный ресурс Украины фактически исчерпан. Для отлова как можно большего количества населения, военкоматы начали привлекать бывших заключенных и бандитов, ведь мобилизационный ресурс фактически исчерпан, констатирует Азаров.Экс-премьер напомнил и о том, что украинцы бегут из страны всевозможными путями.
https://ukraina.ru/20231108/1050843158.html
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новости, украина, одесса, мобилизация, всу, военкомат, полиция
Новости, Украина, Одесса, мобилизация, ВСУ, военкомат, полиция
"Неравный бой за призывника". Одессита от мобилизации спасла пара слов
В Одессе представители военкомата отлавливали на улицах мужчин призывного возраста. Видео разместил одесский телеграм-канал
В Одессе на улице Рихтера мужчина увидел, как другого одессита представитель военкомат пытается забрать на своём бусике, и решил включить камеру. Это и спасло потенциального призывника.
Автор видео подошёл и попросил представиться представителя военкомата. Ответа не последовало. Поэтому он спросил у задержанного мужчины, незаконно ли его забирают и предложил вызвать полицию.
Услышав слова "вызвать полицию", сотрудник военкомата ретировался, залез в свой красный бусик и уехал в неизвестном направлении.
"В итоге сотрудники военкомата ретировались, одержав поражение в этой неравной битве за призывника", - комментирует одесский телеграм-канал.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял
, что мобилизационный ресурс Украины фактически исчерпан. Для отлова как можно большего количества населения, военкоматы начали привлекать бывших заключенных и бандитов, ведь мобилизационный ресурс фактически исчерпан, констатирует Азаров.
Экс-премьер напомнил и о том, что украинцы бегут из страны всевозможными путями.