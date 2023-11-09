"Неравный бой за призывника". Одессита от мобилизации спасла пара слов

"Сбежит всё живое". Украинские эксперты ждут мира от своих военных В Киеве начали подозревать, что дела на фронте идут не самым лучшим образом. Единый телемарафон уже не так хорошо, как раньше, справляется с зомбированием публики. С экранов трубят о победах, но с линии боевого соприкосновения приходят иные вести.