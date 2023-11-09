Алексей Фененко: Россия может задавить нацизм на Украине, но он проявится в Финляндии, Польше, Германии
10:47 09.11.2023 (обновлено: 16:27 09.11.2023)
Европа не союзник России в борьбе с нацизмом на Украине. Фашизм — это естественное порождение западной цивилизации. Как к этому относиться и что делать, в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко
Во многих странах мира 9 ноября отмечают Международный день против фашизма и антисемитизма (International Day Against Fascism and Antisemitism).
— Алексей Валериевич, как зародился нацизм?
— Немецкий историк Эрнест Нольте обратил внимание на важный момент: нацисты не воспитали своего поколения. Тем, кто родился в 1933 году, было всего 12 лет в 1945-м. Даже те, кто родился в 1925 году, поспели на фронт только к концу Второй мировой войны.
Третий рейх строило поколение немцев, родившееся в конце XIX века и учившееся на рубеже XIX–XX веков. Вот здесь и нужно искать истоки национал-социализма и связанного с ним фашизма, хотя это не одно и тоже.
После выхода в свет знаменитой работы двух французских журналистов Жака Бержье и Луи Повеля в нашей стране произошла мистификация нацизма. Не все историки разделяют их точку зрения на мистические корни нацизма, но их взгляд на это явление пропитал современную историографию.
Историки стали представлять национал-социализм некой загадочной аномалией, которая пришла из ниоткуда и ушла в никуда: то ли «болезнь Европы», то ли вторжение в Европу чуть ли не азиатских идей ариософии.
На самом деле нацизм — продукт западной либеральной цивилизации. Как говорил знаменитый греческий учёный Панайотис Кондилис, нацизм — это очередная модификация либерализма.
Цивилизация колониальной Европы XIX века была построена на иерархии народов и идее господства белого человека — преобладала точка зрения, что для страны важно не количество, а качество населения. Это сегодня экономисты обязательно оценивают территорию и население страны, а в позапрошлом веке на первом месте стояли качество и «воля к власти».
«Один англичанин повелевает тысячами индусов как представитель более высокой расы и цивилизации» — таков был девиз того мира. В ограблении Индостана англичане (как белые люди) не видели ничего предосудительного. Точно так же французы грабили Египет.
Сокровища Египта, Индии, Месопотамии (ныне «неполноценных», по мнению, европейцев, народов) выставлялись в Британском и других музеях Запада как законные трофеи.
В конце XIX века считался нормой геноцид со стороны «цивилизованных» народов в отношении «лишних», «неполноценных» рас, например, индейцев, аборигенов Австралии, Тасмании, тропической Африки, коренных народов Океании, маори.
— А холокост к этому имеет отношение?
— Явление холокоста нельзя оторвать от этой проблемы. В 1890-х годах Европу охватила волна массового антисемитизма: от Москвы до Лондона евреям стали приписывать опасные планы по уничтожению мира и европейской цивилизации и практику человеческих жертвоприношений.
Позднее европейцы всерьёз считали, что евреи организовали русскую революцию и истребили около 20–40 миллионов русских в годы гражданской войны, включая истребление населения целых городов. (Так это было или нет в реальности — другой вопрос, но европейского обывателя пугали именно этим).
Мы сейчас после сложных отношений СССР с Израилем и еврейской иммиграцией это подзабыли, но до 1948 года для европейских правых понятия «большевизм», «сионизм», «еврейство» были синонимами.
— Ладно в Азии и Африке, но в Европе...
— Когда немецкие национал-социалисты объясняли свою экспансию на восток Европы, то они апеллировали чем? Такого государства как Польша не было — это была часть Германской и Российской империй.
Что такое Чехословакия? Не было такого государства до 1919 года — это была часть Австро-Венгерской империи. Что такое Советский Союз? Не было такого государства до 1922 года — это была Российская империя. А кто управлял Российской империй? Немцы.
Образ России как «германской Индии» тоже не возник из ниоткуда. Он был превращенной метафорой немецкого историка Иоганна Густава Дройзена. Он полагал, что Россией со времен Петра I управляли немецкая династия, немецкая элита и немецкое чиновничество, а столица России называется по-немецки — Санкт-Петербург.
Дройзен сравнивал Россию с эллинистическими монархиями, где греческие династии правили восточными народами. Но если Россия отказывается от немецкого имперского наследства, то она отбрасывается к старой «неевропейской» Московии. Как видите, никакой мистики — чисто рациональные рассуждения.
— А в чем здесь связь с либерализмом? Пока мы говорим об имперском колониализме.
— Либерлизм постулирует взгляд на мир как на соревнование, где побеждает сильнейший, а слабые должны проигрывать. Отсюда вытекал культ сверхчеловека — гения, достигшего совершенства и возвысившегося над «серой толпой».
Но если это так, то есть и народы-победители и народы-побежденные. Еще французский социолог Гюстав Лебон писал о том, что романская (латинская) раса полностью проиграла соревнование народам англосаксонской расы, а народы славянской расы проиграют германской расе. Классический либерализм постулировал, что это естественно и неизбежно, и бороться с этим также глупо, как бороться с приходом утра.
Если мы вспомним о том, что нацонал-социализм возник в период существования колониальных империй, то вся мистификация нацизма полностью исчезнет. Она просто станет одним из крайних ответвлений, которое немцы попытались реализовать в Европе точно так же, как англичане в Азии.
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— Однако на Западе национал-социализм принято сравнивать с советским коммунизмом. В 1950-х годах даже сложилась теория тоталитаризма о том, что коммунизм и нацизм почти одно и тоже.
— Историки давно посмеялись над этой теорией. По социальной структуре Третий рейх был намного ближе к Британской империи, чем к СССР. Вспомните фильмы о Великой Отечественной войне: в немецкой армии среди высшего командного состава графы и бароны. И это действительно так.
В Германии 1930-х годов сохранялись и дворянские титулы, и частная собственность на средства производства, и крупные аграрные хозяйства, и крупный капитал. Что здесь общего со сталинским Советским Союзом?
Зато много общего с Великобританией, где ещё в середине ХХ века политическая власть принадлежала не крупному капиталу, а крупным землевладельцам, часть которых переквалифицировалась в финансовых и биржевых магнатов.
В каком-то смысле национал-социализм был проектом переустройства Германии по британскому образцу. Гитлер ни в коей мере не восхищался СССР — он считал, что именно опыт Британской империи необходимо применить к Германии. Строгая иерархия народов и рас, опыт британской системы образования, в том числе создание школ-интернатов с военизированной подготовкой молодёжи, гитлерюгенда, Союза немецких девушек.
Ведь до Гитлера в Германии преобладает принятая у нас немецкая система образования: ребёнок живет в семье и посещает школу. В Третьем рейхе стала приходить британская система школ-интернатов, где дети оторваны от семей и живут своим коллективом. Такая система образования считалась идеальной для подготовки колониальных чиновников.
— Пресловутая Ханна Арендт считала, что главный признак тоталитаризма — единая массовая партия…
— Институт которой опять-таки пришёл не из СССР, а из Великобритании — тори и виги, превратившиеся в консерваторов и либералов. Гитлер и другие лидеры Третьего рейха утверждали, что НСДАП должно как британские тори реализовать проект создания империи.
А что касается конфликта с СССР и экспансии на Восток, то напомню, что во второй половине XIX века (то есть всего за поколение до рейха) главными врагами России и славянства в немецком обществе были не пруссаки-бароны с их разветвлёнными родственными связями в российской элите, а именно социалисты — от Энгельса до Бебеля.
— Значит, нацизм не был аномалией для немецкого общества или вторжением так называемых восточных культов?
— Обычно нам рисуют Веймарскую Германию как страну, охваченную идеей реванша. Но после Версаля и конца Первой мировой войны никакого особого реванша со стороны Германии не прослеживалось.
Нигде не маршировали колонны с призывами поквитаться с англичанами и французами и отомстить им новой войной. Вспомните романы Ремарка: нигде герои-фронтовики не говорили этого. Побеждала другая логика, о которой я упомянул выше: Германия может воссоздаться как новая империя за счёт бывших восточных земель — Польши, Чехословакии и так далее.
В этом, кстати, и была логика Локарнских соглашений 1925 года: Великобритания и Италия гарантируют западные границы Германии с Францией и Бельгией, но не гарантируют восточные с Польшей и Чехословакией.
Сопоставим это с проектом Гитлера: Германия должна идти на Восток в союзе с Великобританией. То есть немцы ожидали, что за поход на коммунизм им дадут право создать свою империю на Востоке Европы. Другое дело, что Гитлеру не удалось в 1937 году договориться с британским руководством, хотя переговоры были масштабными. Но это не значит, что идея умерла.
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— Но ведь во время Второй мировой войны именно страны антигитлеровской коалиции (Англия, США и СССР) договорились и выступили против Германии и ее союзников.
— Вторая мировая война была далеко не таким простым явлением, как мы привыкли об этом думать. Прежде всего, заметьте, с чего она началась? С нападения Германии на Польшу, после чего Великобритания и Франция объявили войну Германии.
Заметьте, не с выступления Гитлера и Геббельса в духе, что немцы двадцать лет жили мечтой о реванше за Версаль и наконец настал час ее реализовать — вовсе нет. Война началась, потому что Германия и бывшая Антанта не договорились о разделе сфер влияния в Восточной Европе. Это значит, что немецкое общество в целом приняло итоги Первой мировой войны и свои границы в Западной Европе.
Мы удивляемся, как быстро немецкая армия одерживала победы, когда Третий рейх оккупировал Европу в 1940 — середине 1941 годов. А удивляться нечему: в большинстве европейских стран были мощные фашистские движения, симпатизирующие Третьему рейху.
При вторжении немецких войск там сразу происходил переворот и приходила к власти прогерманская группировка. Так было в Норвегии, Нидерландах, Франции.
В Дании король просто перешел на сторону Германии, в Югославии отделилась Хорватия. Целая группа стран была союзниками Германии: Финляндия, Венгрия, Словакия, Румыния, Болгария, Италия.
В Испании и Португалии стояли у власти мощные профашистские режимы. Да и в Великобритании большой сегмент элиты симпатизировал Германии: кроме Черчилля были и Эдуард VIII, и Чемберлен, и Галифакс.
Заметьте, это были не какие-то обозные правительства, привезённые из Берлина. Это были местные и очень влиятельные коллаборационисты. Во Франции коллаборационистов возглавил маршал Анри Филипп Петен, то есть герой предыдущей войны с Германией. Вражда между европейскими странами уходила в прошлое. Вот где истоки европейской интеграции.
Летом 1944 года советское руководство ощутило серьёзную тревогу. Союзники высадились в Нормандии, и сразу в Германии произошло выступление оппозиционных генералов — заговор Штауффенберга.
Если бы он удался, то есть участники мгновенно подписали бы мир с США и Великобританией. А СССР они бы предложили мир на своих условиях от имени так называемого объединённого Запада. А чем не логика НАТО до создания которого оставалось всего 5–7 лет?
— Откуда у немецкого нацизма был культ восточной мистики?
— Это связано с кризисом исторической идентичности немцев. После создания Германской империи в 1871 году вся немецкая история как история Священной Римской империи как бы ушла в Австро-Венгрию. Где тогда история немцев?
Начался лихорадочный поиск немецкой истории. Срочно придумали «Готскую цивилизацию», подключили древних греков (как северный народ), потом подключили арийцев и Древнюю Индию. И получилась история не немцев, а какого-то полуфантастического народа.
Заметьте, в Германии нет ни одной земли, для которой эта культура Вагнера, готов Теодориха, Спарты и древних ариев была бы органичной: она придумана интеллектуалами в Мюнхене при дворе короля Людвига II.
Это, кстати, похоже на Украину с ее анектодичными шумерами и древними украми. Технология одна и та же.
Мы часто говорим, что из Украины сделали анти-Россию. Но разве с Германией случилось не то же самое? Прусские короли и немецкие монархи были родственниками и союзниками Романовых, немецкие генералы и принцы — шефами русских полков. Вспомните галерею героев 1812 года в Зимнем дворце — сколько там этнических немцев? Теперь Германия становится главным врагом советской России.
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— А в чем особенности украинского нацизма?
— Они выросли из поддержи Украины Западом после Второй мировой войны. В 1945–1947 годы американцы и англичане задумались над тем, как использовать коллаборационистские формирования (украинские, прибалтийские, в меньшей стенени — кавказские), которые воевали на стороне Третьего рейха против Советского Союза.
Тогда элитам Великобритании и США пришла в голову идея. Есть большая УССР — фактически независимое государство, имеющее своё представительство в ООН, отдельно от Советского Союза. Почему бы там не возбудить вирус национализма и не создать украинское движение, враждебное СССР?
Для этого использовали украинскую диаспору в Канаде, куда бежали представители коллаборационистов, воевавших на стороне Третьего рейха; создали подобие организации по миграции; оказывали поддержку диверсионно-террористической войне вплоть до середины 50-х годов.
Естественно, украинское движение которое англичане и американцы попытались трансформировать против СССР было наследником украинской группировки, созданной на базе Третьего рейха, — оно несло в себе печать нацизма.
— Вы сказали, что страны Европы могут договориться за счет нас. Но раскол на Западе выглядит вполне реальным. Серьёзные разногласия между Польшей и Украиной, соперничество между Германией и Францией, нестабильные отношения ЕС и США, споры вокруг украинского военного конфликта и антироссийских санкций. О том, что США и Европу ждет тяжелейший кризис пишут все больше западных СМИ. Об этом все чаще заявляют иностранные эксперты, например, Сакс, Кирби.
— Кто-то разве распустил НАТО или вывел из его состава свою армию? Кто-то попросил убрать американские базы из Европы? Или, может быть, французы сказали, что отныне их ракеты направлены на Америку? Вы что-то подобное видели?
Да, Венгрия выступает против, но из ЕС и НАТО не выходит: так вопрос не стоит даже на повестке дня. Анкара довольно резко нападает на Вашингтон, но авиабазу Инджирлик, заметьте, не закрывает. Турки не требуют от американцев покинуть турецкую территорию и не выходят из военной организации НАТО.
Зато мы часто попадаемся в ловушку доброго и злого полицейского. Американцы начинают на нас давить, мы упираемся. Европейцы (точнее, часть европейцев) готовят компромисс на 80% в пользу США и на 20% в пользу России. Мы его принимаем как большую победу и мудрость европейской дипломатии. А американцы потирают руки.
Не исключаю, что Венгрию и Словакию готовят как таких «посредников» по Украине.
— Алексей Валериевич, из ваших слов следует, что нацисты — это естественное порождение западной цивилизации. И что нам с этим делать? Не смиряться же с нацизмом и фашизмом.
— Для нас важно понять главное: никакой реальной борьбы с нацизмом на Западе не будет. Это наши надежды — что Европа и США захотят вместе с нами бороться с нацизмом. Потому что фашизм — это часть западной цивилизации, ее естественное порождение.
В Европе вирус нацизма, фашизма будет возникать постоянно. Он может мутировать в зависимости от ситуации, но не исчезнет никогда. Если завтра мы, например, задавим нацизм на Украине, он появится снова — в Финляндии, Польше и Германии. Это перманентное явление, с которым мы будем периодически сталкиваться.
Я напомню, что это мы на Нюрнбергском процессе договорились с англичанами и американцами оторвать нацизм от его европейских корней, считать это какой-то аномалией. Но для Европы аномалии в этом не было! Это была естественная часть эволюции её политической системы.
Поэтому, повторюсь, нам важно понять раз и навсегда: у России нет союзников по ту линию фронта. Они могут появиться, если между странами Запада возникнут геополитические конфликты. Но это политика, а не борьба с фашизмом.
— Международный день против фашизма и антисемитизма отмечается по инициативе Европейской сети против национализма, расизма, фашизма и в поддержку мигрантов и беженцев. Она объединяет более 560 организаций из 46 европейских стран и действует независимо от политических партий и правительств. Получается, это все фикция?
— Вспомните роль Второго Интернационала до Первой мировой войны. Он был очень мощной и влиятельной силой. Сколько он принял пацифистских резолюций против новый войны и гонки вооружений? Сколько говорилось о солидарности всех левых сил?
Пока однажды не наступил 1914 год, и все социалисты проголосовали за поддержку своих правительств. И не забудем ещё кое-что. Немецкий нацизм далеко не единственная форма фашизма. Он может принимать новые явления и формы.