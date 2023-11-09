https://ukraina.ru/20231109/1050872500.html

Алексей Фененко: Россия может задавить нацизм на Украине, но он проявится в Финляндии, Польше, Германии

Алексей Фененко: Россия может задавить нацизм на Украине, но он проявится в Финляндии, Польше, Германии - 09.11.2023 Украина.ру

Алексей Фененко: Россия может задавить нацизм на Украине, но он проявится в Финляндии, Польше, Германии

Европа не союзник России в борьбе с нацизмом на Украине. Фашизм — это естественное порождение западной цивилизации. Как к этому относиться и что делать, в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко

2023-11-09T10:47

2023-11-09T10:47

2023-11-09T16:27

интервью

украина

россия

европа

германия

нацизм

фашизм

холокост

война

антисемитизм

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Во многих странах мира 9 ноября отмечают Международный день против фашизма и антисемитизма (International Day Against Fascism and Antisemitism).— Алексей Валериевич, как зародился нацизм?— Немецкий историк Эрнест Нольте обратил внимание на важный момент: нацисты не воспитали своего поколения. Тем, кто родился в 1933 году, было всего 12 лет в 1945-м. Даже те, кто родился в 1925 году, поспели на фронт только к концу Второй мировой войны.Третий рейх строило поколение немцев, родившееся в конце XIX века и учившееся на рубеже XIX–XX веков. Вот здесь и нужно искать истоки национал-социализма и связанного с ним фашизма, хотя это не одно и тоже.После выхода в свет знаменитой работы двух французских журналистов Жака Бержье и Луи Повеля в нашей стране произошла мистификация нацизма. Не все историки разделяют их точку зрения на мистические корни нацизма, но их взгляд на это явление пропитал современную историографию.Историки стали представлять национал-социализм некой загадочной аномалией, которая пришла из ниоткуда и ушла в никуда: то ли «болезнь Европы», то ли вторжение в Европу чуть ли не азиатских идей ариософии.На самом деле нацизм — продукт западной либеральной цивилизации. Как говорил знаменитый греческий учёный Панайотис Кондилис, нацизм — это очередная модификация либерализма.Цивилизация колониальной Европы XIX века была построена на иерархии народов и идее господства белого человека — преобладала точка зрения, что для страны важно не количество, а качество населения. Это сегодня экономисты обязательно оценивают территорию и население страны, а в позапрошлом веке на первом месте стояли качество и «воля к власти».«Один англичанин повелевает тысячами индусов как представитель более высокой расы и цивилизации» — таков был девиз того мира. В ограблении Индостана англичане (как белые люди) не видели ничего предосудительного. Точно так же французы грабили Египет.Сокровища Египта, Индии, Месопотамии (ныне «неполноценных», по мнению, европейцев, народов) выставлялись в Британском и других музеях Запада как законные трофеи.В конце XIX века считался нормой геноцид со стороны «цивилизованных» народов в отношении «лишних», «неполноценных» рас, например, индейцев, аборигенов Австралии, Тасмании, тропической Африки, коренных народов Океании, маори.— А холокост к этому имеет отношение?— Явление холокоста нельзя оторвать от этой проблемы. В 1890-х годах Европу охватила волна массового антисемитизма: от Москвы до Лондона евреям стали приписывать опасные планы по уничтожению мира и европейской цивилизации и практику человеческих жертвоприношений.Позднее европейцы всерьёз считали, что евреи организовали русскую революцию и истребили около 20–40 миллионов русских в годы гражданской войны, включая истребление населения целых городов. (Так это было или нет в реальности — другой вопрос, но европейского обывателя пугали именно этим).Мы сейчас после сложных отношений СССР с Израилем и еврейской иммиграцией это подзабыли, но до 1948 года для европейских правых понятия «большевизм», «сионизм», «еврейство» были синонимами.— Ладно в Азии и Африке, но в Европе...— Когда немецкие национал-социалисты объясняли свою экспансию на восток Европы, то они апеллировали чем? Такого государства как Польша не было — это была часть Германской и Российской империй. Что такое Чехословакия? Не было такого государства до 1919 года — это была часть Австро-Венгерской империи. Что такое Советский Союз? Не было такого государства до 1922 года — это была Российская империя. А кто управлял Российской империй? Немцы.Образ России как «германской Индии» тоже не возник из ниоткуда. Он был превращенной метафорой немецкого историка Иоганна Густава Дройзена. Он полагал, что Россией со времен Петра I управляли немецкая династия, немецкая элита и немецкое чиновничество, а столица России называется по-немецки — Санкт-Петербург.Дройзен сравнивал Россию с эллинистическими монархиями, где греческие династии правили восточными народами. Но если Россия отказывается от немецкого имперского наследства, то она отбрасывается к старой «неевропейской» Московии. Как видите, никакой мистики — чисто рациональные рассуждения.— А в чем здесь связь с либерализмом? Пока мы говорим об имперском колониализме.— Либерлизм постулирует взгляд на мир как на соревнование, где побеждает сильнейший, а слабые должны проигрывать. Отсюда вытекал культ сверхчеловека — гения, достигшего совершенства и возвысившегося над «серой толпой».Но если это так, то есть и народы-победители и народы-побежденные. Еще французский социолог Гюстав Лебон писал о том, что романская (латинская) раса полностью проиграла соревнование народам англосаксонской расы, а народы славянской расы проиграют германской расе. Классический либерализм постулировал, что это естественно и неизбежно, и бороться с этим также глупо, как бороться с приходом утра.Если мы вспомним о том, что нацонал-социализм возник в период существования колониальных империй, то вся мистификация нацизма полностью исчезнет. Она просто станет одним из крайних ответвлений, которое немцы попытались реализовать в Европе точно так же, как англичане в Азии.— Однако на Западе национал-социализм принято сравнивать с советским коммунизмом. В 1950-х годах даже сложилась теория тоталитаризма о том, что коммунизм и нацизм почти одно и тоже.— Историки давно посмеялись над этой теорией. По социальной структуре Третий рейх был намного ближе к Британской империи, чем к СССР. Вспомните фильмы о Великой Отечественной войне: в немецкой армии среди высшего командного состава графы и бароны. И это действительно так.В Германии 1930-х годов сохранялись и дворянские титулы, и частная собственность на средства производства, и крупные аграрные хозяйства, и крупный капитал. Что здесь общего со сталинским Советским Союзом?Зато много общего с Великобританией, где ещё в середине ХХ века политическая власть принадлежала не крупному капиталу, а крупным землевладельцам, часть которых переквалифицировалась в финансовых и биржевых магнатов.В каком-то смысле национал-социализм был проектом переустройства Германии по британскому образцу. Гитлер ни в коей мере не восхищался СССР — он считал, что именно опыт Британской империи необходимо применить к Германии. Строгая иерархия народов и рас, опыт британской системы образования, в том числе создание школ-интернатов с военизированной подготовкой молодёжи, гитлерюгенда, Союза немецких девушек.Ведь до Гитлера в Германии преобладает принятая у нас немецкая система образования: ребёнок живет в семье и посещает школу. В Третьем рейхе стала приходить британская система школ-интернатов, где дети оторваны от семей и живут своим коллективом. Такая система образования считалась идеальной для подготовки колониальных чиновников.— Пресловутая Ханна Арендт считала, что главный признак тоталитаризма — единая массовая партия…— Институт которой опять-таки пришёл не из СССР, а из Великобритании — тори и виги, превратившиеся в консерваторов и либералов. Гитлер и другие лидеры Третьего рейха утверждали, что НСДАП должно как британские тори реализовать проект создания империи.А что касается конфликта с СССР и экспансии на Восток, то напомню, что во второй половине XIX века (то есть всего за поколение до рейха) главными врагами России и славянства в немецком обществе были не пруссаки-бароны с их разветвлёнными родственными связями в российской элите, а именно социалисты — от Энгельса до Бебеля.— Значит, нацизм не был аномалией для немецкого общества или вторжением так называемых восточных культов?— Обычно нам рисуют Веймарскую Германию как страну, охваченную идеей реванша. Но после Версаля и конца Первой мировой войны никакого особого реванша со стороны Германии не прослеживалось.Нигде не маршировали колонны с призывами поквитаться с англичанами и французами и отомстить им новой войной. Вспомните романы Ремарка: нигде герои-фронтовики не говорили этого. Побеждала другая логика, о которой я упомянул выше: Германия может воссоздаться как новая империя за счёт бывших восточных земель — Польши, Чехословакии и так далее.В этом, кстати, и была логика Локарнских соглашений 1925 года: Великобритания и Италия гарантируют западные границы Германии с Францией и Бельгией, но не гарантируют восточные с Польшей и Чехословакией.Сопоставим это с проектом Гитлера: Германия должна идти на Восток в союзе с Великобританией. То есть немцы ожидали, что за поход на коммунизм им дадут право создать свою империю на Востоке Европы. Другое дело, что Гитлеру не удалось в 1937 году договориться с британским руководством, хотя переговоры были масштабными. Но это не значит, что идея умерла.— Но ведь во время Второй мировой войны именно страны антигитлеровской коалиции (Англия, США и СССР) договорились и выступили против Германии и ее союзников.— Вторая мировая война была далеко не таким простым явлением, как мы привыкли об этом думать. Прежде всего, заметьте, с чего она началась? С нападения Германии на Польшу, после чего Великобритания и Франция объявили войну Германии.Заметьте, не с выступления Гитлера и Геббельса в духе, что немцы двадцать лет жили мечтой о реванше за Версаль и наконец настал час ее реализовать — вовсе нет. Война началась, потому что Германия и бывшая Антанта не договорились о разделе сфер влияния в Восточной Европе. Это значит, что немецкое общество в целом приняло итоги Первой мировой войны и свои границы в Западной Европе.Мы удивляемся, как быстро немецкая армия одерживала победы, когда Третий рейх оккупировал Европу в 1940 — середине 1941 годов. А удивляться нечему: в большинстве европейских стран были мощные фашистские движения, симпатизирующие Третьему рейху.При вторжении немецких войск там сразу происходил переворот и приходила к власти прогерманская группировка. Так было в Норвегии, Нидерландах, Франции.В Дании король просто перешел на сторону Германии, в Югославии отделилась Хорватия. Целая группа стран была союзниками Германии: Финляндия, Венгрия, Словакия, Румыния, Болгария, Италия.В Испании и Португалии стояли у власти мощные профашистские режимы. Да и в Великобритании большой сегмент элиты симпатизировал Германии: кроме Черчилля были и Эдуард VIII, и Чемберлен, и Галифакс.Заметьте, это были не какие-то обозные правительства, привезённые из Берлина. Это были местные и очень влиятельные коллаборационисты. Во Франции коллаборационистов возглавил маршал Анри Филипп Петен, то есть герой предыдущей войны с Германией. Вражда между европейскими странами уходила в прошлое. Вот где истоки европейской интеграции.Летом 1944 года советское руководство ощутило серьёзную тревогу. Союзники высадились в Нормандии, и сразу в Германии произошло выступление оппозиционных генералов — заговор Штауффенберга.Если бы он удался, то есть участники мгновенно подписали бы мир с США и Великобританией. А СССР они бы предложили мир на своих условиях от имени так называемого объединённого Запада. А чем не логика НАТО до создания которого оставалось всего 5–7 лет?— Откуда у немецкого нацизма был культ восточной мистики?— Это связано с кризисом исторической идентичности немцев. После создания Германской империи в 1871 году вся немецкая история как история Священной Римской империи как бы ушла в Австро-Венгрию. Где тогда история немцев?Начался лихорадочный поиск немецкой истории. Срочно придумали «Готскую цивилизацию», подключили древних греков (как северный народ), потом подключили арийцев и Древнюю Индию. И получилась история не немцев, а какого-то полуфантастического народа.Заметьте, в Германии нет ни одной земли, для которой эта культура Вагнера, готов Теодориха, Спарты и древних ариев была бы органичной: она придумана интеллектуалами в Мюнхене при дворе короля Людвига II.Это, кстати, похоже на Украину с ее анектодичными шумерами и древними украми. Технология одна и та же.Мы часто говорим, что из Украины сделали анти-Россию. Но разве с Германией случилось не то же самое? Прусские короли и немецкие монархи были родственниками и союзниками Романовых, немецкие генералы и принцы — шефами русских полков. Вспомните галерею героев 1812 года в Зимнем дворце — сколько там этнических немцев? Теперь Германия становится главным врагом советской России.— А в чем особенности украинского нацизма?— Они выросли из поддержи Украины Западом после Второй мировой войны. В 1945–1947 годы американцы и англичане задумались над тем, как использовать коллаборационистские формирования (украинские, прибалтийские, в меньшей стенени — кавказские), которые воевали на стороне Третьего рейха против Советского Союза.Тогда элитам Великобритании и США пришла в голову идея. Есть большая УССР — фактически независимое государство, имеющее своё представительство в ООН, отдельно от Советского Союза. Почему бы там не возбудить вирус национализма и не создать украинское движение, враждебное СССР?Для этого использовали украинскую диаспору в Канаде, куда бежали представители коллаборационистов, воевавших на стороне Третьего рейха; создали подобие организации по миграции; оказывали поддержку диверсионно-террористической войне вплоть до середины 50-х годов.Естественно, украинское движение которое англичане и американцы попытались трансформировать против СССР было наследником украинской группировки, созданной на базе Третьего рейха, — оно несло в себе печать нацизма.— Вы сказали, что страны Европы могут договориться за счет нас. Но раскол на Западе выглядит вполне реальным. Серьёзные разногласия между Польшей и Украиной, соперничество между Германией и Францией, нестабильные отношения ЕС и США, споры вокруг украинского военного конфликта и антироссийских санкций. О том, что США и Европу ждет тяжелейший кризис пишут все больше западных СМИ. Об этом все чаще заявляют иностранные эксперты, например, Сакс, Кирби.— Кто-то разве распустил НАТО или вывел из его состава свою армию? Кто-то попросил убрать американские базы из Европы? Или, может быть, французы сказали, что отныне их ракеты направлены на Америку? Вы что-то подобное видели?Да, Венгрия выступает против, но из ЕС и НАТО не выходит: так вопрос не стоит даже на повестке дня. Анкара довольно резко нападает на Вашингтон, но авиабазу Инджирлик, заметьте, не закрывает. Турки не требуют от американцев покинуть турецкую территорию и не выходят из военной организации НАТО.Зато мы часто попадаемся в ловушку доброго и злого полицейского. Американцы начинают на нас давить, мы упираемся. Европейцы (точнее, часть европейцев) готовят компромисс на 80% в пользу США и на 20% в пользу России. Мы его принимаем как большую победу и мудрость европейской дипломатии. А американцы потирают руки.Не исключаю, что Венгрию и Словакию готовят как таких «посредников» по Украине.— Алексей Валериевич, из ваших слов следует, что нацисты — это естественное порождение западной цивилизации. И что нам с этим делать? Не смиряться же с нацизмом и фашизмом.— Для нас важно понять главное: никакой реальной борьбы с нацизмом на Западе не будет. Это наши надежды — что Европа и США захотят вместе с нами бороться с нацизмом. Потому что фашизм — это часть западной цивилизации, ее естественное порождение.В Европе вирус нацизма, фашизма будет возникать постоянно. Он может мутировать в зависимости от ситуации, но не исчезнет никогда. Если завтра мы, например, задавим нацизм на Украине, он появится снова — в Финляндии, Польше и Германии. Это перманентное явление, с которым мы будем периодически сталкиваться.Я напомню, что это мы на Нюрнбергском процессе договорились с англичанами и американцами оторвать нацизм от его европейских корней, считать это какой-то аномалией. Но для Европы аномалии в этом не было! Это была естественная часть эволюции её политической системы.Поэтому, повторюсь, нам важно понять раз и навсегда: у России нет союзников по ту линию фронта. Они могут появиться, если между странами Запада возникнут геополитические конфликты. Но это политика, а не борьба с фашизмом.— Международный день против фашизма и антисемитизма отмечается по инициативе Европейской сети против национализма, расизма, фашизма и в поддержку мигрантов и беженцев. Она объединяет более 560 организаций из 46 европейских стран и действует независимо от политических партий и правительств. Получается, это все фикция?— Вспомните роль Второго Интернационала до Первой мировой войны. Он был очень мощной и влиятельной силой. Сколько он принял пацифистских резолюций против новый войны и гонки вооружений? Сколько говорилось о солидарности всех левых сил?Пока однажды не наступил 1914 год, и все социалисты проголосовали за поддержку своих правительств. И не забудем ещё кое-что. Немецкий нацизм далеко не единственная форма фашизма. Он может принимать новые явления и формы.

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Анна Черкасова

интервью, украина, россия, европа, германия, нацизм, фашизм, холокост, война, антисемитизм, нацисты, адольф гитлер, история, сша