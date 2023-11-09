https://ukraina.ru/20231109/1050871417.html
Сигнал Залужному. Ветеран спецслужб о том, кто стоит за устранением помощника главкома ВСУ
Сигнал Залужному. Ветеран спецслужб о том, кто стоит за устранением помощника главкома ВСУ - 09.11.2023 Украина.ру
Сигнал Залужному. Ветеран спецслужб о том, кто стоит за устранением помощника главкома ВСУ
История с гибелью помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова должна продемонстрировать военной элите Украины, что они не самые крутые в этой игре. Это говорит о том, что раскол внутри украинских элит достиг опасных пределов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран спецслужб Дмитрий Соин
2023-11-09T06:10
2023-11-09T06:10
2023-11-09T06:10
новости
валерий залужный
помощник
смерть
элита
украина
наступление
цру
спецслужбы
военная помощь
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Устранение фигуры из окружения главкома ВСУ — это сигнал Залужному, военной элите Украины. Да, вы военные с крутыми танками и пушками, но механизма физического устранения оппонентов у вас нет, этим занимаются спецслужбы, рассказал эксперт.И здесь можно вспомнить историю с появлением двух департаментов в составе СБУ. Один из них завязан на ЦРУ, так называемый Пятый департамент, второй завязан на британскую МИ-6. Там серьезные специалисты, которые могут спокойно устранить любую персону, добавил он.Раскол в украинских элитах все больше усиливается. Летнее наступление провалилось, уменьшается западная военная помощь. И здесь могли применить простые и эффективные механизмы — это устранение оппонентов и их запугивание, заключил собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231108/1050869031.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, валерий залужный, помощник, смерть, элита, украина, наступление, цру, спецслужбы, военная помощь, сбу
Новости, Валерий Залужный, помощник, смерть, элита, Украина, наступление, ЦРУ, спецслужбы, военная помощь, СБУ
Сигнал Залужному. Ветеран спецслужб о том, кто стоит за устранением помощника главкома ВСУ
История с гибелью помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова должна продемонстрировать военной элите Украины, что они не самые крутые в этой игре. Это говорит о том, что раскол внутри украинских элит достиг опасных пределов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран спецслужб Дмитрий Соин
Устранение фигуры из окружения главкома ВСУ — это сигнал Залужному, военной элите Украины. Да, вы военные с крутыми танками и пушками, но механизма физического устранения оппонентов у вас нет, этим занимаются спецслужбы, рассказал эксперт.
И здесь можно вспомнить историю с появлением двух департаментов в составе СБУ. Один из них завязан на ЦРУ, так называемый Пятый департамент, второй завязан на британскую МИ-6. Там серьезные специалисты, которые могут спокойно устранить любую персону, добавил он.
"Война предполагает случайные смерти. Человек может подорваться на гранате или мине, бывают самострелы, случайные выстрелы. Бывает, люди играют с оружием, думая, что справятся с ним, а происходит беда. Но в ситуации с помощником Залужного есть логика, которая подсказывает, что это мог быть террористический акт", - отметил Соин.
Раскол в украинских элитах все больше усиливается. Летнее наступление провалилось, уменьшается западная военная помощь. И здесь могли применить простые и эффективные механизмы — это устранение оппонентов и их запугивание, заключил собеседник Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь