https://ukraina.ru/20231109/1050871417.html

Сигнал Залужному. Ветеран спецслужб о том, кто стоит за устранением помощника главкома ВСУ

Сигнал Залужному. Ветеран спецслужб о том, кто стоит за устранением помощника главкома ВСУ - 09.11.2023 Украина.ру

Сигнал Залужному. Ветеран спецслужб о том, кто стоит за устранением помощника главкома ВСУ

История с гибелью помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова должна продемонстрировать военной элите Украины, что они не самые крутые в этой игре. Это говорит о том, что раскол внутри украинских элит достиг опасных пределов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран спецслужб Дмитрий Соин

2023-11-09T06:10

2023-11-09T06:10

2023-11-09T06:10

новости

валерий залужный

помощник

смерть

элита

украина

наступление

цру

спецслужбы

военная помощь

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Устранение фигуры из окружения главкома ВСУ — это сигнал Залужному, военной элите Украины. Да, вы военные с крутыми танками и пушками, но механизма физического устранения оппонентов у вас нет, этим занимаются спецслужбы, рассказал эксперт.И здесь можно вспомнить историю с появлением двух департаментов в составе СБУ. Один из них завязан на ЦРУ, так называемый Пятый департамент, второй завязан на британскую МИ-6. Там серьезные специалисты, которые могут спокойно устранить любую персону, добавил он.Раскол в украинских элитах все больше усиливается. Летнее наступление провалилось, уменьшается западная военная помощь. И здесь могли применить простые и эффективные механизмы — это устранение оппонентов и их запугивание, заключил собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231108/1050869031.html

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новости, валерий залужный, помощник, смерть, элита, украина, наступление, цру, спецслужбы, военная помощь, сбу