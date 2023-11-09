Сигнал Залужному. Ветеран спецслужб о том, кто стоит за устранением помощника главкома ВСУ - 09.11.2023 Украина.ру
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Сигнал Залужному. Ветеран спецслужб о том, кто стоит за устранением помощника главкома ВСУ
Сигнал Залужному. Ветеран спецслужб о том, кто стоит за устранением помощника главкома ВСУ - 09.11.2023 Украина.ру
Сигнал Залужному. Ветеран спецслужб о том, кто стоит за устранением помощника главкома ВСУ
История с гибелью помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова должна продемонстрировать военной элите Украины, что они не самые крутые в этой игре. Это говорит о том, что раскол внутри украинских элит достиг опасных пределов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран спецслужб Дмитрий Соин
2023-11-09T06:10
2023-11-09T06:10
новости
валерий залужный
помощник
смерть
элита
украина
наступление
цру
спецслужбы
военная помощь
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Устранение фигуры из окружения главкома ВСУ — это сигнал Залужному, военной элите Украины. Да, вы военные с крутыми танками и пушками, но механизма физического устранения оппонентов у вас нет, этим занимаются спецслужбы, рассказал эксперт.И здесь можно вспомнить историю с появлением двух департаментов в составе СБУ. Один из них завязан на ЦРУ, так называемый Пятый департамент, второй завязан на британскую МИ-6. Там серьезные специалисты, которые могут спокойно устранить любую персону, добавил он.Раскол в украинских элитах все больше усиливается. Летнее наступление провалилось, уменьшается западная военная помощь. И здесь могли применить простые и эффективные механизмы — это устранение оппонентов и их запугивание, заключил собеседник Украина.ру.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231108/1050869031.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, валерий залужный, помощник, смерть, элита, украина, наступление, цру, спецслужбы, военная помощь, сбу
Новости, Валерий Залужный, помощник, смерть, элита, Украина, наступление, ЦРУ, спецслужбы, военная помощь, СБУ

Сигнал Залужному. Ветеран спецслужб о том, кто стоит за устранением помощника главкома ВСУ

06:10 09.11.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЕрмак Залужный
Ермак Залужный
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
История с гибелью помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова должна продемонстрировать военной элите Украины, что они не самые крутые в этой игре. Это говорит о том, что раскол внутри украинских элит достиг опасных пределов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран спецслужб Дмитрий Соин
Устранение фигуры из окружения главкома ВСУ — это сигнал Залужному, военной элите Украины. Да, вы военные с крутыми танками и пушками, но механизма физического устранения оппонентов у вас нет, этим занимаются спецслужбы, рассказал эксперт.
И здесь можно вспомнить историю с появлением двух департаментов в составе СБУ. Один из них завязан на ЦРУ, так называемый Пятый департамент, второй завязан на британскую МИ-6. Там серьезные специалисты, которые могут спокойно устранить любую персону, добавил он.
"Война предполагает случайные смерти. Человек может подорваться на гранате или мине, бывают самострелы, случайные выстрелы. Бывает, люди играют с оружием, думая, что справятся с ним, а происходит беда. Но в ситуации с помощником Залужного есть логика, которая подсказывает, что это мог быть террористический акт", - отметил Соин.
Раскол в украинских элитах все больше усиливается. Летнее наступление провалилось, уменьшается западная военная помощь. И здесь могли применить простые и эффективные механизмы — это устранение оппонентов и их запугивание, заключил собеседник Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь
Дмитрий Ефимов интервью
8 ноября, 19:56
Случайность или операция СБУ? Экс-аналитик ФСО РФ Дмитрий Ефимов о том, кто взорвал помощника Залужного
 
НовостиВалерий ЗалужныйпомощниксмертьэлитаУкраинанаступлениеЦРУспецслужбывоенная помощьСБУ
 
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