https://ukraina.ru/20231109/1050867766.html

Военный обозреватель о том, на что Киеву дали много-много денег и откуда едут наёмники на Украину

Военный обозреватель о том, на что Киеву дали много-много денег и откуда едут наёмники на Украину - 09.11.2023 Украина.ру

Военный обозреватель о том, на что Киеву дали много-много денег и откуда едут наёмники на Украину

Страны Запада выделяют Киеву огромные деньги на закупку вооружения. Украине поставляют не только тяжелое вооружение и ракетные комплексы, но и партии наёмников из разных стран. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин

2023-11-09T05:40

2023-11-09T05:40

2023-11-09T05:40

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запад

танки

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Украине страны Запада уже выделили много-много денег. Но эти деньги дают Киеву не напрямую, а на поставки вооружения. Причем эти поставки ни разу не были приостановлены, рассказал эксперт.На Украину уже поставили 31 танк "Абрамс". Германия продолжает поставлять "Леопарды". Британцы больше 14 танков пока не поставляют, но они поставляют ракетные комплексы Storm Shadow. США поставили 20 штук комплексов ATACMS, добавил он.Украине безусловно не хватает личного состава, но туда приезжают много наемников. Причем не только из США и Польши, но и из Колумбии. Поэтому ей пока есть кем воевать с Россией, резюмировал собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231108/1050861663.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, всу, россия, ракеты, вооружение, наемники, деньги, запад, танки, оружие