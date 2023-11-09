Военный обозреватель о том, на что Киеву дали много-много денег и откуда едут наёмники на Украину - 09.11.2023 Украина.ру
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Военный обозреватель о том, на что Киеву дали много-много денег и откуда едут наёмники на Украину
Военный обозреватель о том, на что Киеву дали много-много денег и откуда едут наёмники на Украину - 09.11.2023 Украина.ру
Военный обозреватель о том, на что Киеву дали много-много денег и откуда едут наёмники на Украину
Страны Запада выделяют Киеву огромные деньги на закупку вооружения. Украине поставляют не только тяжелое вооружение и ракетные комплексы, но и партии наёмников из разных стран. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин
2023-11-09T05:40
2023-11-09T05:40
новости
украина
всу
россия
ракеты
вооружение
наемники
деньги
запад
танки
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Украине страны Запада уже выделили много-много денег. Но эти деньги дают Киеву не напрямую, а на поставки вооружения. Причем эти поставки ни разу не были приостановлены, рассказал эксперт.На Украину уже поставили 31 танк "Абрамс". Германия продолжает поставлять "Леопарды". Британцы больше 14 танков пока не поставляют, но они поставляют ракетные комплексы Storm Shadow. США поставили 20 штук комплексов ATACMS, добавил он.Украине безусловно не хватает личного состава, но туда приезжают много наемников. Причем не только из США и Польши, но и из Колумбии. Поэтому ей пока есть кем воевать с Россией, резюмировал собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, всу, россия, ракеты, вооружение, наемники, деньги, запад, танки, оружие
Новости, Украина, ВСУ, Россия, ракеты, вооружение, наемники, деньги, Запад, танки, оружие

Военный обозреватель о том, на что Киеву дали много-много денег и откуда едут наёмники на Украину

05:40 09.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ подбитый бтр техника танк оружие
ВСУ подбитый бтр техника танк оружие - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
Страны Запада выделяют Киеву огромные деньги на закупку вооружения. Украине поставляют не только тяжелое вооружение и ракетные комплексы, но и партии наёмников из разных стран. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин
Украине страны Запада уже выделили много-много денег. Но эти деньги дают Киеву не напрямую, а на поставки вооружения. Причем эти поставки ни разу не были приостановлены, рассказал эксперт.
На Украину уже поставили 31 танк "Абрамс". Германия продолжает поставлять "Леопарды". Британцы больше 14 танков пока не поставляют, но они поставляют ракетные комплексы Storm Shadow. США поставили 20 штук комплексов ATACMS, добавил он.
"Немцы мучаются, не зная, поставлять ли ВСУ "Таурус". Но французы поставили "Скальпы". В парке "Патриот" эта ракета (мы ее получили в качестве трофея) целиком висит под потолком. Как и гаубица М-777. Она свеженькая, будто только что с конвейера сошла. Так что поставки продолжаются", - подчеркнул Литовкин.
Украине безусловно не хватает личного состава, но туда приезжают много наемников. Причем не только из США и Польши, но и из Колумбии. Поэтому ей пока есть кем воевать с Россией, резюмировал собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь
Дмитрий Бабич интервью - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
8 ноября, 16:04
Дмитрий Бабич: Зеленский продавил США и довел Залужного до депрессии, а Россия поставила Запад в тупикСейчас на Украине подавят противоречия между политическим и военным руководством. Запад поддержит в этом конфликте Зеленского. Но бесконечно давить не получится
 
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