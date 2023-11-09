"Украине их не жалко": эксперт объяснил, как ВСУ по учебникам НАТО хотели превратить Донецк в руины
На Донбассе ВСУ действовали по учебникам городского боя, которые были разработаны для спецслужб. Они хотели мгновенно захватить Донецк, чтобы использовать город как живой щит. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
Дело в том, что ВСУ не воевали по натовским учебникам, которые предусматривают заход крупного коалиционного контингента. То, что НАТО воевали с плохо вооруженными бойцами без хорошей техники при тотальном превосходстве в воздухе является второстепенным фактором, рассказал эксперт.
На Донбассе ВСУ действовали по учебникам городского боя, которые были разработаны для спецслужб. Еще с 2021 года ВСУ (когда была утверждена концепция их сопротивления) стремились быстро занять города, добавил он.
"В городах ничего строить не надо. Руины – это баррикады, сообщения между кварталами есть, а дроны там работают хуже, чем на открытой местности", - подчеркнул Ераносян.
Перед самым началом СВО украинское командование хотело быстро взять Донецк, чтобы использовать его как живой щит. ВСУ хотели прикрыться мирными жителями, потому что Украине их просто не жалко, резюмировал собеседник издания.
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