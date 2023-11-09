"Украине их не жалко": эксперт объяснил, как ВСУ по учебникам НАТО хотели превратить Донецк в руины - 09.11.2023 Украина.ру
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"Украине их не жалко": эксперт объяснил, как ВСУ по учебникам НАТО хотели превратить Донецк в руины
"Украине их не жалко": эксперт объяснил, как ВСУ по учебникам НАТО хотели превратить Донецк в руины - 09.11.2023 Украина.ру
"Украине их не жалко": эксперт объяснил, как ВСУ по учебникам НАТО хотели превратить Донецк в руины
На Донбассе ВСУ действовали по учебникам городского боя, которые были разработаны для спецслужб. Они хотели мгновенно захватить Донецк, чтобы использовать город как живой щит. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
2023-11-09T05:50
2023-11-09T05:50
новости
донецк
днр
нато
всу
учебники
город
руины
бои
украина
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Дело в том, что ВСУ не воевали по натовским учебникам, которые предусматривают заход крупного коалиционного контингента. То, что НАТО воевали с плохо вооруженными бойцами без хорошей техники при тотальном превосходстве в воздухе является второстепенным фактором, рассказал эксперт.На Донбассе ВСУ действовали по учебникам городского боя, которые были разработаны для спецслужб. Еще с 2021 года ВСУ (когда была утверждена концепция их сопротивления) стремились быстро занять города, добавил он.Перед самым началом СВО украинское командование хотело быстро взять Донецк, чтобы использовать его как живой щит. ВСУ хотели прикрыться мирными жителями, потому что Украине их просто не жалко, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231108/1050853839.html
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, донецк, днр, нато, всу, учебники, город, руины, бои, украина, россия, бойцы
Новости, Донецк, ДНР, НАТО, ВСУ, учебники, город, руины, бои, Украина, Россия, бойцы

"Украине их не жалко": эксперт объяснил, как ВСУ по учебникам НАТО хотели превратить Донецк в руины

05:50 09.11.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация в Дебальцево
Ситуация в Дебальцево - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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На Донбассе ВСУ действовали по учебникам городского боя, которые были разработаны для спецслужб. Они хотели мгновенно захватить Донецк, чтобы использовать город как живой щит. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
Дело в том, что ВСУ не воевали по натовским учебникам, которые предусматривают заход крупного коалиционного контингента. То, что НАТО воевали с плохо вооруженными бойцами без хорошей техники при тотальном превосходстве в воздухе является второстепенным фактором, рассказал эксперт.
На Донбассе ВСУ действовали по учебникам городского боя, которые были разработаны для спецслужб. Еще с 2021 года ВСУ (когда была утверждена концепция их сопротивления) стремились быстро занять города, добавил он.
"В городах ничего строить не надо. Руины – это баррикады, сообщения между кварталами есть, а дроны там работают хуже, чем на открытой местности", - подчеркнул Ераносян.
Перед самым началом СВО украинское командование хотело быстро взять Донецк, чтобы использовать его как живой щит. ВСУ хотели прикрыться мирными жителями, потому что Украине их просто не жалко, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Зубец для интервью
8 ноября, 14:04
Алексей Зубец: Пока США грозят российским деньгам, Залужный и Зеленский решают, кто виноват в провале ВСУКонфискация российских активов не происходит не потому, что американцы чтут законы, просто они понимают последствия этого шага, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
 
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