https://ukraina.ru/20231109/1050850564.html

Военный эксперт объяснил, как ВС РФ применяют активную оборону Жукова, оставив Залужного без резервов

Военный эксперт объяснил, как ВС РФ применяют активную оборону Жукова, оставив Залужного без резервов - 09.11.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, как ВС РФ применяют активную оборону Жукова, оставив Залужного без резервов

Главком ВСУ Залужный понимает, что у ВСУ заканчиваются резервы и он призывает сменить тактику. Если Украина хочет как-то продержаться на фронте, на Западе должны позволить ей "окопаться". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян

2023-11-09T04:40

2023-11-09T04:40

2023-11-09T04:40

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По итогам СВО ВС РФ стали применять систему управления единого тактического звена. В плане советского опыта, то российская армия использует активную оборону по принципу советского маршала Георгия Жукова, отметил эксперт.В зоне спецоперации российская армия применяет тактические мобильные группы морской пехоты и десантно-штурмовых подразделений, которые используют ПТРК "Корнет". От которого нет шансов спастись ни у одной бронетехники мира, добавил он.Потому через интервью Залужный и доносит мысль, что Россия втянула ВСУ в затяжную войну. И если Запад хочет, чтобы Киев хоть как-то продержаться, то ему надо позволить "окопаться", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231108/1050847032.html

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новости, сво, украина, россия, вс рф, всу, валерий залужный, корнет, маршал жуков, резервы, оборона