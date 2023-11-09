Военный эксперт объяснил, как ВС РФ применяют активную оборону Жукова, оставив Залужного без резервов
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГаубичный дивизион ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации
Главком ВСУ Залужный понимает, что у ВСУ заканчиваются резервы и он призывает сменить тактику. Если Украина хочет как-то продержаться на фронте, на Западе должны позволить ей "окопаться". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
По итогам СВО ВС РФ стали применять систему управления единого тактического звена. В плане советского опыта, то российская армия использует активную оборону по принципу советского маршала Георгия Жукова, отметил эксперт.
В зоне спецоперации российская армия применяет тактические мобильные группы морской пехоты и десантно-штурмовых подразделений, которые используют ПТРК "Корнет". От которого нет шансов спастись ни у одной бронетехники мира, добавил он.
"А [главком ВСУ Валерий] Залужный видит, что у него уже нет резервов. Бесконечно перебрасывать всушников из-под Купянска на Запорожье и обратно он не может, потому что мы их утрамбовываем. Он понимает, что надо что-то делать", - подчеркнул Ераносян.
Потому через интервью Залужный и доносит мысль, что Россия втянула ВСУ в затяжную войну. И если Запад хочет, чтобы Киев хоть как-то продержаться, то ему надо позволить "окопаться", резюмировал собеседник издания.
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