Военный эксперт объяснил, как ВС РФ применяют активную оборону Жукова, оставив Залужного без резервов - 09.11.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, как ВС РФ применяют активную оборону Жукова, оставив Залужного без резервов
Военный эксперт объяснил, как ВС РФ применяют активную оборону Жукова, оставив Залужного без резервов - 09.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как ВС РФ применяют активную оборону Жукова, оставив Залужного без резервов
Главком ВСУ Залужный понимает, что у ВСУ заканчиваются резервы и он призывает сменить тактику. Если Украина хочет как-то продержаться на фронте, на Западе должны позволить ей "окопаться". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
2023-11-09T04:40
2023-11-09T04:40
новости
сво
украина
россия
вс рф
всу
валерий залужный
корнет
маршал жуков
резервы
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По итогам СВО ВС РФ стали применять систему управления единого тактического звена. В плане советского опыта, то российская армия использует активную оборону по принципу советского маршала Георгия Жукова, отметил эксперт.В зоне спецоперации российская армия применяет тактические мобильные группы морской пехоты и десантно-штурмовых подразделений, которые используют ПТРК "Корнет". От которого нет шансов спастись ни у одной бронетехники мира, добавил он.Потому через интервью Залужный и доносит мысль, что Россия втянула ВСУ в затяжную войну. И если Запад хочет, чтобы Киев хоть как-то продержаться, то ему надо позволить "окопаться", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231108/1050847032.html
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новости, сво, украина, россия, вс рф, всу, валерий залужный, корнет, маршал жуков, резервы, оборона
Новости, СВО, Украина, Россия, ВС РФ, ВСУ, Валерий Залужный, Корнет, маршал Жуков, резервы, оборона

Военный эксперт объяснил, как ВС РФ применяют активную оборону Жукова, оставив Залужного без резервов

04:40 09.11.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГаубичный дивизион ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации
Гаубичный дивизион ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Главком ВСУ Залужный понимает, что у ВСУ заканчиваются резервы и он призывает сменить тактику. Если Украина хочет как-то продержаться на фронте, на Западе должны позволить ей "окопаться". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
По итогам СВО ВС РФ стали применять систему управления единого тактического звена. В плане советского опыта, то российская армия использует активную оборону по принципу советского маршала Георгия Жукова, отметил эксперт.
В зоне спецоперации российская армия применяет тактические мобильные группы морской пехоты и десантно-штурмовых подразделений, которые используют ПТРК "Корнет". От которого нет шансов спастись ни у одной бронетехники мира, добавил он.
"А [главком ВСУ Валерий] Залужный видит, что у него уже нет резервов. Бесконечно перебрасывать всушников из-под Купянска на Запорожье и обратно он не может, потому что мы их утрамбовываем. Он понимает, что надо что-то делать", - подчеркнул Ераносян.
Потому через интервью Залужный и доносит мысль, что Россия втянула ВСУ в затяжную войну. И если Запад хочет, чтобы Киев хоть как-то продержаться, то ему надо позволить "окопаться", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Фарион - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
8 ноября, 11:59
Пачка Фарион в сельском нужнике, или Как нацисты обвинили нацистов в нацизмеЧестно говоря, я не понял, что вдруг случилось на Украине в связи с заявлениями Фарион. Реакция какая-то анормальная. Ничего не предвещало скандала по языковому вопросу и стране, объединённой противостоянию "российской агрессии", и вот те на…
 
НовостиСВОУкраинаРоссияВС РФВСУВалерий ЗалужныйКорнетмаршал Жуковрезервыоборона
 
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