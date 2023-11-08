Случайность или операция СБУ? Экс-аналитик ФСО РФ Дмитрий Ефимов о том, кто взорвал помощника Залужного - 09.11.2023 Украина.ру
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Случайность или операция СБУ? Экс-аналитик ФСО РФ Дмитрий Ефимов о том, кто взорвал помощника Залужного
Случайность или операция СБУ? Экс-аналитик ФСО РФ Дмитрий Ефимов о том, кто взорвал помощника Залужного - 09.11.2023 Украина.ру
Случайность или операция СБУ? Экс-аналитик ФСО РФ Дмитрий Ефимов о том, кто взорвал помощника Залужного
Если действительно украинский террористический режим встал на путь политического террора, его уже не остановить. Напряженность будет расти к предстоящим выборам Украина.ру, 09.11.2023
2023-11-08T19:56
2023-11-09T10:33
интервью
помощник
валерий залужный
владимир зеленский
взрыв
украина
киев
россия
теракт
запад
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Если действительно украинский террористический режим встал на путь политического террора, его уже не остановить. Напряженность будет расти к предстоящим выборам Зеленского, если они состоятся, как на этом настаивают его западные партнеры.Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов.В Киевской области 6 ноября погиб помощник главнокомандующего вооруженных сил Украины (ВСУ) Геннадий Частяков. Он подорвался с гранатой в руках в собственном доме после празднования дня рождения, гласит официальная версия.— Дмитрий Борисович, какие у вас как у бывшего старшего офицера ФСО версии по поводу подрыва помощника Залужного? Могла ли это быть случайность? Или это намек Залужному из-за разногласий с Зеленским?— Все ваши версии имеют место быть. В тот вечер майор Геннадий Частяков отмечал 39-летие. Он был близким другом Валерия Залужного и по некоторым сведениям выполнял его конфиденциальные поручения.Другой старший помощник главкома Тимченко сделал коллеге тонкий подарок — бутылку Red Label в коробке и шесть гранат французского производства. Одна из них взорвалась у Частякова в руках.Жена Полина утверждала, что взрыв произошел при распаковке подарка. Однако на фотографии видно совершенно целую коробку из-под виски. Значит все было по-другому и гранату никто не маскировал под безопасный предмет. Если бы это было так — можно говорить о причастности Службы безопасности Украины (СБУ).Кто-то настаивает, что все изрядно напились, и Частяков просто жонглировал гранатами и случайно сорвал чеку. Тоже вариант, но абсолютно глупый. Не мог военный так поступить. Тем более принять гранаты за оригинальные рюмки: даже на Украине наверняка знают, что пить виски из рюмок — моветон.Министр внутренних дел Игорь Клименко официально заявил, что Частяков вернулся в дом с подарками от коллег, его 13-летний сын Глеб стал крутить в руках гранату и отец ее отобрал, а затем сам вырвал кольцо. Тоже трагическая случайность, но с плохим запахом для сделавшего подарочек старшего помощника главкома ВСУ и несущего за него личную ответственность генерала Валерия Залужного.Действительно, следствие возбудило уголовное дело по статье 263 «Незаконное обращение с оружием» и ч. 4 ст. 410 УК Украины «Похищение и присвоение военного имущества, совершенное в условиях военного положения». Последняя статья подтверждена проведенным в кабинете у Тимченко обыском — нашли еще две гранаты подобного типа.Расследование этого уголовного дела может привести к отставке Залужного, который действительно своим поиском «отсутствующего пороха» у ВСУ в The Economist сильно достал Зеленского. Кроме этого, сейчас он лишился одновременно двух помощников и не может решать многие моменты в привычном и порядке.А снятый с должности он не сможет «случайно» заменить президента, как возможно кто-то планирует на Западе. Вопрос только в одном: используется ли трагическая случайность, или действительно была реализация операции СБУ. Но на него весьма трудно ответить.— Какие убийства высокопоставленных чиновников на Украине вспоминаются вам в связи с этим инцидентом? Есть в них какие-то особенности?— Никакие. Все обычно маскируется под несчастные случаи. В 2015 году ходили устойчивые слухи о ликвидации высших чиновников, связанных с деньгами Виктора Януковича, который в это время обретался в Ростове.СБУ взрывает чиновников на наших новых территориях, и делают это регулярно. Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) работает террористическими методами в глубине России.— Ждать ли еще одной подобной акции подрыва? Кто может быть следующим?— Почему обязательно подрыва? Есть много других способов организовать несчастный случай со смертельным исходом. Именно этим так называемым искусством отлично владеет нынешний партнер СБУ — британская разведка MI-6.Если действительно украинский террористический режим стал на путь политического террора, его уже не остановить. Напряженность будет расти к предстоящим выборам Зеленского, если они состояться, как на этом настаивают его западные партнеры.— На Украине есть серьезные внутренние противоречия, на которых пытаются играть разные силы. Киев не един. Монолитного блока Зеленского более не существует. Яркий тому пример недавнее скандальное интервью Залужного журналу The Economist. Чем все это может закончится для Залужного? А для Зеленского?— Надо отметить, что сначала Залужный в этом издании опубликовал собственную статью, а в интервью только подтвердил ее отдельные позиции. По его мнению война зашла в тупик и без «нового пороха, который изобрели китайцы», достигнуть поражения России невозможно. Ее людской ресурс бесконечен по сравнению с украинским.Так Залужный охарактеризовал негативные перспективы позиционной войны, на которой настаивает Зеленский. Кроме этого, он простроил образ внятного человека, способного принимать взвешенные решения. Именно это так не понравилось Зеленскому.Вопрос о замене последнего сейчас ставится активно и идет именно с Туманного Альбиона. Опять же, какой будет замена, если Ротшильды продавят этот план в Вашингтоне? Может, с помощью несчастного случая?— Что сейчас может особенно сильно подорвать Украину?— Наша победа в Авдеевке наряду с отсутствием поставок оружия и боеприпасов на фоне палестино-израильского конфликта.А вообще давно пора вести на Украине «рельсовую войну» силами наших частей ССО (Силы специальных операций) и Спецназа Главного управления Генштаба ВС РФ. И применять бункерные бомбы для ликвидации установленных центров принятия решений. Но это возможно только после принятия политического решения нашим высшим руководством.
https://ukraina.ru/20231003/1049873674.html
https://ukraina.ru/20231108/1050831539.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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интервью, помощник, валерий залужный, владимир зеленский, взрыв, украина, киев, россия, теракт, запад, война, всу, мвд украины
Интервью, помощник, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, взрыв, Украина, Киев, Россия, теракт, Запад, война, ВСУ, МВД Украины

Случайность или операция СБУ? Экс-аналитик ФСО РФ Дмитрий Ефимов о том, кто взорвал помощника Залужного

19:56 08.11.2023 (обновлено: 10:33 09.11.2023)
 
© из личного архиваДмитрий Ефимов интервью
Дмитрий Ефимов интервью
© из личного архива
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Если действительно украинский террористический режим встал на путь политического террора, его уже не остановить. Напряженность будет расти к предстоящим выборам Зеленского, если они состоятся, как на этом настаивают его западные партнеры.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов.
В Киевской области 6 ноября погиб помощник главнокомандующего вооруженных сил Украины (ВСУ) Геннадий Частяков. Он подорвался с гранатой в руках в собственном доме после празднования дня рождения, гласит официальная версия.
— Дмитрий Борисович, какие у вас как у бывшего старшего офицера ФСО версии по поводу подрыва помощника Залужного? Могла ли это быть случайность? Или это намек Залужному из-за разногласий с Зеленским?
— Все ваши версии имеют место быть. В тот вечер майор Геннадий Частяков отмечал 39-летие. Он был близким другом Валерия Залужного и по некоторым сведениям выполнял его конфиденциальные поручения.
Другой старший помощник главкома Тимченко сделал коллеге тонкий подарок — бутылку Red Label в коробке и шесть гранат французского производства. Одна из них взорвалась у Частякова в руках.
Жена Полина утверждала, что взрыв произошел при распаковке подарка. Однако на фотографии видно совершенно целую коробку из-под виски. Значит все было по-другому и гранату никто не маскировал под безопасный предмет. Если бы это было так — можно говорить о причастности Службы безопасности Украины (СБУ).
Кто-то настаивает, что все изрядно напились, и Частяков просто жонглировал гранатами и случайно сорвал чеку. Тоже вариант, но абсолютно глупый. Не мог военный так поступить. Тем более принять гранаты за оригинальные рюмки: даже на Украине наверняка знают, что пить виски из рюмок — моветон.
Министр внутренних дел Игорь Клименко официально заявил, что Частяков вернулся в дом с подарками от коллег, его 13-летний сын Глеб стал крутить в руках гранату и отец ее отобрал, а затем сам вырвал кольцо. Тоже трагическая случайность, но с плохим запахом для сделавшего подарочек старшего помощника главкома ВСУ и несущего за него личную ответственность генерала Валерия Залужного.
Дмитрий Ефимов
3 октября, 18:21
Дмитрий Ефимов: кто онОбозреватель РИА "Катюша" и бывший главный аналитик ФСО России в 90-х годах
Действительно, следствие возбудило уголовное дело по статье 263 «Незаконное обращение с оружием» и ч. 4 ст. 410 УК Украины «Похищение и присвоение военного имущества, совершенное в условиях военного положения». Последняя статья подтверждена проведенным в кабинете у Тимченко обыском — нашли еще две гранаты подобного типа.
Расследование этого уголовного дела может привести к отставке Залужного, который действительно своим поиском «отсутствующего пороха» у ВСУ в The Economist сильно достал Зеленского. Кроме этого, сейчас он лишился одновременно двух помощников и не может решать многие моменты в привычном и порядке.
А снятый с должности он не сможет «случайно» заменить президента, как возможно кто-то планирует на Западе. Вопрос только в одном: используется ли трагическая случайность, или действительно была реализация операции СБУ. Но на него весьма трудно ответить.
— Какие убийства высокопоставленных чиновников на Украине вспоминаются вам в связи с этим инцидентом? Есть в них какие-то особенности?
— Никакие. Все обычно маскируется под несчастные случаи. В 2015 году ходили устойчивые слухи о ликвидации высших чиновников, связанных с деньгами Виктора Януковича, который в это время обретался в Ростове.
СБУ взрывает чиновников на наших новых территориях, и делают это регулярно. Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) работает террористическими методами в глубине России.
— Ждать ли еще одной подобной акции подрыва? Кто может быть следующим?
— Почему обязательно подрыва? Есть много других способов организовать несчастный случай со смертельным исходом. Именно этим так называемым искусством отлично владеет нынешний партнер СБУ — британская разведка MI-6.
Если действительно украинский террористический режим стал на путь политического террора, его уже не остановить. Напряженность будет расти к предстоящим выборам Зеленского, если они состояться, как на этом настаивают его западные партнеры.
— На Украине есть серьезные внутренние противоречия, на которых пытаются играть разные силы. Киев не един. Монолитного блока Зеленского более не существует. Яркий тому пример недавнее скандальное интервью Залужного журналу The Economist. Чем все это может закончится для Залужного? А для Зеленского?
— Надо отметить, что сначала Залужный в этом издании опубликовал собственную статью, а в интервью только подтвердил ее отдельные позиции. По его мнению война зашла в тупик и без «нового пороха, который изобрели китайцы», достигнуть поражения России невозможно. Ее людской ресурс бесконечен по сравнению с украинским.
Так Залужный охарактеризовал негативные перспективы позиционной войны, на которой настаивает Зеленский. Кроме этого, он простроил образ внятного человека, способного принимать взвешенные решения. Именно это так не понравилось Зеленскому.
Вопрос о замене последнего сейчас ставится активно и идет именно с Туманного Альбиона. Опять же, какой будет замена, если Ротшильды продавят этот план в Вашингтоне? Может, с помощью несчастного случая?
— Что сейчас может особенно сильно подорвать Украину?
— Наша победа в Авдеевке наряду с отсутствием поставок оружия и боеприпасов на фоне палестино-израильского конфликта.
А вообще давно пора вести на Украине «рельсовую войну» силами наших частей ССО (Силы специальных операций) и Спецназа Главного управления Генштаба ВС РФ. И применять бункерные бомбы для ликвидации установленных центров принятия решений. Но это возможно только после принятия политического решения нашим высшим руководством.
Грег Вайнер интервью
8 ноября, 07:48
Грег Вайнер: В США поняли — Киев больше не един и, готовясь к выборам, хотят забыть про УкраинуДо выборов в США осталось 363 дня. Джо Байден больше не верит в успех Зеленского и победу украинской армии, демократы теряют контроль, а внутри киевского режима назревает серьезный раскол.
 
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