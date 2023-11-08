https://ukraina.ru/20231108/1050860992.html
Французский политик Филиппо: "Пусть ЕС разбирается с Украиной, а мы уходим!"
Французский политик Филиппо: "Пусть ЕС разбирается с Украиной, а мы уходим!" - 08.11.2023 Украина.ру
Французский политик Филиппо: "Пусть ЕС разбирается с Украиной, а мы уходим!"
Решение принять Украину в ЕС является монументальным безумием. Об этом 8 ноября заявил лидер французской партии "Патриоты"
2023-11-08T16:03
2023-11-08T16:03
2023-11-08T16:03
флориан филиппо
новости
новости украины
евросоюз
франция
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Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в ЕС. Такое обстоятельство в отношении Киева "уронило" ЕС, считает Флориан Филиппо, лидер французской партии "Патриоты"."Он просто упал! Официально ЕС только что сообщил Зеленскому, что Украина может присоединиться. Переговоры официально начинаются!", – написал Филиппо в своем Твиттере.Политик считает, что интеграция страны, находящейся в стадии военного конфликта, является безумием. В такой ситуации Франции не место в Евросоюзе:Он подчеркнул, что для Франции, которая "уже является чистым донором европейского бюджета", принятие Украины в ЕС обернется еще большими финансовым бременем."Пусть ЕС разбирается с Украиной, а мы уходим!" – заключил Филиппо.
https://ukraina.ru/20231108/1050860237.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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флориан филиппо, новости, новости украины, евросоюз, франция
Флориан Филиппо, Новости, Новости Украины, Евросоюз, Франция
Французский политик Филиппо: "Пусть ЕС разбирается с Украиной, а мы уходим!"
Решение принять Украину в ЕС является монументальным безумием. Об этом 8 ноября заявил лидер французской партии "Патриоты"
Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в ЕС. Такое обстоятельство в отношении Киева "уронило" ЕС, считает Флориан Филиппо, лидер французской партии "Патриоты".
"Он просто упал! Официально ЕС только что сообщил Зеленскому, что Украина может присоединиться. Переговоры официально начинаются!", – написал Филиппо в своем Твиттере.
Политик считает, что интеграция страны, находящейся в стадии военного конфликта, является безумием. В такой ситуации Франции не место в Евросоюзе:
"Оставим наше место в Украине и уедем побыстрее! Потому что это решение является монументальным безумием: интеграция страны, находящейся в состоянии войны, одной из стран, классифицируемых всеми международными организациями, как одна из самых коррумпированных в мире, страны, где минимальная заработная плата составляет 150 евро в месяц, позволит достичь огромного социального успеха, сельскохозяйственного демпинга и т.д."
Он подчеркнул, что для Франции, которая "уже является чистым донором европейского бюджета", принятие Украины в ЕС обернется еще большими финансовым бременем.
"Пусть ЕС разбирается с Украиной, а мы уходим!" – заключил Филиппо.