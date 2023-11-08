https://ukraina.ru/20231108/1050860237.html
Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС
Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС - 08.11.2023 Украина.ру
Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС
В Еврокомиссии заявили о готовности начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, сообщили 8 ноября журналисты CNN
2023-11-08T15:39
2023-11-08T15:39
2023-11-08T15:39
новости
украина
евросоюз
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
вступление
молдавия
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Законодательный орган Европейского союза рекомендовал начать официальные переговоры о вступлении между блоком и Украиной в следующем году, что станет важной вехой на пути Украины к более тесной интеграции с Западом, говорится в материале.Еврокомиссия 8 ноября опубликовала доклад, в котором государствам-членам Евросоюза начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. В этом же докладе предлагается начать переговоры с Молдавией.23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. При этом в Еврокомиссии заявили, что Украине предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса.Турция находится в статусе кандидата в члены Европейского союза с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюзу необходимо будет решить ряд "сложных вопросов", прежде чем начать переговоры по вступлению Украины.Также Орбан отметил, что ЕС ещё не интегрировал страны, находящиеся в состоянии конфликта. "Мы не знаем, где актуальные границы, сколько людей там живет, так что это сложно. Много вопросов. Мы должны обсудить это стратегически", - сказал он.Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ранее заявила, что переговоры по другим странам о вступление в ЕС не начнутся, пока не будет решён вопрос Украины.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, украина, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, вступление, молдавия
Новости, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, вступление, Молдавия
Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС
В Еврокомиссии заявили о готовности начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, сообщили 8 ноября журналисты CNN
Законодательный орган Европейского союза рекомендовал начать официальные переговоры о вступлении между блоком и Украиной в следующем году, что станет важной вехой на пути Украины к более тесной интеграции с Западом, говорится в материале.
“Сегодня (8 ноября) исторический день, потому что сегодня Комиссия рекомендует Совету начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдавией”, - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Еврокомиссия 8 ноября опубликовала доклад, в котором государствам-членам Евросоюза начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. В этом же докладе предлагается начать переговоры с Молдавией.
23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. При этом в Еврокомиссии заявили, что Украине предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса.
Турция находится в статусе кандидата в члены Европейского союза с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюзу необходимо будет решить ряд "сложных вопросов", прежде чем начать переговоры по вступлению Украины.
Также Орбан отметил, что ЕС ещё не интегрировал страны, находящиеся в состоянии конфликта. "Мы не знаем, где актуальные границы, сколько людей там живет, так что это сложно. Много вопросов. Мы должны обсудить это стратегически", - сказал он.
Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ранее заявила, что переговоры по другим странам о вступление в ЕС не начнутся, пока не будет решён вопрос Украины.