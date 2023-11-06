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На Украине запущен процесс конфискации активов российской Группы ГМС

На Украине запущен процесс конфискации активов российской Группы ГМС - 06.11.2023 Украина.ру

На Украине запущен процесс конфискации активов российской Группы ГМС

Украина запустила процесс конфискации машиностроительных заводов в Сумах, активов российской Группы Гидромашсервис. Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщила пресс-служба министерства юстиции Украины

2023-11-06T21:38

2023-11-06T21:38

2023-11-06T21:38

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Ответчиками выступают основные совладельцы Группы ГМС, подсанкционные лица - российский бизнесмен Герман Цой, украинский бизнесмен Владимир Лукьяненко и его сын – Владимир Лукьяненко, гражданин России. По данным украинского минюста, указанные лица влияют на деятельность группы предприятий – производителей насосного оборудования для нефтегазового комплекса, энергетики, жилищно-коммунального и водного хозяйства, как на территории Украины, так и России. Бизнесмены обвиняются в том, что якобы способствуют поставке средств и орудий для ремонта военной и специальной техники в пользу российских воинских частей и предприятий. Подсанкционные лица также являются налогоплательщиками в государственный бюджет России в значительных размерах, что способствует функционированию военно-промышленного комплекса РФ, отметили в минюсте. Напомним, Герман Цой, Владимир Лукьяненко-старший и Владимир Лукьяненко-младший попали под санкции СНБО в мае 2023 года. "Группа ГМС" – производитель насосного, компрессорного и модульного нефтепромыслового оборудования для нефтегазовой сферы, атомной и тепловой энергетики, ЖКХ и водного хозяйства. Важным направлением деятельности является сооружение объектов "под ключ" и обустройство комплексов нефте- и газодобычи, нефте- и газохимии, водного хозяйства в России и странах СНГ. Основные производственные активы компании расположены в Казани, Ливнах, Тюмени, ХМАО, а также в Германии, Белоруссии и на Украине. Ранее сообщалось, что "Нафтогаз Украины" ищет способ присвоить российские активы с помощью США.

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новости, украина, активы, россия, бизнес