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На Украине запущен процесс конфискации активов российской Группы ГМС
На Украине запущен процесс конфискации активов российской Группы ГМС - 06.11.2023 Украина.ру
На Украине запущен процесс конфискации активов российской Группы ГМС
Украина запустила процесс конфискации машиностроительных заводов в Сумах, активов российской Группы Гидромашсервис. Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщила пресс-служба министерства юстиции Украины
2023-11-06T21:38
2023-11-06T21:38
2023-11-06T21:38
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Ответчиками выступают основные совладельцы Группы ГМС, подсанкционные лица - российский бизнесмен Герман Цой, украинский бизнесмен Владимир Лукьяненко и его сын – Владимир Лукьяненко, гражданин России. По данным украинского минюста, указанные лица влияют на деятельность группы предприятий – производителей насосного оборудования для нефтегазового комплекса, энергетики, жилищно-коммунального и водного хозяйства, как на территории Украины, так и России. Бизнесмены обвиняются в том, что якобы способствуют поставке средств и орудий для ремонта военной и специальной техники в пользу российских воинских частей и предприятий. Подсанкционные лица также являются налогоплательщиками в государственный бюджет России в значительных размерах, что способствует функционированию военно-промышленного комплекса РФ, отметили в минюсте. Напомним, Герман Цой, Владимир Лукьяненко-старший и Владимир Лукьяненко-младший попали под санкции СНБО в мае 2023 года. "Группа ГМС" – производитель насосного, компрессорного и модульного нефтепромыслового оборудования для нефтегазовой сферы, атомной и тепловой энергетики, ЖКХ и водного хозяйства. Важным направлением деятельности является сооружение объектов "под ключ" и обустройство комплексов нефте- и газодобычи, нефте- и газохимии, водного хозяйства в России и странах СНГ. Основные производственные активы компании расположены в Казани, Ливнах, Тюмени, ХМАО, а также в Германии, Белоруссии и на Украине. Ранее сообщалось, что "Нафтогаз Украины" ищет способ присвоить российские активы с помощью США.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, активы, россия, бизнес
На Украине запущен процесс конфискации активов российской Группы ГМС
Украина запустила процесс конфискации машиностроительных заводов в Сумах, активов российской Группы Гидромашсервис. Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщила пресс-служба министерства юстиции Украины
"Министерством юстиции Украины подан в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 закона Украины о санкциях", – сказано в сообщении.
Ответчиками выступают основные совладельцы Группы ГМС, подсанкционные лица - российский бизнесмен Герман Цой, украинский бизнесмен Владимир Лукьяненко и его сын – Владимир Лукьяненко, гражданин России.
По данным украинского минюста, указанные лица влияют на деятельность группы предприятий – производителей насосного оборудования для нефтегазового комплекса, энергетики, жилищно-коммунального и водного хозяйства, как на территории Украины, так и России.
Бизнесмены обвиняются в том, что якобы способствуют поставке средств и орудий для ремонта военной и специальной техники в пользу российских воинских частей и предприятий.
Подсанкционные лица также являются налогоплательщиками в государственный бюджет России в значительных размерах, что способствует функционированию военно-промышленного комплекса РФ, отметили в минюсте.
Напомним, Герман Цой, Владимир Лукьяненко-старший и Владимир Лукьяненко-младший попали под санкции СНБО в мае 2023 года.
"Группа ГМС" – производитель насосного, компрессорного и модульного нефтепромыслового оборудования для нефтегазовой сферы, атомной и тепловой энергетики, ЖКХ и водного хозяйства. Важным направлением деятельности является сооружение объектов "под ключ" и обустройство комплексов нефте- и газодобычи, нефте- и газохимии, водного хозяйства в России и странах СНГ.
Основные производственные активы компании расположены в Казани, Ливнах, Тюмени, ХМАО, а также в Германии, Белоруссии и на Украине.
Ранее сообщалось
, что "Нафтогаз Украины" ищет способ присвоить российские активы с помощью США.